Согласно прогнозам, среднесуточная температура воздуха будет выше восьми градусов практически до самого конца сентября Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сентябрь в Уфе в этом году выдается относительно теплым – заметно холодает лишь по ночам. Тем не менее жители башкирской столицы уже стали обращаться к чиновникам с вопросом о том, когда же включат отопление в Уфе 2023. Напомним, что поставщики тепла дают тепло в соответствии с законодательством, которое говорит, что отопительный сезон начинается только после того как за окном заметно понизиться температура.

КОГДА ВКЛЮЧАТ ОТОПЛЕНИЕ В УФЕ ОСЕНЬЮ 2023 ГОДА

Согласно федеральным нормативам, отопительный сезон в Башкирии начнется, когда среднесуточная температура воздуха продержится на уровне 8 градусов Цельсия и ниже в течение пяти дней. В то же время у жильцов домов всегда есть возможность потребовать включить отопление в Уфе раньше. Для этого им необходимо провести общедомовое собрание собственников жилья.

Решение о том, когда включают отопление в Уфе в жилых дома, школах, больницах и детских садах принимает мэр города, подписывая соответствующее постановление.

Попробуем предположить, когда в Уфе включат отопление исходя из прогноза погоды. Так, по предварительным данным сервисов Яндекс. Погода и Gismeteo, среднесуточная температура воздуха до 29 сентября включительно будет стабильно выше +8 градусов, а затем начнется похолодание. Это значит, что вплоть до конца текущего месяца отопление в башкирской столице вряд ли дадут. Если брать в расчет предварительные прогнозы, тепло по батареям жилых домов в Уфе пустят в первой декаде октября.

А КАК БЫЛО В ПРОШЛЫЕ ГОДЫ?

Если отопление в Уфе действительно появится только в октябре, то для города эта будет новой практикой. Дело в том, что ранее башкирская столица начинала отапливаться уже в двадцатых числах сентября. Мы посмотрели, как это происходило в последнюю пятилетку. Так, в 2022 году тепло в домах включали 27 сентября, в 2021 – 25-го, в 2020 – 17 сентября, в 2019 – 23 сентября, а 2018 – 28 сентября.