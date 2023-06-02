День города в Уфе завершится праздничным салютом на площади Ленина. Фото: пресс-служба уфимской мэрии

12 июня 2023 года в Уфе отметят не только День России, но и День города. Публикуем полный список площадок, где пройдут праздничные торжества.

Программа мероприятий на День города 2023 в Уфе

По данным уфимской мэрии, 12 июня 2023 года праздничные мероприятия пройдут сразу на нескольких площадках. С 14:00 до 18:00 в парках и на главных площадях города пройдут районные праздники, где будут выступать творческие коллективы и проведут различные конкурсы для детей и взрослых.

С 10:00 и до 14:00 в районе причала на Набережной реки Белая также будет организована праздничная программа, которая завершится парадом водных судов. По реке пройдут катера, лодки, байдарки, каяки, сапы и катамараны. Уфимцев ждет фестиваль спорта с показательными выступлениями, турнирами и всевозможными мастер-классами.

В историческом центре Уфы, на участках улиц Чернышевского и Ленина с 11:00 до 17:00 пройдет фестиваль «Уфа, гуляем!». Организаторы обещают несколько зон активности с ярмарками ремесленников, «культурным арбатом», презентациями об истории города.

Жителей и гостей Уфы приглашают в «Арт-квадрат», где пройдет творческий праздник. Начало в 14:00.

На площади перед ГКЗ «Башкортостан» на улице Ленина пройдет концерт для студентов «Уфа – студенческая». Начало в 11:00, окончание в 17:00.

На День города в Уфе 12 июня 2023 года пройдет Чемпионат по борьбе курэш на Кубок Администрации города. Стартуют соревнования в 10:00, завершится спортивный праздник в 15:00.

А уже в 16:00 на площади перед Русским драмтеатром начнется концерт «Уфа – любимый город». Ожидается выступление звезд эстрады регионального масштаба.

Еще одна площадка празднования Дня города Уфы-2023 будет в парке Кашкадан в Сипайлово. Уфимская мэрия приглашает горожан и гостей столицы на фестиваль «Свет воды», который будет проходить у озера Кашкадан с 12:00 и до 22:00.

Празднование Дня города в Уфе-2023 пройдет в том числе в амфитеатре за Конгресс-холлом «Торатау». Там пройдет всероссийский фестиваль «Блогеры России», начало в 12:00.

12 июня 2023 года в Уфе состоится открытие парка «Нефтехимиков» после первого этапа реконструкции. Там также будет праздничная развлекательная программа.

Салют на День города 2023 в Уфе

Завершатся торжества по случаю Дня города Уфы-2023 традиционным салютом на площади Ленина на остановке «Горсовет». Начало фейерверка в 23:00.

Власти башкирской столице предупреждают, что в связи с празднованием Дня города в некоторых районах Уфы будет ограничено или перекрыто движение транспорта. Об ограничениях мэрия сообщит дополнительно.