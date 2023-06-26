Из чего построить дом в Уфе, чтобы недорого и на века — и где взять на это деньги

Больше половины строящихся в Башкортостане домов — загородное жилье. Фото: Руслан ВОРОНОЙ

Для отечественных литераторов главными вопросами всегда были «Кто виноват?» и «Что делать?». А вот тех, кто планирует обзавестись собственным домом, больше волнуют другие загадки: «На что строить?» и «Из чего строить?». Разгадаем обе сразу — вместе с экспертами в области ипотеки и строительства.

ПОЧЕМУ ИЖС БЬЕТ РЕКОРДЫ

Жители Башкортостана распробовали прелести загородной жизни. По данным Башстата, в первом квартале 2023 года объемы индивидуального жилищного строительства в регионе выросли на 16,3%. На свои и заемные деньги жители республики построили 4 611 домов общей площадью 525 тыс. кв. метров. Только вдумайтесь: на частный сектор приходится две трети всего построенного в прошлом году в Башкирии жилья.

Догадаться о главной причине любви к ИЖС несложно: уж больно дороги квартиры в регионе — по данным сервиса недвижимости Домклик от Сбера, «квадрат» в новостройках Уфы сегодня стоит в среднем 116 тыс. рублей — и это не предел. Грубо говоря, по цене однушки в пригороде можно построить целый дом.

– Учитывая взвинчивание цен на городскую недвижимость, где 140 тысяч рублей за квадрат — не предел, молодые, растущие семьи, многодетные, кому нужна большая площадь, просто не могут не обратить пристальное внимание на загородную недвижимость, – считает руководитель строительной компании «Дом Легко» Владислав Медведев.

НА ЧТО СТРОИТЬ

Если на загородную мечту не хватает собственных денег — на помощь придет ипотека. Покупка земли и возведение дома попадают под льготные программы: «Семейная ипотека» (ставка в Сбере от 5,3%), IT-ипотека (от 5%), «Ипотека с господдержкой» (от 7,3%). Конечно, взять кредит на строительство жилья — не то же самое, что заем на квартиру. Поэтому эксперты Домклик подготовили подробную инструкцию, как построить дом в ипотеку, — советуем изучить как можно внимательнее.

Кстати, с середины июня льготную ипотеку на ИЖС в Сбере можно взять без дополнительного обеспечения: раньше на период строительства дома нужно было «оставлять в залог» какую-то другую недвижимость — или же искать платежеспособного поручителя. Причина такой перестраховки со стороны банка — разница в стоимости земли и суммы кредита на возведение коттеджа (которого на этапе оформления ипотеки еще просто нет). Теперь это необязательно: залогом будет служить сам участок.

Построить дом можно в ипотеку по льготным ставкам Фото: Михаил ФРОЛОВ

Уфимцы активно пользуются всеми возможностями, приближающими новоселье. Только за пять месяцев жители Башкортостана оформили ипотеку на ИЖС на сумму 5,6 млрд рублей — это в пять с лишним раз больше, чем за тот же период 2022 года. И даже больше, чем за весь прошлый год (4,8 млрд рублей). В основном займы на строительство или покупку дома оформляли по программам «Господдержка» и «Семейная ипотека». Эксперты Домклик отмечают, что выросла и средняя сумма займа.

ИЗ ЧЕГО СТРОИТЬ

Когда строишь собственный дом, в первый раз, в ипотеку — вопросы выбора и качества строительных материалов очень актуальны: хочется, чтобы «поместье» простояло как минимум дольше, чем ты будешь возвращать кредит. А в идеале — перешло к детям и внукам. Но только чтобы ради этого не пришлось забыть о любых других статьях бюджета…

По словам Владислава Медведева, самое популярное сочетание при строительстве домов в Уфе — газоблок плюс отделочный (лицевой) кирпич либо утеплитель пенополистерол плюс штукатурка.

– Объяснение этому — скорость и простота возведения здания. У такого вида кладки есть как минусы, так и плюсы, – говорит эксперт. – Широко используют сочетание керамзитоблок плюс утеплитель и отделочный кирпич. Оба варианта могут сочетаться со штукатуркой фасада «Короед». Мы строим из керамзитоблока. Это более крепкий, теплый материал, хорошо выдерживает любую нагрузку. Как правило, мы сочетаем его с отделочным кирпичом, природным камнем и штукатуркой. Комбинированный фасад хорошо смотрится и выгодно отличает строение от других.

Дома из кирпича сегодня не в топе из-за высокой стоимости Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Владислав Медведев объяснил: такие материалы для возведения стен, как керамические блоки и рядовой кирпич, сейчас менее популярны. Первый — по причине своей «капризности», второй — из-за своей стоимости.

– Решивший строить себе дом, как правило, уже знает, из чего он будет возводить стены. На его выбор влияют опыт соседа, совет знакомого, интернет, в конце концов, – говорит директор строительной компании «Дом Легко». – Но, так или иначе, выбор будет за менее дорогим материалом и более короткими сроками строительства. Класть блоки намного быстрее, чем кирпичную кладку, меньше раствора, дешевле стоимость. Опять же — теплопроводность: стены из блоков при меньшей толщине способны сохранять тепло дома эффективнее кирпича, а это увеличивает квадратуру помещения при равных периметрах фундамента.

– А как же модные сейчас сип-панели? – задали мы вопрос. – Говорят, из них быстро и недорого можно построить дом.

Владислав Медведев уверен: этот материал лучше всего использовать для быстрого возведения хозпостроек и временных бытовок, а не капитальных домов — слишком много при использовании сип-панелей нужно учитывать нюансов.

А что с ценами?

Стоимость и сроки строительства загородного дома зависят от того, что вы хотите увидеть. И, конечно, если речь про дом под ключ, на это потребуется больше времени и денег. Мы изучили предложения компаний на рынке Башкирии — в среднем квадратный метр дома из керамзитоблоков с отделкой внутри и снаружи обойдется в 65-80 тыс. Для большей наглядности наши эксперты даже сделали подробную смету с учетом работы и стоимости земли.

Цены на материалы и работу строителей постоянно растут. Фото: Евгений ГУСЕВ

– Цены на стройматериалы скачут, как сайгаки, – добавляет Владислав Медведев. – Если решили строить сейчас — делайте, тянуть не стоит. Дальше будет дороже. Мы на рынке уже семнадцать лет. За это время цемент, например, подорожал с 600 рублей до 11,5 тысячи за тонну. Аналогично по всем категориям, включая стоимость участков и работу.

Кстати, о сроках: они важны и для ипотеки. В Сбере, например, при строительстве дома своими силами важно уложиться в 12 месяцев, при работе с аккредитованным подрядчиком — в два года.

И, в помощь новичкам, еще одна полезная инструкция: с чего начать, если вы хотите построить свой собственный дом.

Читайте также:

Хочется эстетики: топ-5 жилых комплексов в Уфе с интересной внешностью

Пять правил выбора загородного поселка в окрестностях Уфы

Новостройка или вторичка: какое жилье выбрать в Башкирии

Досрочно, но не срочно: как выгоднее всего гасить ипотеку в Уфе

Реклама. ПАО Сбербанк. LjN8KTaab