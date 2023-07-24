По большей части в республике будет пасмурно и дождливо Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Лето уже перевалило за половину: буквально через неделю наступит август. Погода в июле выдалась довольно капризной: после аномальной жары под +35 столбики термометров поползли вниз, а солнце затянули серые тучи с моросящими дождями. Так чего же ожидать жителям Башкирии от последнего летнего месяца? Начинать готовиться к осени, или же еще есть шанс погреться под солнышком?

Какая будет погода в августе в Башкирии 2023 года

СОЛНЕЧНЫХ ДНЕЙ БУДЕТ МАЛО

Судя по прогнозу, который предоставили синоптики, большая часть августа в Башкирии выдастся относительно прохладной и дождливой. Расстраиваться не стоит: последняя неделя июля и первая неделя августа еще порадуют жарой под +30; +32, так что, если не успели искупаться и позагорать на пляже – еще есть шанс.

Примерно с 10 августа жара в республике пойдет на спад: средняя температура воздуха днем составит всего +15; +17, а по ночам уличные термометры и вовсе покажут +5; +9. Причем если в северной части региона может наблюдаться пасмурная погода и кратковременные дожди, то в южных районах, в основном, будет все же солнечно.

Начиная со второй половины месяца уже явственно будет чувствоваться приближение осени. Днем будет всего лишь +12; +14, а по ночам уже лучше закрывать окна и готовить теплые одеяла: похолодает до +8 (в горных и северных районах и вовсе до +4). При этом практически каждый день ожидаются переменная облачность и слабые кратковременные дожди.

ПРОЩАЛЬНЫЙ СЮРПРИЗ ПОД КОНЕЦ ЛЕТА

И лишь в последнюю неделю лето, судя по прогнозу метеорологов, преподнесет прощальный сюрприз в виде солнечных теплых деньков. Средняя температура воздуха в последние дни августа составит около +20 градусов (ночью, правда, столбики термометров будут опускаться до +7). А вот потом осень снова резко вступит в свои права, отметившись похолоданием до +11 и затяжными моросящими дождями.

Однако стоит отметить, что этот прогноз синоптиков является всего лишь долгосрочным и основанным на многолетних погодных показателях. А это значит, что с приходом очередного циклона или затоком арктических воздушных масс погода может резко измениться буквально за пару дней. Поэтому наиболее точным является метеорологический прогноз на ближайшие пару дней.