В Белорецком районе Башкирии ввели режим ЧС. Там горят 320 гектаров леса

фото: vk.com // Андрей Иванюта

В Белорецком районе Башкирии ввели режим чрезвычайной ситуации из-за крупного лесного пожара, который возник недалеко от села Узян еще в минувшую субботу, 8 июля. За сутки его площадь увеличилась до 320 гектаров. Об этом в своих соцсетях рассказал глава муниципалитета Андрей Иванюта. Он назвал сложившуюся ситуацию «непростой».

– Из-за усиления ветра до 25 метров с секунду пожар начал активное распространение в противоположную сторону, в направлении [деревень] Азнагулово (7 км [от возгорания]) и Катарыш (5 км). Локально пожар перешёл в верховой, – передали в МЧС. – Пожар удалось удержать и не допустить его распространения на населённые пункты.

фото: Госкомитет РБ по ЧС

Тем не менее для защиты деревень из Уфы выехали аэромобильные группировки главного управления МЧС: 34 человека и три единиц техники. Ведомство также использует беспилотники для мониторинга ситуации.

Всего к реагированию на пожар привлечено 170 спасателей, 34 единицы техники и восемь бульдозеров. В тушении также участвует вертолет Ка-32 Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям. Всего за четыре дня он сбросил на огонь 350 тонн воды.

В Белорецком районе сейчас функционирует межведомственный штаб. Он учитывает все риски и прогнозы развития возгорания по наихудшему сценарию. Пожар находится на круглосуточном контроле.

Глава района Иванюта также добавил, что в населенных пунктах, которые находятся недалеко от пожара, работает Роспотребнадзор. Специалисты проверяют воздух на загрязненные вещества. По состоянию на сегодняшнее утро диокси азота, оксида углерода, аммиак, диоксид серы, оксид азота не превышают допустимых значений.