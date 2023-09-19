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Общество19 сентября 2023 12:27

Объясняем, когда включат отопление в Уфе осенью 2023 года

Посмотрели прогноз и прикинули примерный срок пуска тепла по батареям
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Согласно прогнозам, среднесуточная температура воздуха будет выше восьми градусов практически до самого конца сентября

Согласно прогнозам, среднесуточная температура воздуха будет выше восьми градусов практически до самого конца сентября

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сентябрь в Уфе в этом году выдается относительно теплым – заметно холодает лишь по ночам. Тем не менее жители башкирской столицы уже стали обращаться к чиновникам с вопросом о том, когда же включат отопление в Уфе 2023. Напомним, что поставщики тепла дают тепло в соответствии с законодательством, которое говорит, что отопительный сезон начинается только после того как за окном заметно понизиться температура.

КОГДА ВКЛЮЧАТ ОТОПЛЕНИЕ В УФЕ ОСЕНЬЮ 2023 ГОДА

Согласно федеральным нормативам, отопительный сезон в Башкирии начнется, когда среднесуточная температура воздуха продержится на уровне 8 градусов Цельсия и ниже в течение пяти дней. В то же время у жильцов домов всегда есть возможность потребовать включить отопление в Уфе раньше. Для этого им необходимо провести общедомовое собрание собственников жилья.

Решение о том, когда включают отопление в Уфе в жилых дома, школах, больницах и детских садах принимает мэр города, подписывая соответствующее постановление.

Попробуем предположить, когда в Уфе включат отопление исходя из прогноза погоды. Так, по предварительным данным сервисов Яндекс. Погода и Gismeteo, среднесуточная температура воздуха до 29 сентября включительно будет стабильно выше +8 градусов, а затем начнется похолодание. Это значит, что вплоть до конца текущего месяца отопление в башкирской столице вряд ли дадут. Если брать в расчет предварительные прогнозы, тепло по батареям жилых домов в Уфе пустят в первой декаде октября.

А КАК БЫЛО В ПРОШЛЫЕ ГОДЫ?

Если отопление в Уфе действительно появится только в октябре, то для города эта будет новой практикой. Дело в том, что ранее башкирская столица начинала отапливаться уже в двадцатых числах сентября. Мы посмотрели, как это происходило в последнюю пятилетку. Так, в 2022 году тепло в домах включали 27 сентября, в 2021 – 25-го, в 2020 – 17 сентября, в 2019 – 23 сентября, а 2018 – 28 сентября.

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