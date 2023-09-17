В Уфе погиб приехавший в отпуск 36-летний участник СВО Сергей Ананьев

Сергей Ананьев запомнился как талантливый наездник. Фото: Ипподром «Акбузат» имени Т.Т. Кусимова

В Башкирии простились с 36-летним Сергеем Ананьевым – участником СВО, трагически погибшим во время краткосрочного отпуска. Печальную новость сообщили в администрации Архангельского района, откуда родом мужчина.

Сергей Ананьев родился в деревне Казанка и с самого детств очень любил лошадей. В 2009 году молодой человек устроился работать на ипподром «Акбузат», где освоил практически все конные профессии, начиная с шорника и заканчивая ковалем.

Там же ипподроме Сергей познакомился с будущей супругой Викторией. В браке у них родилось двое детей – сын и дочь. Коллеги, работавшие с Сергеем Ананьевым на ипподроме, вспоминают о нем как о человеке, всегда готовым прийти на помощь в трудную минуту. Открытый, жизнерадостный, целеустремленный – он всегда излучал позитив и добродушное отношение к окружающим.

– Сергей Михайлович был наездником с огромным потенциалом и высокими профессиональными навыками. Он неоднократно признавался лучшим выводчиком ипподрома «Акбузат». На его счету 400 стартов. Особенно запомнилась его победа в Мемориале графа А.Г. Орлова на жеребце Колумб. Сергей Ананьев останется в нашей памяти как любящий отец, верный друг и талантливый наездник, –делятся близкие и друзья погибшего в социальных сетях.

Прощание с погибшим героем прошло на его родине. Фото: админстрация Архнгельского района

РОКОВАЯ АВАРИЯ

В 2022 году Сергей Ананьев был призван в рамках частичной мобилизации и отправился в зону СВО, где выполнял все поставленные перед ним боевые задачи. В конце августа мужчина приехал домой в краткосрочный отпуск, где и случилась беда.

- Приехал в отпуск с Донбасса и разбился на мотоцикле. Неделю еще жив был, лежал в реанимации без сознания. Как же жаль, Сережа… - скорбит в соцсетях его близкая подруга Юнона Л.

Все произошло в ночь на 7 сентября на Демском шоссе. Как рассказали в уфимской Госавтоинспекции, Сергей Ананьев ехал на своем мотоцикле в сторону Оренбургского тракта, но не справился с управлением и врезался в ограждение. С тяжелыми травмами мужчину доставили в больницу, где еще неделю врачи боролись за его жизнь. Однако повреждения оказались слишком серьезные: спасти отца двоих детей не удалось.

– Светлая память воину. Низкий поклон, - принесли свои соболезнования в администрации Архангельского района.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования родным и близким погибшего Сергея Ананьева.

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