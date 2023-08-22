Пожилые уфимцы экстренно госпитализированы в больницу после ужина с грибами

Пенсионеры съели лесные грибы и сразу же почувствовали себя плохо Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Салаватском районе Башкирии несколько пенсионеров отравились грибами. Об этом «КП-Уфа» сообщил собственный источник. Предположительно, с острой интоксикацией в реанимацию попали пять человек в возрасте от 60 до 85 лет.

Известно, что пожилые уфимцы приехали в село Лаклы в гости к своей 75-летней родственнице. Пенсионеры решили сходить в лес и собрать грибов. Из улова они сделали ужин, но быстро почувствовали себя плохо: стала кружиться и болеть голова, крутить живот, рвать и тошнить. В тяжелом состоянии все пострадавшие были доставлены в реанимацию больницы Малояза.

Медики диагностировали у госпитализированных «отравление грибами неизвестного происхождения».

Оперативный комментарий от Минздрава пока получить не удалось, он должен появиться позднее. До представителей Малоязовской ЦРБ дозвониться также не получилось. В настоящий момент неизвестно, в каком состоянии находятся отравившиеся и насколько серьезные последствия.

ЭТО ВАЖНО ПОМНИТЬ

Во избежание подобных ситуаций, всем любителям «тихой охоты» не стоит пренебрегать простейшими мерами безопасности:

1. Собирайте только те грибы, в которых вы уверены на 100 процентов.

2. Не кладите в корзину грибы, растущие вдоль дорог, железнодорожных путей, рядом с заводами и производствами, так как они накапливают ядовитые токсины.

3. Не собирайте перезрелые, позеленевшие, червивые, склизкие грибы или их части.

4. Если ножка имеет клубневидное утолщение, окруженное оболочкой – скорее всего, это ядовитый гриб.

5. Если гриб уже отведали улитки, червячки и прочие насекомые – это вовсе не значит, что он не ядовитый.

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