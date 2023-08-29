Букет учителю на 1 сентября в этом году влетит в копеечку Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Еще пара дней, и наступит 1 сентября – день долгожданный для первоклассников, волнительный для родителей и не совсем радостный для большинства остальных школьников. По традиции в этот день многие ученики дарят своим классным руководителям букет, а уж для первоклашки это и вовсе целый ритуал. Однако обычно цены в цветочных магазинах накануне 1 сентября взлетают до небес, так что даже простенький букетик влетит в копеечку.

«Комсомолка» прогулялась по цветочным киоскам, а также заглянула на рынок, и выяснила, сколько стоят розы и альстромерии, гладиолусы и садовые астры.

РОЗЫ И ХРИЗАНТЕМЫ В ЦВЕТОЧНЫХ КИОСКАХ

Пока в большинстве уфимских цветочных магазинов затишье, продавцы в спешке распродают остатки калл и орхидей и готовятся к масштабному завозу накануне Дня знаний. Впрочем, уже сейчас многие сетевые цветочные бутики предлагают сделать предварительный заказ и забронировать самый красивый букет.

- Сейчас все ценят оригинальность. Розами, даже самыми красивыми, уже никого не удивить. Это скучно. Хотя, если это будут садовые розы, разбавленные злаками или зеленью, может получиться вполне себе симпатично. Нужно понимать, что такой букет будет стоить дороже обычного, потому что флорист проявляет фантазию, ищет оригинальные сочетания. С учетом того, что сейчас многие классы предпочитают кооперироваться и дарить учителю общий букет, то такие варианты пользуются большим спросом. Дорого и стильно, - объясняет продавец одной из популярной уфимской цветочной сети.

Удивительно, но даже букеты – и то с названиями: «Первоклашка», «Хочу учиться», «Я познаю мир», «Букварь» и другие. Цены (даже с якобы большой скидкой) впечатляют: самый дешевый «Первоклашка» (гербера, кустовые розы и хризантема, зелень) обойдется родителям в 1290 рублей.

Самый дешевый тематический букет «Первоклашка» обойдется чуть дороже 1200 рублей. Фото: flowersufa.ru

Стандартный «Школьный» (кустовые хризантемы и ирисы) потянет уже на 1850 рублей. За самый дорогостоящий вариант (при этом самый объемный и «долгоиграющий» из кустовых хризантем) придется выложить уже 2420 рублей. За отдельную доплату букет можно дополнить открыткой «Любимому учителю» (в среднем, около 150 рублей).

А вот «Букварь» вытянет уже на все 2400 рублей. Фото: flowersufa.ru

В обычных цветочных ларьках «у дома» цены не в пример скромнее, и, как заверяют продавцы, повышать их к 1 сентября никто не планирует. Ну, может, если совсем чуть-чуть – не более 10 процентов, и то исключительно чтобы окупить дорогостоящую транспортировку.

- У нас хорошо идут хризантемы, розы. Цены на розочки – от 80 рублей до 130, хризантемы – от 140 рублей веточка. В среднем, хороший добротный букет обойдется не дороже 1200 рублей, вполне можем собрать что-то красивое и за тысячу, и дешевле. Оно и понятно, столько расходов на школьные сборы, кому захочется еще и на дорогой букет тратиться. Хотя родители первоклашек часто между собой соревнуется – у кого будет побогаче, - уверяет продавец. – Наибольший ажиотаж ожидаем вечером 31 августа и утром 1 сентября. Кто просто забыл про цветы или дотянул до последнего, а кто-то надеется, что будут скидки. У нас точно никаких скидок в этот день не предусмотрено.

ГЛАДИЛУОСЫ И АСТРЫ НА БАЗАРЕ

Лично я с ностальгией вспоминаю, как накануне 1 сентября моя мама нарезала букет из цветов, растущих у нас на даче – огромные, почти метровые разноцветные гладиолусы, хризантемы, скромные, но от этого не менее изящные астры. Такую традицию мы практикуем и с моими детьми школьниками – чаще всего собираем букеты из собственноручно выращенных цветов, а когда засушливое лето или ранние заморозки вносят свои коррективы, отправляемся на ближайший рынок, где можно найти букеты на любой вкус и кошелек, причем зачастую не уступающие «дорогим дизайнерским» по красоте.

В этот раз из-за погоды широким ассортиментом цветов рынок похвастаться не может. По моросящим дождем нежные бутоны быстро превращаются в блеклые тряпочки, да и рано еще покупать букет к школе.

- Это я уж просто так продаю, может, кому на подарок или на праздник какой, - кивает улыбчивый дед на свои букеты из метровых пламенно-красных гладиолусов. - Вы приходите 31 августа, я тут до вечера торговать буду. Какие захотите цвета будут – и белые, и розовые, и оранжевые. Цены от 250 до 350 рублей, зависит от высоты и количества цветков. Повышать цены перед праздником? Да вы что! Зачем же я на детях наживаться буду, меня совесть загрызет.

Огромный букет гладиолусов на рынке можно купить всего за 350 рублей Фото: Яна БАЗЕКИНА

По соседству пожилая женщина торгует астрами. Тоже уверяет, что сегодня – это лишь распродажа остатков, а уже 31-го ожидается большой выбор. Правда, не скрывает – уже немного подороже, 150 вместо 100.

- Пенсия у нас одни слезы. А так хоть какое -то подспорье, да и то разве сравнить с магазинными ценами. Так что приходите, выбирайте, покупайте, - улыбается бабушка.

Букет из астр – дешево и сердито Фото: Яна БАЗЕКИНА

ОРИГИНАЛЬНЫЙ ПОДАРОК УЧИТЕЛЮ

В последнее время все большей популярностью пользуются съедобные букеты. Многие родители справедливо полагают, что цветы завянут, а вот сладости и орехи точно порадуют педагогов. В интернете можно встретить множество вариантов: букет из конфет, чая, ягод и фруктов, орехов и сухофруктов. Есть даже оригинальные букеты из колбас (наверное, специально для «трудовиков»). Стоимость самая разная: букет «Осень» из граната, киви, винограда, кустовых роз и (неожиданно) кедровой шишки, например, обойдется в 2400 рублей. А композиция с поэтическим названием «Алый закат» (яблоки, гранат, сливы, клубника, лайм и свежие цветы) – уже в 4200. Самый дорогой вариант из экзотических цветов и фруктов выйдет в 12100 рублей, но, думается, такие букеты вряд ли дарят учителям. Скорее, на свадьбу или просто порадовать близкого человека.

Съедобные букеты пользуются большим спросом, хоть и стоят гораздо дороже. Фото: vk.com/al_fruit_ufa

«ДЕТИ ВМЕСТО ЦВЕТОВ»

А вот Уфимский хоспис предлагает ученикам и их родителям принять участие в масштабной благотворительной акции «Дети вместо цветов», которая ежегодно проходит в России с 2014 года.

- Ровно через неделю десятки тысяч детей со всей страны соберутся на школьных линейках, чтобы отпраздновать начало учебного года. В день знаний ученики подарят своему любимому учителю один букет от всего класса, а сэкономленные средства направят на помощь детям с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями, - объясняют суть благотворительной акции волонтеры хосписа.

Например, в этом году поддержать подопечных Уфимского хосписа уже решили ученики и родители из 21 класса из Кумертау, Булгаково, Жуково, Миловки, Новых Черкассов, Чесноковки, Шамонино, Чишмов и Уфы. Всех желающих приглашают присоединиться к акции – для этого нужно зарегистрироваться на сайте акции, там же прописаны все необходимые условия.