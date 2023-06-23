Капуста переживет, а вот огурцы – вряд ли: агроном рассказал, как спасти огород, побитый заморозками в Башкирии

Плодовым завязям, в отличие от цветов. заморозки почти не страшны Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Агроном рассказал, можно ли спасти рассаду, побитую ночными заморозками, а в каких случаях с мечтами об урожае придется попрощаться.

Эта неделя выдалась весьма огорчительной для многих садоводов и огородников Башкирии. Из-за ночных заморозков, когда температура воздуха опустилась почти до нуля градусов, а также ледяного дождя многие садовые растения почернели и завяли. На «стеклянные» помидоры и пожухший картофель жаловались жители Стерлибашевского, Мелеузовского, Ишимбайского, Миякинского, Куюргазинского и Шаранского районов.

Что же делать? Для новых посадок вышли все сроки, а оставаться без урожая вовсе не хочется. Поделимся секретами, как реанимировать подмерзшие растения, а с какими лучше сразу попрощаться.

КАКИМ РАСТЕНИЯМ ОПАСНЫ ЗАМОРОЗКИ, А КАКИМ – ВСЕ НИПОЧЕМ?

Начнем с того, что все растения переносят ночные заморозки по-разному. Практически не выносят холода теплолюбивые бахчевые – дыни, арбузы, кукуруза, подсолнечник, базилик и кочанные салаты, фасоль. Чуть лучше ситуация обстоит с «районированными» огурцами, тыквами, кабачками и прочими патиссонами – тут есть небольшой шанс, что их еще можно спасти. Плохо переживают холодные ночи баклажаны, томаты и перцы, которые растут в открытом грунте, а также сильно обмерзает картофельная ботва. А вот капуста, лук, морковь, мангольд, горох, свекла, репа, брюква, руккола, петрушка и укроп заморозки переносят неплохо, и в большинстве случаев урожай удастся сохранить. Также не стоит переживать за садовую клубнику – она уже активно плодоносит, а холод губителен именно для цветов. Плодовым завязям яблонь, груш и слив также кратковременные заморозки особенного вреда не принесут.

УКРЫВАЕМ, КОРМИМ И ЛЕЧИМ

Что же делать, если растения пострадали от холода? В первую очередь, надо оценить убыток – если листья и ствол полностью завяли и почернели, спасать тут нечего. Если есть живые зеленые участки и почки, растение еще можно спасти.

Как отмечает агроном, специалист по селекции Алексей Володихин, пострадавшую от заморозков рассаду в первую очередь нужно притенить, чтобы солнце окончательно ее не добило. Самый простой способ – поставить над грядками дуги и накрыть их нетканым укрывным материалом. Такой материал предпочтительнее пленки, потому что не вызывает выпревание. Небольшие растения можно укрыть и подручным материалом – обрезанными коробками и пластиковыми бутылками, и даже ведрами.

Если подмерз картофель, нужно его окучить как можно выше. Также растения можно полить, а потом подкормить древесной золой или азотосодержащими минеральными удобрениями (нитрофоской, мочевиной или аммиачной селитрой), чтобы стимулировать появление новых листьев. При этом дозу, указанную в инструкции лучше уменьшить на треть

Спасти овощные посадки также могут внекорневые подкормки (то есть нужно опрыскивать по листьям). Попробуйте «коктейль» из следующих микроэлементов: по 2 г меди, марганца и бора на 10 л воды.

Помочь адаптироваться ослабленной рассаде способны опрыскивания биостимуляторами.

Все почерневшие и засохшие листья лучше аккуратно удалить – толку от них уже не будет, а вот грибок там может размножиться.

ЕСЛИ МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ О НОЧНЫХ ЗАМОРОЗКАХ

Кстати, если МЧС присылает предупреждение о грядущих ночных заморозках, позаботьтесь о своем огороде заранее – накройте нетканым материалом посадки, если это возможно. Или хотя бы тщательно полейте грядки – увлажненная и уплотненная почва меньше охлаждается, чем рыхлая и сухая. Можно опрыскать растения биостимуляторами, чтобы повысить их устойчивость, но за несколько дней, иначе эффекта не будет.

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