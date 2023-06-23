«Всем западает в душу!»: в Башкирии волонтеры ищут хозяина британскому коту с необычной внешностью

Фото предоставлено Светланой Ильясовой

В Башкирии волонтеры ищут новых хозяев породистому коту с необычной внешностью.

Гордый, харизматичный, ласковый, игривый. Королевских королей, но без своего королевства. Все это – о необычном котике, которого весной обнаружила на улице в Дюртюлях зооволонтер Светлана Ильясова. Чистокровному британцу Балу пришлось пережить много трудностей. Неизвестно, как и почему породистый кот оказался на улице – там его ждали голодные скитания, опасные болезни, и даже авария. Балу сбила машина, результатом чего стал сложный перелом челюсти, проблемы с веками. Тогда умирающее животное подобрали волонтеры и отнесли в ветеринарную клинику. Балу перенес 3 операции и выжил, но его мордочка осталась сильно деформированной. Однако, как отмечает Светлана Ильясова, это никак не влияет на его обаяние.

- Стоит хотя бы раз увидеть Балу вживую – вы влюбитесь в него! Всем западает в душу! Он дружелюбен, активен, любит поесть (хоть и делает это не очень аккуратно в силу своих анатомических особенностей) и поиграть. А еще он очень мило похрапывает во сне, поэтому вы всегда будете знать, чем именно он занят, - рассказывает Светлана Ильясова.

Фото предоставлено Светланой Ильясовой

«НАСТОЯЩИЙ БРИТАНСКИЙ ХАРАКТЕР»

К сожалению, с хозяевами этому очаровательному котику по-прежнему не везет. Сначала Балу вроде бы забрали к себе добрые люди, но хозяйка их съемной квартиры поставила ультиматум: никаких животных! Потом кота забрала к себе девушка из Уфы, и все было вроде замечательно, но буквально через пару дней у новой хозяйки открылась жуткая аллергия на кошачью шерсть. И вот Балу снова ищет новый дом и любящего хозяина, который больше никогда его не оставит.

– Балу - самодостаточный кот. Он не нуждается в вашем постоянном внимании, но быть рядом для него очень важно. Настоящий британский характер. Вернее сказать, просто настоящий характер. Суровый, но не злой. Самостоятельный, но ценящий человеческую компанию, - перечисляет достоинства котика волонтер.

Если вы хотите стать для Балу верным другом, вы можете связаться со Светланой Ильясовой по телефону 8(987)137-15-90, и она обязательно ответит на все интересующие вопросы.

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