Коровы в городе: «ЭкоНива» приглашает уфимцев на мини-ферму

Фото предоставлено компанией «ЭкоНива»

«ЭкоНива» приглашает жителей и гостей столицы Башкирии в мир современного сельского хозяйства. В формате выездной фермы будет открыт фирменный шатер «ЭкоНивы» на парковке у гипермаркета АШАН с 21 по 24 сентября.

Посетители смогут познакомиться с дружелюбными коровами и милыми телятами, привезенными с ближайших ферм компании. Животных, отобранных для участия в выставке, начали готовить заранее. Примерно за месяц их перевели в отдельный бокс, где они продолжили размеренную жизнь, но уже в новом составе, которым отправятся на презентацию. Это нужно для того, чтобы коровы и телята привыкли друг к другу и к новому распорядку дня. Во время мероприятия за состоянием здоровья животных, их гигиеной и самочувствием будут следить опытные зоотехники, ветеринары и специалисты по доению.

Фото предоставлено компанией «ЭкоНива»

Гости шатра узнают интересные факты о животных, например, чем корова должна питаться, чтобы молоко было богато белком и витамином D. Посетители также увидят, как доят коров и кормят телят, и смогут сфотографироваться с ними. Такая локация будет особенно интересна тем, кто еще не стал участником экскурсионного проекта «ЭкоНивы», который уже посетило более 155 тысяч человек, увлеченных аграрным и промышленным туризмом.

Наталья Старкина, руководитель управления маркетинга «ЭкоНива-Продукты питания»:

— Шатры с коровами в городах России, которые мы организовываем с 2018 года, — уже традиционное и масштабное мероприятие для компании. Рассказывая о мире современного сельского хозяйства открыто, мы завоевываем доверие и любовь покупателей не только к продукции, но и к бренду в целом. Это перекликается с нашей философией — честный литр, честный состав и честная цена.

Фото предоставлено компанией «ЭкоНива»

В шатре будет открыта и дегустация натуральной молочной продукции бренда, где желающие смогут попробовать йогурты, творожки, ряженку или кефир и оценить вкус премиальных твердых и полутвердых сыров от «ЭкоНивы». Секрет настоящего сырного удовольствия раскроет шеф-повар Вячеслав Мигас. Он предложит гостям отведать швейцарский раклет и открыть для себя необычные сочетания твердых сыров Dürr с разными топпингами.

Для любителей делиться фотографиями с места событий в соцсетях будут установлены яркие фотозоны и стильные локации. А для тех, кто хочет унести памятное фото с собой, предлагаем воспользоваться фотобудкой. Для детей и взрослых будет открыта студия аквагрима: всем желающим — забавная коровка на щечку! А уйти с призами и подарками от «ЭкоНивы» сможет каждый, приняв участие в конкурсах и викторине.

Фото предоставлено компанией «ЭкоНива»

Ждем вас в шатре «ЭкоНивы» 21 сентября — с 12:00 до 20:00, 22–24 сентября — с 10:00 до 20:00 по адресу: г. Уфа, свх. Цветы Башкирии, ул. Рубежная, 174 (парковка у гипермаркета АШАН).

Реклама. ООО «ТД ЭкоНива Молочные продукты» LjN8KQb5H