По предварительным прогнозам, в Курултай Башкирии пройдут четыре партии

Выборы в Курултай пройдут 10 сентября

10 сентября в Единый день голосования жителям Башкирии предстоит выбрать депутатов высшего законодательного органа республики – Курултая. Напомним, что в состав седьмого созыва республиканского парламента будут избираться 110 депутатов. 55 из них – по одномандатным избирательным округам, а еще 55 – по партийным спискам. Депутатом может стать гражданин России, достигший на день голосования 21 года. Выборы проводятся путем прямого тайного голосования.

БОРЬБА ЗА УМЫ В РАЗГАРЕ

Предвыборная пора сейчас в самом разгаре. Каждая видная политическая партия уже развернула свою работу и вовсю борется за внимание населения. Отсюда постоянным явлением стали встречи населения с кандидатами в депутаты, пресс-конференции политиков по проблемным вопросам, яркая реклама на билбордах и фасадах зданий.

В настоящий момент есть основания предполагать, что явка и интерес к предстоящим выборам будет достаточно высокой.

- С большой долей вероятности можно утверждать, что явка будет заметно выше даже в сравнении с традиционно характерными для нашей республики показателями, которые и сами по себе уже достаточно высоки. Причина очевидна – это спецоперация, санкции, словом, все те трудности, которые в настоящее время преодолевает страна, - так, например, считает действующий заместитель председателя Госсобрания Башкирии Рустам Ишмухаметов.

ЖДЕМ СЕНСАЦИЙ

Судя по инсайдам в телеграм-каналах и собственным источникам внутри республиканского правительства, все в верхушке власти готовятся к тому, что депутатский корпус серьезно обновится. Очень похоже на то, что население республики заинтересовано в том, чтобы в башкирской политике появились свежие идеи. И это подтверждают независимые исследования.

Итоги голосования могут получиться совсем неожиданными

Так, с 1 по 6 августа в городах и сельских территориях Башкирии компания Russian Field провела опрос на тему предстоящих выборов в Курултай. В первую очередь, это касалось того, за какие партии готовы проголосовать жители республики и кому дадут дорогу в парламент по партийным спискам.

Вроде, достаточно будничное исследование, которое не предполагало сенсаций. Но неожиданно она случилась.

Цифры независимых экспертов распределились следующим образом:

- Единая Россия 38,1%

- ЛДПР - 12,5%

- КПРФ - 11,3%

- Новые люди - 5,3%

- Справедливая России – Патриоты – За правду - 4,2%.

Другими словами, согласно представленным цифрам от Russian Field, пятипроцентный барьер проходят четыре партии, среди которых оказывается «Новые люди», а вот справедливороссы, у которых достаточно сильный электорат в регионе, остаются за бортом. Это, мягко говоря, неожиданно.

БУДЕТ ИНТЕРЕСНО

Сами по себе эти исследования пока, конечно же, не дают ничего. Все решится только по итогам 10 сентября. К тому же не будем забывать и про одномандатников, где, как правило, все решает харизма самого кандидата. Но какой-то вывод сделать можно прямо сейчас. Думается, что жители Башкирии относятся к предстоящим выборам в Курултай гораздо серьезнее по сравнению с тем, что было в прошлые созывы. Теперь каждый избиратель понимает, что его выбор может повлиять на развитие как самой республики, так и каждого человека конкретно. Мы живем в сложное время, и в такой период у власти должны быть самые достойные люди.

Поэтому пока одно можно сказать точно – сюрпризы будут. Пройдут ли новые партии в Курултай или появятся новые яркие личности среди депутатского корпуса – само по себе не так важно. Важно, что какие-то перемены непременно случатся, а сам процесс подсчета голосов уж точно ожидается очень интересным. До часа икс осталось чуть больше двух недель.