В Уфе прошел первый всероссийский фестиваль игрушек «Айда играть»

За 4 дня Советскую площадь посетили более 250 тысяч детей и их родителей. Фото: pravitelstvorb.ru

В Уфе прошел первый всероссийский фестиваль игр и игрушек «Айда играть». На 4 дня главная точка притяжения города – Советская площадь превратилась в настоящий игрушечный городок, где весело проводили время дети и их родители. Всего с 14 по 17 сентября фестиваль посетили более 250 тысяч уфимцев, жителей Башкирии и гостей республики. Как это было – читайте в материале «Комсомолки».

«У ДЕТЕЙ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЛУЧШИЕ ИГРУШКИ»

Идея провести фестиваль игрушек в Уфе родилась довольно давно. Как признался Радий Хабиров во время оперативного совещания в правительстве республики, когда только начиналась подготовка к мероприятию – было много сомнений, но в итоге все прошло на высшем уровне. Более того, было принято решение сделать фестиваль «Айда играть» ежегодным и проводить его также в федеральном масштабе.

– Мы на 4 дня отдали Советскую площадь Уфы детям, и этот праздник удался. Мы хотели показать детям, сколько есть разных игрушек. И, конечно, хотим, чтобы у них были лучшие игрушки, которые воспитывают и учат быть добрыми, – подчеркнул Радий Хабиров.

Участников фестиваля радовали выступлениями детские музыкальные и танцевальные коллективы. Фото: pravitelstvorb.ru

В мероприятие и предшествующем ему деловом форуме приняли участие не только члены правительства Башкирии, но и почетные гости: председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, заместитель министра просвещения России Татьяна Васильева, президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина, уполномоченный по правам ребенка при Президенте РФ Мария Львова-Белова, представители Ассоциации игрушек из Ирана, а также более 140 производителей детских товаров из разных регионов России.

Перед началом фестиваля Радий Хабиров и другие участники форума осмотрели тематические площадки. Особенно всем понравился павильон мультипликационной студии «Союзмультфильм», где была организована школа анимации с мастер-классами и лекциями. А маленькие гости фестиваля остались в полном восторге от фотозоны с полюбившимися героями отечественных мультфильмов. Популярностью пользовалась и зона с куклами, ремесленными и народными игрушками, а также выставка с редкими игрушками – например, лошадкой и другими игрушками начала ХХ века, принадлежавшими еще царской семье.

2Символом мероприятия стала игрушка в виде башкирской кудрявой лошадки. Фото: pravitelstvorb.ru

Позаботились организаторы фестиваля и о ребятах с ограниченными возможностями здоровья. Для них также была организована особая зона с тактильными игрушками, а для их родителей проводились различные мастер-классы. Кроме того, гости фестиваля приняли участие в благотворительной акции «Подари игрушку!» - все собранные игрушки будут переданы в дар детским домам, больницам и Уфимскому хоспису.

КАЖДЫЙ НАШЕЛ РАЗВЛЕЧЕНИЕ ПО ВКУСУ

Кроме игрушек, гостей фестиваля порадовали своими выступлениями башкирские детские танцевальные коллективы, участники московского детского музыкального театра «Домисолька», студия «Непоседы», артист Ваня Дмитриенко и блогер Милана Хаметова. На сценах были показаны множество спектаклей, организован просмотр мультфильмов, проведены самые разные мастер-классы, викторины и конкурсы. Дети соревновались в настольных играх, собираниях паззлов и головоломок, устраивали спортивные соревнования, учились делать различные поделки вроде тактильных книг и мягких игрушек.

Дети могли познакомиться с самыми разными игрушками – от старинных до самых современных. Фото: pravitelstvorb.ru

С аплодисментами ребята и их родителей встречали Мультпарады с участием любимых персонажей из советских и современных мультфильмов. Были проведены и полезные мастер-классы, например, по оказанию первой помощи и профилактике несчастных случаев на проезжей части.

Не обошлось и без подвижных игр и развлечений. Юные спортсмены смогли попробовать развлечения разных народов мира, среди которых знаменитые башкирские скачки и стрельба из лука.

Большое внимание уделялось и подвижным играм, и спортивным занятиям. Фото: pravitelstvorb.ru

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА «ВЫБОР ДЕТЕЙ»

В конце фестиваля «Айда играть» были подведены итоги конкурса «Выбор детей». Его суть заключалась в том, что на площадке игротеки «Золотой медвежонок» были представлены более 500 игрушек и игр от отечественных производителей, и маленьким посетителям предлагалось выбрать наиболее понравившуюся игрушку. В итоге первое место получил конструктор «Веселые горки» от компании «Мир пластика». Второе место досталось заводу «Альтернатива» и беговелу «Мотоцикл». Третье место заняла компании «Клевер» и ее набор для творчества «Мявка». Специально для победителей была изготовлена памятная статуэтка «Юный Шаймуратов», которую лично вручал Радий Хабиров.