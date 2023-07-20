В Уфе открылся первый хоспис: как он работает и чем отличается от обычной больницы

На сегодняшний день в уфимском хосписе 15 взрослых и двое детей. На фото: режиссер Александр Семин и подопечная хосписа Людмила Котар. Фото: Павел КРАЙНОВ

В конце июня 2023 года в Уфе официально открылся первый в Башкирии хоспис. Здание построили с нуля на пожертвования благотворителей и неравнодушных жителей республики. Это учреждение предназначено для оказания паллиативной помощи неизлечимо больным - как взрослым, так и детям.

Что же такое паллиативная помощь, и чем хоспис отличается от обычной больницы? Об этом «Комсомолке» рассказали представители благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» и председатель попечительского совета фонда «Уфимский хоспис» Каринэ Хабирова.

Экскурсию по уфимскому хоспису для журналистов провела супруга главы Башкирии Каринэ Хабирова Фото: Павел КРАЙНОВ

ЧТО ТАКОЕ ХОСПИС

Строительство хосписа в Уфе началось летом 2020 года на пустыре за торговым центром «Мега». Сегодня учреждение может принять 20 детей и 40 взрослых. Есть и выездная бригада – это обученные волонтеры и медработники, которые приезжают на дом к неизлечимо больным и помогают за ними ухаживать.

В чем же особенности ухода за паллиативными больными? Кто работает в уфимском хосписе? Об этом во время экскурсии по учреждению рассказал режиссер, член правления фонда помощи хосписам «Вера» Александр Семин.

Фото: Павел КРАЙНОВ

- Самое главное, что нужно помнить - мы с вами не в больнице. Хоспис – это не стационар и не больничная помощь. Прежде всего это философия отношения к достоинству человека в последние дни его жизни. Конечно, мы должны умирать дома в окружении близких. Но если дома обеспечить достойный уход невозможно, нет возможности обезболивания, то хоспис, прежде всего как выездная служба, помогает в этом. Для тех, у кого нет возможности справляться с этим дома, и открывается хоспис, - рассказывает Александр Семин.

Как отметил режиссер, главная задача любого хосписа – создать для уходящего человека домашнюю обстановку и достойное отношение. На данный момент уфимский хоспис только открылся, и обстановка там еще не такая уютная, как задумывали авторы проекта. Они рассчитывают, что в ближайшее время помещения преобразятся и станут напоминать настоящий дом.

ЧТО ТАКОЕ ПАЛЛИАТИВНАЯ ПОМОЩЬ

В свою очередь директор фонда помощи хосписам «Вера» Елена Мартьянова рассказала, что такое паллиативная помощь.

- Хоспис – это не про смерть, а про жизнь, последние дни жизни человека. Каждый человек имеет на это право, без боли, без унижения и не в одиночестве. Это значит рядом с близкими людьми, даже если они оказались очень далеко друг от друга. В хосписе бывают удивительные случаи встреч людей, которые разошлись, например, 20 лет назад, - рассказывает Елена Мартьянова.

В каждом хосписе, в том числе уфимском, работают высококвалифицированные медицинские работники, в чьи задачи входит врачебная помощь. «Не больно обезболить» - так называют их работу представители фонда «Вера».

- Именно в этом заключается «хосписная наука»: придумываются специальные пластыри и обезболивающие микстуры, а не с иглой, которая делает еще хуже, - добавляет Александр Семин. – Философия хосписной помощи – это помощь родственникам, семье и близким. Потому что, когда человек уйдет, они остаются. И хоспису, людям, которые здесь работают, невероятно важно, с чем они останутся. А они должны остаться с мыслью: я все правильно сделал, ему или ей было не больно.

В хосписе оборудованы молельные комнаты. На фото: домашняя православная церковь Фото: Павел КРАЙНОВ

КТО РАБОТАЕТ В ХОСПИСЕ

Как отметил Александр Семин, сотрудники и волонтеры пришли в уфимский хоспис не только по зову сердца. Да, помогать неизлечимо больным людям, которые живут фактически в ожидании смерти, очень непросто. Для этого нужно обладать высоким уровнем эмпатии и сострадания. Но этого недостаточно.

- Мы часто встречаем волонтеров, которые приходят сюда работать «для себя»: лечить свою моральную рану, что-то компенсировать, почувствовать себя хорошо за то, что сделал доброе дело. Здесь, напротив, каждый профессионал, - говорит член правления фонда «Вера».

Как подчеркивает председатель попечительского совета фонда «Уфимский хоспис» Каринэ Хабирова, задача учреждения не только оказать помощь подопечным, но и обучить сотрудников и волонтеров.

- Вы, наверное, заметили, что у нас повсюду стоят цветы. Все это дело рук волонтеров, их забота. И наша главная задача при их обучении – научить правильно заботиться, ухаживать и разговаривать, выстроить волонтерскую систему. А волонтеры уже приходят и занимаются всем этим, – объясняет Каринэ Хабирова.

«ЛЮДИ ВОКРУГ ДОБРЕЕ СТАНОВЯТСЯ»

Уфимский хоспис представляет собой здание, разделенное на два зеркально похожих крыла – детский и взрослый. Единственное отличие между ними в том, что в детском есть специально оборудованный бассейн.

В детском крыле есть специально оборудованный бассейн Фото: Павел КРАЙНОВ

Все помещения, где будут жить подопечные, находятся на первом этаже. Это сделано для того, чтобы была возможность вывезти человека на инвалидном кресле или на специально оборудованной кровати на улицу – подышать свежим воздухом. На сегодняшний день в первом хосписе Башкирии находятся 15 взрослых подопечных и двое детей.

Мы заглянули в гости к взрослым подопечным и поговорили с ними. У Людмилы Ивановны Котар – рассеянный склероз. В беседе с «КП-Уфа» она рассказала о своем пребывании в хосписе и поделилась жизненной мудростью.

– Я хорошую жизнь прожила, трудилась много. У меня дети и внуки, и мне не стыдно любому в глаза посмотреть. И здесь мне находиться не стыдно. Я себе говорю: мы за свою жизнь это заслужили. Здесь внимание, поддержка, лишняя улыбка, которая поднимает меня, и хочется дальше жить. Самое главное – это хорошее обращение. Люди-то вокруг добрее становятся, - делится Людмила Ивановна.

Так выглядит молельная комната для мусульман в уфимском хосписе

КТО МОЖЕТ ПОПАСТЬ В УФИМСКИЙ ХОСПИС

О том, кто же может стать подопечным уфимского хосписа, рассказала главный врач Оксана Кузовкина.

– Для того, чтобы сюда попасть, понятно, надо страдать тяжелым, неизлечимым заболеванием. Это должно быть официально подтверждено в поликлинике. Там есть такая категория специалистов, как врач по медицинской паллиативной помощи. Он определяет, куда госпитализировать человека, – поясняет Оксана Кузовкина.

Как отмечает главный врач, бывают случаи, когда необходимо госпитализировать человека в специализированное учреждение по профилю заболевания. Но есть случаи, когда пациента можно положить только в паллиативное отделение.

Здание первого в Башкирии хосписа разделено на два крыла – детский и взрослый. На фото: внутренний двор детского корпуса Фото: Павел КРАЙНОВ

– И здесь тоже возможен выбор. Это либо паллиативное отделение в своем округе, они существуют в каждой крупной медицинской организации. Там есть возможность диагностики, проведения обследования с другими специалистами. Хоспис – это немного про другое. У нас нет диагностических процедур, к нам приходят те, кому необходимо помочь с тягостными симптомами, с уходом, с психологом, с его семьей и родственниками, - рассказывает главный врач.

После того, как врач по паллиативной помощи в поликлинике видит, что у пациента есть показания для хосписа, он дает электронное направление через систему «Промед» с номером телефона ближайшего родственника и сообщает о пациенте координатору хосписа.

Затем медицинский координатор определяет в какой срок нужно успеть госпитализировать подопечного, и какого формата ему нужна комната. После этого сотрудники хосписа выходят с родными на связь, либо родственники сами при наличии направления от врача паллиативной помощи обращаются в учреждение.