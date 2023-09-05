Чередуют победы и поражения: как «Салават Юлаев» начал выступление в новом сезоне КХЛ

Встреча с «Автомобилистом» для «юлаевцев» завершилась первым поражением в новом сезоне КХЛ. Фото: ХК «Салават Юлаев».

Новый сезон Континентальной хоккейной лиги начался для уфимского «Салавата Юлаева» с чередования победы и поражения. После двух матчей у подопечных Виктора Козлова в активе победа над астанинским «Барысом» и поражение от екатеринбуржского «Автомобилиста».

Первую игру в регулярном чемпионате КХЛ сезона 2023/2024 «юлаевцы» провели 2 сентября против «Барыса» в Астане. Старт в первом официальном матче для «Салавата» оказался хоть и смазанным, но все же удачным – победа в основное время со счетом 3:2.

Примечательно, что игроки «Салавата Юлаева» по ходу встречи с «Барысом» вели со счетом 3:0, но в третьем периоде пропустили две шайбы, а голкипер «юлаевцев» Александр Самонов упустил шанс заработать первый в сезоне «сухарь».

В первом периоде счет в матче открыл нападающий «Салавата» Александр Хмелевский. Во втором игровом отрезке отличился новичок уфимской команды Владислав Ефремов. В третьем периоде гол в ворота «Барыса» в большинстве забил Александр Шаров. После этого хозяева льда усилиями Тамирлана Гайтамирова и Понтуса Оберга смогли отыграть две шайбы, но на большее астанинцев не хватило. Итог матча – 3:2 в пользу «Салавата».

Второй матч в новом сезоне «юлаевцы» провели 4 сентября в Екатеринбурге, где их приняли хоккеисты «Автомобилиста». Эта игра сложилась неудачно – подопечные Виктора Козлова уступили со счетом 1:2.

Счет в матче на 9-й минуте открыл нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев. Незадолго до этого герой предыдущего матча Владислав Ефремов нарушил правила и был удален на две минуты. Хозяева разыграли «лишнего» - 1:0. Во втором периоде «юлаевцы» сравняли счет, отличился Сергей Шмелев. В третьем игровом отрезке точку в матче поставил тот же Голышев – 2:1 в пользу «Автомобилиста».

Следующий матч «Салават Юлаев» проведет на выезде против тольяттинской «Лады». Игра состоится 6 сентября 2023 года, начало в 20:00 по уфимскому времени.