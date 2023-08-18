Приехавшего заработать на юг многодетного уроженца Башкирии из-за любовницы убил и закопал на кладбище могильщик

Роман на стороне обернулся для многодетного отца настоящим кошмаром. Фото: соцсети

Настоящей драмой обернулась поездка на заработки для 37-летнего жителя Башкирии Валентина Г. В начале года многодетный отец отправился в Краснодарский край, там познакомился с роковой блондинкой – и между ними закрутилась любовь. Вот только за красавицей решил приударить и местный могильщик. Такое положение дел вовсе не устроило Валентина: позвав с собой 21-летнего приятеля, мужчина отправился к сопернику на разборки, но обратно ребята уже не вернулись. Их убили и закопали на кладбище. Теперь безутешные родные Валентина собирают деньги, чтобы привезти его тело на родину и похоронить в родном Ишимбае. В перипетиях этой странной и запутанной истории разбиралась «Комсомолка».

ОТПРАВИЛСЯ НА РАЗБОРКИ С СОПЕРНИКОМ

37-летнего Валентин Г. – в его родном городе Ишимбае знают многие: работник на все руки, а еще многодетный отец – трое родных, а когда женился во второй раз – принял двоих детей супруги от первого брака, как своих собственных. Страницы мужчины в соцсетях пестрят цитатами о важности семьи и честности друг перед другом. На фотографиях – смеющиеся дети и отдых на природе.

В начале года Валентин отправился на заработки в краснодарское село Новопавловка, где познакомился с 33-летней Анной Ш. Улыбчивая блондинка-красавица растопила сердце многодетного отца – у них завязался роман. Вот только яркая кубанка приглянулась не только Валентину. Не так давно в селе появился новый могильщик – Евгений И. Днем мужчина копал могилы, а по вечерам проводил время в сельском клубе, где на одной из вечеринок и познакомился с Анной и решил за ней приударить. Узнав об этом, Валентин воспылал ревностью и немедленно отправился на разборки к сопернику, прихватив с собой своего 21-летнего приятеля. Правда, соперник оказался не один, а распивал алкоголь в компании двух знакомых. Визит Валентина, который сразу же полез с кулаками, компания восприняла как личное оскорбление, а потому визитеров сначала избили, зарезали, а потом…. вырыли на кладбище могилы, скинули туда тела и закопали. Чтобы свежие могилы не вызывали подозрений, сверху водрузили венок, а потом преспокойно отправились домой продолжать застолье.

ЧТО ГОВОРЯТ СЛЕДОВАТЕЛИ

Как сообщают наши коллеги из «КП-Краснодар», первой тревогу забила возлюбленная Валентина. Она позвонила в полицию и сообщила, что сердечный друг отправился на разборки с соперником, а назад так и не вернулся. Мол, переживает, не случилось ли какой оказии. А уже вскоре силовики задержали троих мужчин: 23-летнего приезжего из Мостовского района, 40-летнего мужчину из Тимашевского района и 43-летнего жителя Ленинградского района.

- Один из задержанных указал следователям место захоронения тел, где в ходе осмотра места происшествия они были обнаружены, - рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Краснодарскому краю. - Были явные следы от удушения, а также рубленые раны шеи и живота.

Сейчас по данному факту сыщики открыли уголовное дело по статье «Убийство двух лиц», а прокуратура Белоглинского района поставила на контроль ход и результаты его расследования. В ближайшее время подозреваемым предъявят обвинение и отправят под стражу в следственный изолятор.

«НА МОГИЛКУ ДАЖЕ ПОПАСТЬ НЕ СМОГУ»

Тем временем семья Валентина, которая осталась в Башкирии, собирается привезти тело многодетного отца на родину, чтобы проститься и похоронить его в Ишимбае. Мы попытались связаться со старшим сыном Валентина, но тот заявил, что слишком убит горем и не в состоянии отвечать на вопросы журналистов. Молодой человек сказал, что вся семья тяжело переживает смерть близкого человека, и даже обстоятельства, приведшие к трагедии, в такой тяжелый момент не имеют никакого значения.

– Потому что это все же мой отец. И если его там похоронят, я даже на его могилку попасть не смогу, - объясняет свою мотивацию парень.

«КП-Уфа» приносит соболезнования близким погибшего Валентина Г.