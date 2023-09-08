Благодаря башкирским поисковикам парень из Бурятии смог провести последние дни своей жизни вместе с матерью

Роман и его мама в больнице // фото: vk.com / Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Башкортостан

В уфимской городской больнице умер житель Бурятии Роман. Ему пытались помочь поисковики организации «ЛизаАлерт». Благодаря им молодой человек провел последние дни своей жизни под присмотром матери.

Как рассказала волонтер «ЛизаАлерт» Анастасия, эта история началась 23 августа. В этот день доброволец организации Олег приехал в больницу, чтобы проверить свидетельство на пропавшего пенсионера. Однако в медучреждении он увидел еще одного дезориентированного мужчину, который был госпитализирован с переохлаждением. Молодой человек плохого говорил и с трудом ходил. Олег выяснил, что зовут парня Роман, и он приехал из Бурятии. Информацию о нем была передана Анастасии, которая должна была выяснить, не ищет ли кто-нибудь этого пациента.

– Через соцсети я смогла найти человека с такими же Ф.И.О. и местом жительства, как у Романа, но по фотографии его очень трудно узнать. После долгой переписки с его друзьями, указанными на странице, мне наконец-то присылают телефон мамы, Людмилы Мартовны. Звоню ей. Мама очень взволнована, так как связь с сыном пропала в июле, когда он уехал на работу в Челябинск. Оттуда он должен был направиться в Санкт-Петербург, но почему-то оказался в Уфе, – пишет Анастасия.

Отправить Романа сразу домой возможности не представилось – он был очень слаб и нуждался в медицинской помощи. Сама Анастасия живет в городе Октябрьском, поэтому она попросила о помощи другого добровольца – Николая. Он должен был съездить повторно в больницу, убедиться, что Роман там, и предупредить персонал о том, что его родные нашлись и скоро за ним приедут. Мать мужчины купила билет на самолет и должна прибыть 30 августа.

– Радуемся: вроде бы всё бы хорошо, всё получается. И вдруг звонок 29 числа в 8 утра от охраны больницы: «Это же ваши ребята его вчера вечером забрали?» Шок, растерянность и чувство страха, что мы его потеряли. Звоню Николаю в надежде, что это наши, но понимаю, что меня бы оповестили в первую очередь… – продолжает Анастасия. – Мы понимаем, что его кто-то забрал, увёз, но кто это, куда и зачем... Сплошные вопросы. Сутки до приезда мамы, что я ей скажу, глядя в глаза?.. Но не оповестить её я не могу. Звоню. Обрисовываю всю ситуацию, чувствую, что мама поникла.

Как выяснилось, Романа из больницы забрали сотрудники социального приюта: они его привезли в учреждение и переодели. Анастасия им позвонила – и ее огорошили новостью: Роман, который едва может сам передвигаться, просто взял и куда-то ушел.

30 августа прилетает мать Парня. Ее в аэропорту встречает Николай. Вместе они едут в полицию, чтобы подать заявление о пропаже. В отделе сотрудница полиции случайно слышит в их разговоре место жительства Романа. Девушка вспомнила, что сегодня его привозили в отделение после того как его нашли в ближайшем лесу – одного и без сил. В полиции он потерял сознание, и его вновь отправили в больницу. Николай и Людмила срочно выехали в медучреждение.

– И вот долгожданное — «Да, наш! Тут, в больнице!» Но Рома в реанимации, состояние тяжёлое, он не приходит в сознание… Остаться маме не разрешили, но наутро она снова была в больнице, ухаживала за сыном. Мы надеялись, что Рома придёт в себя, окрепнет и они благополучно поедут домой, – вспоминает Анастасия.

Людмила звонила волонтеру каждый вечер. На четвертые сутки Роман стал приходить в себя и даже разговаривать, в таком состоянии он находился еще шесть дней, и, казалось бы, – все идет к лучшему. Но на седьмые сутки парня не стало. В ближайшее время его тело перевезут на родину и похоронят по традициям семьи.

Анастасия (слева) и мать Романа // фото: vk.com / Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Башкортостан

Анастасия добавила, чтобы «ЛизаАлерт» обычно не публикует подробности поисков, но этот случай стал исключительным. Дело в том, что мать Романа сама попросила рассказать эту историю – о том, как много людей помогли ее сыну и как много значит человеческое неравнодушие.