В Башкирии каждые выходные на природу с палатками и семьями выезжают тысячи туристов. На фото: водопад Атыш в Белорецком районе. Фото: https://po-goram.ru/atysh

Лето 2023 года подходит к концу, но, согласно прогнозам синоптиков, август будет очень теплым. Самое время для летних туристических поездок выходного дня. Расскажем, куда можно поехать с палатками по Башкирии. Мы выбрали самые простые маршруты, по которым можно проехать с детьми.

Куда поехать с палаткой в Башкирии

НА МАШИНЕ С ПАЛАТКАМИ

Начнем с самых интересных автомобильных туристических маршрутов по Башкирии.

Одно из самых популярных направлений для путешествий на выходные – поездка на шиханы. От Монумента дружбы в Уфе до визит-центра у подножия шихана Торатау в Ишимбайском районе можно добраться примерно за 2,5 часа. С этого года на саму гору можно подняться по лестнице – хорошее подспорье для тех, кто путешествует с маленькими детьми.

Помимо Торатау в одноименном геопарке есть еще два шихана – Юрактау и Куштау. Все три горы являются памятниками природы, уникальными и единственными в своем роде. Более 250 млн лет назад они были коралловыми рифами на дне древнего океана. На вершинах шиханов произрастают десятки уникальных видов растений, занесенных в Красную книгу, и обитают реликтовые насекомые.

После посещения Торатау можно проехать дальше, на водопад Кук-Караук, он так же расположен в Ишимбайском районе республики. От визит-центра геопарка Торату до водопада можно доехать за полтора-два часа в зависимости от скорости.

Шихан Торатау входит в одноименный геопарк и находится в Ишимбайском районе Башкирии. Фото: terrabashkiria.ru:

Стоит отметить, что сам водопад в августе выглядит не очень впечатляюще, но туда стоит проехать в том числе ради пещеры Салавата Юлаева. Это одно из немногих мест, куда без опаски можно привезти детей – забраться в пещеру позволит лестница, приставленная к склону горы.

Между прочим, пещера Салавата Юлаева так называется вовсе не потому, что национальный герой башкирского народа имел к ней какое-либо отношение. Просто в далеких 1940-х годах здесь снимали фильм по книге Степана Злобина «Салават Юлаев». Благодаря этой картине красота природы Башкирии стала известна на весь Советский Союз.

Чуть более длинный маршрут, предполагающий ночевку с палатками – выезд на Нугушское водохранилище. Поездка от Монумента дружбы до деревни Сергеевка в Мелеузовском районе Башкирии составит примерно 3,5 часа. От самой деревни можно проехать дальше и найти стоянку для отдыха «дикарем». Но есть на Нугуше и всевозможные глэмпинги, базы отдыха и гостевые домики на любой кошелек.

Водохранилище находится на территории Национального парка «Башкирия» и при въезде на его территорию необходимо заплатить туристический сбор. Эти места не просто так находятся под охраной государства – живописные берега водохранилища и окружающий ландшафт впечатлит даже самых взыскательных туристов. Каждый год на Нугуше проходит регата – чемпионат Башкирии по парусному спорту.

На Нугушском водохранилище можно отдохнуть как с палатками, так и в кемпингах. Фото: Андрей Кузьмин

Также для семейного отдыха пользуются популярностью озера Аслыкуль и Кандрыкуль. Доехать туда на автомобиле можно достаточно быстро. До озера Аслыкуль, между прочим, самого большого в Башкирии, от Монумента дружбы путь составит около двух часов. А путь до Кандрыкуля займет еще меньше времени.

К слову, название озера Аслыкуль с башкирского языка переводится как «солоноватое». Есть и другие варианты перевода, но вода в озере действительно немного соленая. Некоторые ученые даже утверждают, что Аслыкуль – это остатки того самого древнего океана, который был на территории нынешней Башкирии сотни миллионов лет назад.

Вода в озере Аслыкуль слегка соленая, поэтому его называют «башкирским морем». Фото: Андрей Кузьмин

Кандрыкуль также является уникальным памятником природы и находится под охраной. Ученые считают, что озеро образовалось в результате провала карстовых пород. Прямо посреди водной глади Кандрыкуля есть небольшой островок с уникальными реликтовыми растениями.

Кандрыкуль расположен в западной части Башкирии, неподалеку от города Туймазы

Не менее популярный маршрут выходного дня для отдыха с детьми – Уфа-Павловское водохранилище. На его берегу можно отдохнуть как с палатками, так и забронировать домики или вовсе заселиться в комфортабельные гостевые домики.

Добраться от Уфы до водохранилища можно за 3,5 часа, если ехать по трассе мимо Иглино. Есть и другая дорога, ехать на час дольше, но по дороге отдыхающие смогут остановиться в селе Красный ключ и посетить знаменитый родник.

Павловское водохранилище - одно из самых популярных мест отдыха для любителей покататься на лодке. Фото: terrabashkiria.ru

Павловское водохранилище на реке Уфа было наполнено к 1961 году и создавали его специально для работы Павловской ГЭС. Однако в результате этот рукотворный объект превратился в любимый многими жителями Башкирии водоем. На берегу Павловского водохранилища огромный выбор всевозможных лодок и катеров, которые сдают в аренду. Для любителей прогулок по воде это прекрасное место для досуга.

НА ЭЛЕКТРИЧКЕ НА ПРИРОДУ

А как быть любителям отдыха на природе, если нет автомобиля? Все очень просто: до места отдыха можно доехать на электричке. Представляем три самых популярных у жителей Башкирии маршрута на выходные. Отметим, что в этих местах нет глэмпингов и отдыхать там можно только «дикарем» с палатками. Не забывайте запастись питьевой водой перед поездкой!

Одно из самых популярных мест отдыха с палатками в Башкирии – Айгирские скалы, у подножия которых протекает река Инзер. Туда можно добраться на пригородном поезде Уфа-Белорецк. Правда, курсирует он не каждый день, расписание нужно уточнить.

На Айгире есть возможность разбить лагерь как у подножия горы, так и на вершине. Подъем туда довольно непростой, но если не спешить, то можно подняться и с тяжелыми рюкзаками и палатками. Своей популярностью Айгирские скалы обязаны неописуемой красоте, которая предстает перед взором путешественников с вершины. Хотите увидеть настоящую красоту горной Башкирии? Тогда вам на Айгир.

На вершине Айгирских скал открывается потрясающий вид

Намного проще доехать на электричке до других туристических мест, расположенных на берегу Инзера. Живописные места есть вдоль всей долины реки, но самые «обжитые» туристами находятся вблизи железнодорожных станций 102-й километр, где санаторий «Ассы» и 95-й километр, где так называемые Розовые скалы.

Вблизи обеих станций есть населенные пункты с магазинами, а при желании там можно найти и питьевую воду и даже оставить автомобиль, как на платной стоянке.

На станции 95 километр расположена деревня Бриштамак и популярная у туристов стоянка на берегу Инзера

К слову, подъем на Розовые скалы не сложный, можно не спеша взобраться туда и с маленькими детьми. А какой вид открывается с вершины на долину реки Инзер! «Розовые» эти скалы потому, что в их составе много такого минерала как кварц – именно он дает этот необычный цвет.

Розовые скалы находятся неподалеку от санатория «Ассы». Фото: санаторий «Ассы»

Еще одно популярное у туристов место – водопад Атыш. Попасть туда можно, пройдя пешком от станции 71-й километр, правда нужно быть готовым к длительному переходу и пересечению реки Инзер в брод.

Стоит отметить, что все три популярных маршрута, куда можно добраться на электричке, расположены в долине реки Инзер. Чем же эти места заслужили особую любовь у туристов? Во-первых, это и есть та самая горная Башкирия с ее прекрасными видами и укутанными хвойными лесами скалами. Во-вторых, туда можно относительно быстро и просто добраться. Ну и не стоит забывать, что долина обжита людьми, а это значит, что шансов встретить там опасных диких зверей довольно мало. Все это и делает эти места излюбленными для семейного отдыха.

На все эти популярные туристические места можно попасть на электричке Уфа-Инзер. Отправляется она рано утром с железнодорожного вокзала. Расписание лучше уточнить на сайте БППК или через мобильные приложения. В обратный путь в воскресенье вечером можно уехать на ней же. Полный (взрослый) билет до 71-го километра обойдется в 335,4 рубля, до 95-го км 400 рублей и до станции Айгир чуть больше 509 рублей с человека.