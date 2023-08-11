Уфа приняла финал конкурса «Лучший по профессии-2023» компании «Транснефть»

Обладателем наибольшего количества наград стала сборная «Транснефть – Урал»

С 7 по 11 августа в Уфе проходил финальный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства сотрудников ПАО «Транснефть» - «Лучший по профессии-2023». Основной площадкой соревнований стала линейная производственно-диспетчерская станция (ЛПДС) «Нурлино» в Уфимском районе Башкирии. Лучших из лучших определяли также на базе научно-технического центра ООО «НИИ Транснефть» и на нефтепродуктоперекачивающей станции «Черкассы-ПП».

Всего в финале приняли участие 204 конкурсанта, определялись победители в 15 профессиях.

В этом году ПАО «Транснефть» проводит конкурс профессионального мастерства уже в 21-й раз. На протяжении вот уже более 20 лет цели мероприятия остаются неизменными – повышение престижа рабочих профессий нефтепроводной отрасли и, конечно же, обмен профессиональным опытом. В финале встречаются лучшие сотрудники, которые не только соревнуются между собой, но и совершенствуют свои практические навыки. В дальнейшем опыт профессионалов приходит в филиалы, на нефтеперекачивающие станции.

ОПРЕДЕЛИТЬ СИЛЬНЕЙШИХ

В один из соревновательных дней «Комсомолка» побывала на ЛПДС «Нурлино», где вместе с волонтерами конкурса, секундантами и членами комиссий собралось без малого 500 человек. Именно здесь прошли самые зрелищные выступления профессионалов, стремящихся доказать, что это именно они – лучшие из лучших.

В этом году ПАО «Транснефть» проводит конкурс профессионального мастерства уже в 21-й раз

В Уфу приехали победители соревнований, прошедших на уровне дочерних обществ компании – лаборанты химического анализа по нефти и нефтепродуктам, линейные трубопроводчики, операторы нефтепродуктоперекачивающих станций, электрогазосварщики, водители грузовых автомобилей и многие другие.

Атмосферу в дни проведения финала можно определить как соревновательную и дружелюбную. Для каждой из профессий выделили специально отведенную зону, где максимально точно были созданы рабочие условия. Для сопровождающих, прибывших в Уфу поддержать коллег, организовали специальные трибуны и павильоны, откуда можно было следить за ходом конкурса.

Уфа уже принимала финал конкурса «Лучший по профессии» среди сотрудников системы «Транснефти» в 2016 году. Отличие этого года – организация прямой видеотрансляции с площадок. Наблюдать за выступлением конкурсантов и поболеть за своих могли сотрудники из дочерних обществ компании по всей стране.

Основной площадкой соревнований стала линейная производственно-диспетчерская станция (ЛПДС) «Нурлино» в Уфимском районе Башкирии

Примечательно, что вскоре после финала Всероссийского конкурса компании «Транснефть» «Лучший по профессии-2023», на этой же площадке пройдут Международные соревнования, где определят лучших представителей отрасли из России, Казахстана и Беларуси.

БЫСТРО И БЕЗУПРЕЧНО

Конкурсанты в рамках соревнований выполняли те действия и операции, с которыми часто сталкиваются в работе – только на конкурсе это происходило под пристальным наблюдением членов комиссии и секундантов. Каждый из финалистов должен был выполнить несколько заданий – теоретических и практических – безупречно и на время.

Нам удалось побеседовать с членом конкурсной комиссии, Александром Немцевым. К слову, на финальном этапе в Уфе в этом году впервые проводят конкурс среди электромонтеров по ремонту и обслуживанию оборудования групп вдольтрассовых линий и электрохимической защиты. Именно в этой номинации собеседник «Комсомолки» судил конкурсантов.

Для каждой из профессий выделили специально отведенную зону, где максимально точно были созданы рабочие условия

- Первое, что хочется сказать – организация конкурса, конечно, на высоте, - поделился впечатлениями начальник службы внешнего электроснабжения ПАО «Транснефть» Александр Немцев, член конкурсной комиссии на соревнованиях электромонтеров по ремонту и обслуживанию оборудования групп высоковольтных линий и электрохимической защиты. – По нашей профессии конкурс проходит в первый раз. Ребята приехали все настроенные, теорию все сдали хорошо, набрали максимальный балл. По реанимации пострадавших тоже все показали хороший результат. А прямо сейчас они ведут настройку оборудования и поиск неисправностей.

При составлении конкурсных заданий организаторы вносили самые сложные и необычные неисправности, которые могут возникнуть на производственном объекте. Задача каждого конкурсанта – найти и устранить их в кратчайшие сроки.

Участвовать в конкурсе «Лучший по профессии» для сотрудников «Транснефти» – это престижно.

– Здесь и фактор карьерного роста, и материальный стимул. Иногда члены комиссии ожидают, что на конкурс приедет прошлогодний финалист, а он уже инженером стал. Ну и самое главное, на мой взгляд: монтер, который побывал на конкурсе, становится грамотнее. После конкурса на свое рабочее место он возвращается специалистом другого уровня, - пояснил Александр Немцев.

Всего в финале приняли участие 204 конкурсанта, определялись победители в 15 профессиях

ТОНКАЯ РАБОТА

В день соревнований, 8 августа, на базе ЛПДС в Нурлино проходил конкурс среди лучших машинистов экскаваторов «Транснефти». Стоит отметить, что конкурсные задания для финалистов по этой профессии не могут не впечатлить. Помимо всего прочего, мастер должен при помощи ковша экскаватора открыть несколько бутылок. Да, вот такой высокий уровень должен показать конкурсант – снять крышку со стеклянной бутылки, не разбив ее. Но и это еще не все! Профессионалы экстра-класса должны были показать высочайший уровень владения экскаватором, и с помощью закрепленной на ковше кисточки написать на листе бумаги «30 лет» (в 2023 году ПАО «Транснефть» отмечает тридцать лет с момента основания).

Впечатлениями от участия в конкурсе с «КП-Уфа» поделился финалист из филиала «Транснефть-Прикамье», машинист экскаватора, Дмитрий Бочаров.

- Можно было, конечно, лучше, но как получилось, - оценил свое выступление на конкурсе Дмитрий Бочаров. – Уфа красивый город, приняли нас очень хорошо.

Как отметил финалист, за выступлениями коллег он также пристально следил с трибуны.

Церемония закрытия конкурса прошла в конгресс-холле «Торатау»

- А как же, наблюдаю, чему-то сам учусь, что-то для себя черпаю, - делится машинист экскаватора.

Церемония закрытия конкурса прошла в конгресс-холле «Торатау». Обладателем наибольшего количества наград стала сборная «Транснефть – Урал» – представители предприятия заняли призовые места в 12 профессиях из 15, причем в 9 номинациях получили золотые награды.

А уже совсем скоро лучшие работники компании «Транснефть» встретятся с коллегами из Беларуси и Казахстана: на следующей неделе в Уфе пройдет международный конкурс профессионального мастерства нефтепроводчиков.