Владельцев «Усадьбы Кузякиных» в Уфе оштрафовали за затянувшуюся реконструкцию памятника

Объект культурного наследия «Усадьба Кузякиных» представляет собой два старинных особняка 19 века на улице Октябрьской революции в Уфе. Фото: vk.com/archdefence_ufa

В начале апреля активисты общественного движения «Архзащита Уфы» опубликовали в своих соцсетях фотографии памятника истории и архитектуры Башкирии - «Усадьбы Кузякиных». На снимках видно, что стена одного из двух особняков треснула, а во дворе навалены груды кирпичей, часть которых, по словам общественников, в тот момент начали вывозить.

Обеспокоенные тем, что в ходе ремонта одни из старейших сохранившихся в Уфе зданий могут и вовсе рухнуть, активисты обратились в надзорные органы. Редакция «КП-Уфа» также направила запрос в Башкультнаследие, чтобы в компетентном ведомстве рассказали, что происходит с историческим памятником.

Напомним, в архитектурный ансамбль «Усадьба Кузякиных» входят два дома - №50 и №52 по улице Октябрьской революции, оба входят в реестр объектов культурного наследия регионального значения. С сентября 2022 года оба особняка были сданы в аренду на 25 лет компании «Сигма». По условиям соглашения, фирма должна провести за свой счет реконструкцию и капитальный ремонт на объекте.

Так выглядел архитектурный ансамбль «Усадьбы Кузякиных» в 2023 году. Фото: Башкультнаследие

Как сообщили «КП-Уфа» в Башкультнаследии, согласно проектной документации, «сроки проведения работ на объекте установлены с апреля 2024 года по июль 2025 года». В конце прошлого года специалисты ведомства провели внеплановые проверки на «Усадьбе Кузякиных», в ходе которых выяснилось, что ремонт и реконструкция особняков затянулась.

- По результатам данных проверок установлено нарушение сроков выполнения работ, предусмотренных проектной документацией. В адрес правообладателя внесены предписания об устранении нарушений, составлены протоколы об административных правонарушениях, - сообщили «КП-Уфа» в пресс-службе Башкультнаследия.

В ведомстве отметили, что новых владельцев памятника истории и архитектуры оштрафовали по решению Кировского районного суда Уфы. За нарушение требований федерального законодательства об охране объектов культурного наследия. Сумму штрафа, которую назначили новым владельцам особняков, в надзорном ведомстве не назвали. Для юридических лиц по этой статье предусмотрены штрафы от 200 тысяч рублей до 5 млн рублей.

Реконструкция «Усадьбы Кузякиных» продолжается – разрешение на ремонтные работы, выданное Башкультнаследием, действует до 31 декабря 2027 года.

- Управление продолжает осуществлять контроль за ходом реализации реставрационно-реконструктивных мероприятий с целью обеспечения сохранности объектов культурного наследия до завершения работ, - рассказали «КП-Уфа» в ведомстве.

