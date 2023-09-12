Пожар возник в промзоне города Салавата // фото: кадр видео из соцсетей

Сегодня днем, 12 сентября, в промышленной зоне башкирского города Салавата загорелась неиспользуемая мазутная яма. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. Об этом сообщило региональное МЧС.

Изначально о крупном пожаре рассказали местные жители. В соцсетях и телеграм-каналах они стали публиковать фото и видео с места происшествия.

фото: соцсети

На снимках и записях видно огромный столб дыма, который поднялся вверх на сотню метров. На некоторых свидетельствах можно заметить, что поблизости от возгорания стоят с десяток вагонов. Хранится ли в них что-то, пока неизвестно.

Силы МЧС – 31 человек и 12 единиц техники – сейчас тушат горящий битум. Они локализовали возгорание в яме на 300 квадратных метрах.

Возгорание достигло 300 кв. метров // фото: МЧС РБ

– Угрозы распространения пожара нет. Сил и средств достаточно. Пострадавших нет. Тушение продолжается, – отрапортовали в экстренном ведомстве.

фото: МЧС РБ

Там добавили, что возгорание случилось на территории местного предприятия. Согласно открытым данным, оно зарегистрировано в Ишимбае и занимается оптовой торговлей твердым, жидким и газообразным топливом. Причину пожара устанавливают специалисты.