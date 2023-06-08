Приговорили к реальным срокам: в Башкирии министров Беляева и Кучарбаева осудили на 6 лет лишения свободы

Слева направо: министр ЖКХ Борис Беляев и министр строительства Рамзиль Кучарбаев Фото: glavarb.ru

Сегодня, 8 июня, Ленинский районный суд Уфы огласил приговор министру ЖКХ Башкирии Борису Беляеву и министру строительства и архитектуры республики Рамзилю Кучарбаеву. Об этом «КП-Уфа» рассказала пресс-служба суда.

Также, как сообщают пресс-службы прокуратуры и Следственного комитета республики, приговор был вынесен еще трем фигурантам уголовного дела: заместителю начальника Управления капитального строительства Башкирии Рамилю Сафину, главе отдела капитального строительства №2 УКС региона Шадмурату Бикимбетову, а также Юрию Курову. Всех признали виновными по статьям «Превышение должностных полномочий, совершенные с причинением тяжких последствий» и «Служебный подлог».

В суде было установлено, что с июня по сентябрь 2017 года Кучарбаев, будучи главой Управления капитального строительства республики, его заместитель Сафин, Бикимбетов и заместитель мэра Кумертау Юрий Куров, зная, что на «Очистном сооружении и канализационном коллекторе в селе Маячный городского округа г. Кумертау» не были выполнены пусконаладочные работы и он не может эксплуатироваться по своему прямому назначению, приняли работы.

Глава муниципалитета Беляев утвердил предоставленные ему документы, которые содержали ложные сведения о фактической производительности и работоспособности объекта. К слову, на строительство сооружения из бюджета «Фонда развития моногородов» и казны республики было выделено более 95 миллионов рублей. Далее по указанию Курова, с согласия мэра Кумертау, главный архитектор выдал разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Подсудимые свою вину не признали. Суд приговорил Кучарабева и Беляева к шести годам лишения свободы колонии общего режима с запретом работать в госорганах сроком на 2,5 года. Остальным чиновникам назначили от трех лет четырех месяцев до пяти лет колонии общего режима и запретил занимать должности в государственных учреждениях в течение 2,5 лет.