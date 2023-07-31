Лидер «Новых людей» Алексей Нечаев предложил включить башкирский мёд в питание школьников и спортсменов

Фото: Партия «Новые люди»

29 июля лидер фракции «Новые люди», депутат Госдумы Алексей Нечаев посетил бортевую пасеку в деревне Ивано-Казанка Иглинского района Башкортостана. Здесь он изучил особенности бортничества. По итогам встречи Алексей Нечаев выступил с предложением включить мёд и другие полезные региональные продукты в рацион школьников, пациентов больниц и спортсменов.

- Нужно поддерживать мощные региональные бренды. Башкирский мёд должен быть по всей стране. Проработаем с Минздравом, Минспорта и Минпросвещения решение, чтобы башкирский мёд и другие полезные региональные продукты включили в рацион школьников, спортсменов и пациентов больниц. Это лучшая поддержка для местных предпринимателей, чтобы они крепко стояли на ногах и дальше развивали своё дело. Партия «Новые люди» обязательно выступит с такой инициативой этой осенью. Уверен, что коллеги нас поддержат, - отметил Алексей Нечаев.

Основатель бортевой пасеки - житель Уфы Фанис Халилов. Он развивает в Башкортостане бортничество - редчайший вид пчеловодства. Его особенность состоит в том, что для пчёл создают естественные дикие условия. Они живут не в ульях, а в дуплах деревьев и специально приспособленных стволах.

Фото: Партия «Новые люди»

- Владельцы бортей добавляли свою тамга - индивидуальный знак, отличающий их борти от других, - рассказал Фанис Халилов. Он отметил, что башкирский мёд доставляют даже космонавтам на орбиту.

Также Алексей Нечаев познакомился на пасеке с секретами производства мёда и признался, что у него была и своя пасека:

- Мы все знаем, что мёд - это вкусно и полезно. Но я, например, не знал, что колодный и бортевой мёд в четыре раза полезнее башкирского и алтайского. Для меня это большое открытие, хотя у меня шесть лет была пасека с башкирскими пчёлами. Это целая часть моей жизни, - рассказал Алексей Нечаев.

Также Алексей Нечаев встретился со сторонниками партии «Новые люди» и местными предпринимателями. Главной темой встречи стало развитие местного предпринимательства и выход производителей из Башкортостана на федеральные рынки. Также участники встречи обсудили подготовку к выборам в Курултай Республики Башкортостан. Они пройдут в сентябре этого года.