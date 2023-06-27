«Салават Юлаев» начнет новый сезон КХЛ с игр на выезде

В первом домашнем матче клуб сыграет с «Металлургом» Фото: Пресс-служба ХК «Салават Юлаев»

Уфимский «Салават Юлаев» в первом матче нового сезона КХЛ сыграет на выезде с «Барысом» из Астаны.

Вместе с первым месяцем лета постепенно заканчивается и время отпуска хоккеистов, выступающих в КХЛ. Уже в середине июля «Салават Юлаев» начинает предсезонную подготовку, в рамках которой игроки пройдут медосмотр и проведут спортивные сборы. До сентября команда сыграет в товарищеском матче против «Нефтехимика» и двух турнирах в Уфе и Омске.

В первый день осени официально начинается новый сезон КХЛ. Уже традиционно он стартует с игры команд, боровшихся за Кубок Гагарина в финале плей-офф – в прошлом сезоне это были ЦСКА и «Ак Барс». После матча Кубка открытия сезон начинается игры остальных команд.

«Салават Юлаев» начинает сезон с выездной серии из трех игр. 2 сентября клуб сыграет в Астане против «Барыса», а 4 сентября в Екатеринбурге с местным «Автомобилистом». Пожалуй, самым необычным матчем станет противостояние с «Ладой» из Тольятти, вернувшейся в КХЛ после перерыва в 4 сезона.

Домашние матчи башкирской команды начнутся позже. Первая игра, которую уфимцы смогут увидеть вживую, пройдет только 11 сентября. В этот день пройдет игра с соседями из магнитогорского «Металлурга». Но уже 14 сентября пройдет первое в этом сезоне «Зеленое Дерби» против «Ак Барса». Расписание остальной части игры в КХЛ обещали опубликовать позже.

КСТАТИ

Руководство «Салавата Юлаева» уже начало продавать абонементы на игры регулярного сезона КХЛ. Цены на «проходки», позволяющие посещать все игры команды, начинаются от 7 960 рублей – за эти деньги болельщики получат места на 4 уровне в секторе за воротами. Наиболее дорогими будут абонементы на места в 2 секторе прямо за скамейками штрафных игроков. Они обойдутся уже в 40 560 рублей.