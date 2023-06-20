Лучше отправляться за ягодой с утра, пока не палит солнце Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии наступил ягодный сезон – в огородах уже вовсю поспевает клубника, жимолость, начинает краснеть малина и смородина, ранняя вишня. Но самое душистое варенье, конечно же, получается из полевой земляники, или как ее еще называют – лесной ягоды. Расскажем, куда отправиться под Уфой на сбор ягоды, а также поделимся адресами плодопитомников, где можно собирать ароматную клубнику за деньги.

Где собирать ягоды под Уфой бесплатно

Вообще, 2023 год далеко не урожайный на ягоды: виной всему засушливая весна, майские заморозки, град в начале июня. Поэтому и ценник на лесную ягоду на рынках соответствующий: около 1300-1500 рублей за 5-литровое ведро (при этом помним, что литраж далеко не всегда соответствует фактическому весу ягоды). Так что лучше всего отправляться на сбор ягоды самостоятельно, а мы подскажем самые «ягодные» маршруты.

Довольно много полевой и обычной земляники в окрестностях рядом с деревней Юматово, что примерно в 25 километрах от Уфы. Местные жители советуют прогуляться к полянам у березовой рощи рядом с детским лагерем – тут ягода особенно крупная и сладкая.

Из такой мелкой земляники получается самое душистое варенье Фото: Алексей БУЛАТОВ

Набрать полную корзину душистой земляники можно и в Чишминском районе, например, на полянах за поселком Акманай. Единственное, что на общественном транспорте сюда добраться невозможно, поэтому стоит планировать поездку на личном автомобиле. В том же Чишминском районе собирать ягоду можно и рядом с деревней Арово (ориентир – березовые пригорки неподалеку от нефтевышек).

Судя по отзывам уфимцев в соцсетях, есть ягода и рядом с деревнями Нагаево и Зинино, в направлении Затонского моста - Алексеевкой и Дмитриевкой, Торбеевкой. Неплохие «урожаи» собирают в Иглинском районе, в сторону села Охлебинино, правда, говорят, ягода тут в этом году мелкая.

Фото: соцсети

Если есть возможность, желание, хорошее настроение, запас времени, да и погода будет благоволить, можно отправиться в традиционно богатые на лесные ягоды места – Белорецкий район (говорят, поляны рядом с санаторием «Ассы» просто усыпаны спелыми ягодами), Тирлян, Бурзян, Кугарчинский, Благовещенский и Благоварский районы, Павловка. Бывалые собиратели отмечают, что лучше собирать только полностью поспевшую ягоду, а землянику с белыми и уж тем более зелеными боками, а оставить ее дозревать. В противном случае можно столкнуться с несварением желудка, да и выраженного вкуса у такой ягоды нет.

Ягодные плодопитомники рядом с Уфой

Если нет возможности выбраться на природу или просто нет желания ползать среди полей и травы, выискивая землянику, можно выбрать «упрощенный» вариант и отправиться на самосбор садовой клубники в плодопитомники. Да, за ягоду придется заплатить, но, во-первых, клубника обойдется точно дешевле, чем если бы вы купили ее на рынке. А во-вторых, выберете самую крупную, спелую, да и сам процесс сбора успокаивает.

Чишминский плодопитомник

Наиболее известным считается Чишминский плодопитомник, откуда ягода расходится по всем рынкам Башкирии. В 2023 году тут можно собирать клубнику сортов «Осокорянка» и «Витязь», а цена напрямую зависит от дня недели и времени суток. Например, утром цена составляет 250 рублей за килограмм, причем нужно внести депозит за 2 пятилитровых ведра в размере 2500 рублей. также в плодопитомнике отмечают, что на самосбор нужно записывать предварительно, потому что талонов на посещение ограниченное число.

А вот из последних новостей: из-за дождей и холодной погоды самосбор ягоды временно прекращается, однако, клубнику можно купить в киоске рядом с питомником. Цена – 400-450 рублей за килограмм (в зависимости от сорта).

Шамонинский плодопитомник

Этот плодопитомник в деревне Шмидтово также приглашает на самосбор клубники. Цена в утренние часы: с 5.00 – 400 рублей за килограмм, с 6.00 – 450, с 7.00 – 500 рублей, а в вечернее время с 17.00 до 20.00 самособранная ягода обойдется по 550 рублей за килограмм. В плодопитомнике также отмечают, что в этом году ягод довольно мало, поэтому будет проводиться от силы 2-3 сбора, поэтому поторопитесь записаться.

Фото: соцсети

Бижбулякский плодопитомник

Этот плодопитомник находится в селе Каныково, и в 2023 году сюда приглашали на самосбор клубники по цене 350 рублей за килограмм. Из условий: 1 взрослый человек должен был собрать не менее пятилитрового ведра, зато во врем сбора можно было от души полакомиться ароматной клубникой. Но опять же холодная погода и тут внесла свои коррективы: самосборы временно приостановлены, но есть шанс, что их снова запустят к выходным. Так что следите за актуальной информацией на официальном сайте плодопитомника.

А ЭТО ЛАЙФХАК!

И напоследок поделимся секретами бывалых ягодников, которые позволят облегчить трудоемкий процесс и избавят вас от ноющей поясницы и простреливающей боли в коленях.