Хоровод в национальных костюмах и мировой рекорд: как прошел второй день фестиваля «Сердце Евразии» в Уфе

Фото: Оргкомитет X Форума регионов России и Беларуси

В Уфе продолжается международный музыкально-творческий фестиваль «Сердце Евразии», организованный в рамках Х форума регионов России и Беларуси. Второй день фестиваля прошел под эгидой «Славянского базара» и отметился большим количеством музыкальных исполнителей и зажигательных выступлений. Ну и, конечно, одним из самых запоминающихся моментов стал Хоровод Дружбы в национальных костюмах и зафиксированный во время него мировой рекорд. Но – обо всем подробнее.

РЕКОРД ЗАФИКСИРОВАН!

27 июня в Уфу вернулось лето – с жаркой и солнечной погодой, поэтому уже днем в амфитеатре парка «Ватан», где расположена сцена, было весело и многолюдно. Кто-то расположился на траве на склоне, кто-то облюбовал ступени и парапеты на лестницах. Сама же площадка перед сценой была огорожена – тут проходил национальный флешмоб и хоровод.

Разогревала публику этно-поп группа ZAINETDIN: под их зажигательную музыку танцевали все гости фестиваля. А во время исполнения песни «Мы – Башкортостан», без преувеличения, объединились все присутствующие, подняв руки и подпевая.

Фото: Оргкомитет X Форума регионов России и Беларуси

Далее на сцене появились артисты Уфимского ансамбля песни и танца «Мирас», которые показывали движения для масштабного национального флешмоба. После ведущие пригласили основателя и главного редактора Книги рекордов России Станислава Коненко, чтобы зафиксировать новый рекорд - «Самый массовый хоровод круг в круге в национальных костюмах в мире». Общее число участников составило 2834 человека – все они приехали из 54 городов и 9 городов Башкирии. Кроме того, к хороводу присоединились и участники форума из Минска, Гомельской, Брестской и Витебской, Могилевской областей, а также гости из Иркутской и Ульяновской областей и Якутии. Все они выстроились в 20 кругов, а сам рекорд был установлен по под мелодию «Светит месяц» Василия Андреева.

Фото: Оргкомитет X Форума регионов России и Беларуси

– Сегодня здесь было что-то невероятное! Давно мы не видели такой красоты! Мировой рекорд хоровода круг в круге состоялся! – признался со сцены Станислав Коненко.

ЗА ДВА ДНЯ ФЕСТИВАЛЬ ПОСЕТИЛИ БОЛЕЕ 20 ТЫСЯЧ ГОСТЕЙ

Во время концерта «Мы едины» перед гостями фестиваля «Сердце Евразии» выступили популярные артисты из России и Белоруссии: адыгейский ансамбль народного танца «Нальмэс», бурятская группа «Намгар», Московский казачий хор, Удмуртский фольклорный коллектив «Бурановские бабушки», брянский ансамбль русской песни «Бабкины внуки», ансамбли песни и танца «Раздолье» из ЛНР и «Веселуха» из Могилевской области Беларуси, Государственный академический ансамбль народного танца им. Файзи Гаскарова, Ансамбль кураистов республики, оркестр «Бишбармак» и другие.

Фото: Оргкомитет X Форума регионов России и Беларуси

Хедлайнерами же второго вечера фестиваля стали культовый белорусский ансамбль «Песняры» и певица, народная артистка Ингушетии Таисия Повалий.

Также как сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на пресс-секретаря фестиваля Ирину Захарову, за два дня «Сердце Евразии» посетили более 20 тысяч уфимцев и гостей города – 5 тысяч в первый день и 15 тысяч человек – во второй.

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