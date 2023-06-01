«Комсомольская правда» провела традиционный автопробег по Башкирии

В путь участников автопробега провожал лично глава Башкирии Радий Хабиров

На майские праздники 2023 года «Комсомолка» отправилась в традиционный автопробег по Башкирии. Это путешествие стало рекордным как по километражу, так и по времени: за пять дней путешественники преодолели более 1500 километров по дорогам республики и побывали в пяти населенных пунктах. Маршрут юбилейного, пятого автопробега «КП-Уфа» прошел по города Нефтекамск, Октябрьский, Стерлитамак, Белорецк и через село Бакалы.

В каждом городе республики, где останавливался экипаж «КП-Уфа» мы, совместно с Федерацией профсоюзов Башкирии, участвовали в патриотических акциях. Путешествие началось с возложения цветов к стеле «Уфа – город трудовой доблести», а завершилось у памятника народному поэту Башкирии Мустаю Кариму, около Дома профсоюзов.

Традиционная авторская акция «КП-Уфа» в преддверии празднования Дня Победы помимо патриотической направленности, притворяла в жизнь еще одну важную для республики идею. Непосредственно после майских праздников в Башкирии открывается летний туристический сезон. Вот мы и решили оценить потенциал региона: насколько легко или, напротив, сложно найти хорошую гостиницу и приличное заведение общепита вне столицы республики? И готова ли в целом наша республика к увеличению туристического потока?

Экипаж «КП-Уфа» преодолел весь путь по дорогам республики на автомобиле GEELY Coolray 2022 года выпуска, предоставленном ГК «Альфа-Сервис», официальным дилером GEELY в Уфе.

На сегодняшний день ГК «Альфа-Сервис» - крупнейший автомобильный дилер в республике. Автоцентры расположены в Уфе на улице Адмирала Макарова, 30, на проспекте Салавата Юлаева, 24 и в Уфимском районе, на Электрозаводской 18/1. В Стерлитамаке автоцентр находится на улице Элеваторная, 39.

С 2022 года компания начала работать с автомобильным брендом GEELY.

В дилерском центре представлен весь модельный ряд автомобилей этой марки: GEELY Atlas pro, GEELY Coolray, GEELY Monjaro, GEELY Tugella в различных комплектациях, в наличии широкий ассортимент дополнительного оборудования и оригинальных аксессуаров. Каждого клиента «Альфа-Сервис» приглашает на индивидуальный тест-драйв. Консультанты ответят на все интересующие вопросы, помогут подобрать максимально выгодные условия покупки автомобиля GEELY.

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ АВТОПРОБЕГ

Перед отправкой в длительное путешествие к участникам автопробега обратился министр предпринимательства и туризма Башкирии Рустем Афзалов.

- «Комсомольская правда-Уфа» реализует свой авторский проект уже не первый год, и каждый новый маршрут – это всегда новая, хорошо продуманная идея. Команда проекта сумела сделать из автопробега событие, имеющее социальную, общественную значимость и глубокое содержание.

Через путешествия по городам и районам Башкортостана читателей, зрителей, подписчиков знакомят с нашей республикой, учат видеть его красоту и уникальность, огромный туристический потенциал и возможности для развития региона.

Важнейшая составляющая проекта – его нравственная, патриотическая основа. У каждого автопробега – своя тематика. В этом году мероприятие посвятили Дню Победы – главному празднику, символизирующему единство и сплоченность России. Объекты, которые вошли в маршрут, встречи, запланированные в каждом населенном пункте, нацелены на то, чтобы «разбудить» нашу историческую память.

Участников автопробега ждут 5 дней, полных событий, встреч, впечатлений. Иначе и быть не может – ведь это наш Башкортостан, где каждый город и район не просто интересен – уникален. А большую армию поклонников «Комсомольской правды» ждут замечательные путевые заметки – о точках притяжения для туристов и индустрии гостеприимства, истории, культуре и традициях, экономике и предпринимательстве, о наших замечательных земляках, о боевой и трудовой доблести, связывающей века и поколения, - подчеркнул Рустем Афзалов.

Дорога до Нефтекамска заняла около трех часов

Попрощавшись с участниками мероприятия, посвященного дню Весны и Труда, представители Федерации профсоюзов Башкирии и экипаж «КП-Уфа» отправились в первый пункт назначения – город Нефтекамск. Путь по трассе в почти 240 километров автоколонна преодолела за без малого два часа.

ЗАПАД БАШКИРИИ

Стоит отметить, что по пути из Уфы в Нефтекамск, на федеральной трассе М-7 Волга, автомобиль GEELY Coolray показал высокую динамичность при движении в плотном потоке. Машина легко набирала скорость, где это было возможно, также плавно сбавляла ход, когда это было необходимо. Одной из особенностей этой модели водители экипажа назвали легкость в управлении и комфортные условия в салоне. Дальнейший тест-драйв показал, что GEELY Coolray хороша не только на многополосной трассе, но и на проселочных дорогах.

По прибытии в Нефтекамск экипаж «КП-Уфа» принял участие в патриотической акции, организованной Федерацией профсоюзов Башкирии. Вместе с активистами профсоюзного движения республики мы возложили цветы к мемориалу павшим в Великой Отечественной войне в местном парке Победы.

Чтобы проникнуться атмосферой города Нефтекамска мы советуем всем приезжающим туда туристам прогуляться по вечерним улицам в центре, заглянуть на площадь перед бывшим кинотеатром «Октябрь» на Юбилейном проспекте. А еще редакция «Комсомольской правды-Уфа» настоятельно рекомендует всем гостям Нефтекамска побывать на Тропе здоровья. Это внушительная территория в лесной полосе, благоустроенная по самым современным стандартам с различными площадками для семейных пар с детьми, любителей заниматься физкультурой на открытом воздухе и так далее. Каждый пешеход или велосипедист найдет здесь что-то интересное для себя.

На Тропе здоровья можно погулять по хвойному лесу, посидеть на лавочке, наслаждаясь пением птиц, прокатиться по специально выделенным для этого дорожкам на самокате или велосипеде, либо арендовать катамаран и поплавать по озеру Полуденка. Для любителей активного отдыха, как летнего, так и зимнего, Тропа здоровья – настоящая находка!

Одно из самых атмосферных мест Нефтекамска - Тропа здоровья

ИСТОРИЯ ОДНОГО УСПЕХА

Подкрепиться на обед и ужин экипаж «КП-Уфа» отправился к своим старым знакомым, в ресторан быстрого питания VIKING’S BURGERS, что на той самой площади с фонтаном, на проспекте Юбилейном, 16/1. Чем же отличается это заведение от многих других? Все очень просто – авторское меню и особой подход к качеству блюд.

Мы поговорили с основателем VIKING’S BURGERS Алексеем Чулочниковым, который рассказал нам удивительную историю одного небольшого, но вкусного бизнеса.

- Долгое время я работал поваром, в подчинении, как говорится. Но мои амбиции, эмоции и стремления не давали работать на кого-то. Хотелось работать на себя и открыть что-то свое. Чтобы открыть ресторан у меня не было ни финансов, ни опыта. Мне хотелось отличиться от всех в Нефтекамске и создать что-то такое, что могло создать «Вау-эффект». Так пришла идея открыть здесь фуд-трак – это еда на колесах. Мысль возникла, когда я посмотрел фильм «Повар на колесах», - вспоминает Алексей Чулочников.

Автор меню и основатель VIKING’S BURGERS несколько лет назад нашел и переоборудовал под точку общепита обычный автофургон. Всего через пару месяцев после открытия ресторанчик на колесах стал завоевывать свою аудиторию и приносить определенную прибыль. А через полгода набрал популярность, что мощностей производства стало не хватать.

- Тогда мы уже привезли новый, профессиональный фуд-трак с кухней и современным оборудованием. С местом размещения нам помогла администрация Нефтекамска. Еще через полгода нам стало тесно и в этом фургоне и тогда решили, что нужно развиваться дальше. Выиграли на аукционе участок земли и своими силами построили это здание. Место здесь хорошее, людное, - отмечает Алексей Чулочников.

Сегодня чтобы привлечь постоянного клиента в ту же бургерную, нужно отличаться от конкурентов, у которых зачастую процесс производства поставлен на конвейер. Алексей вместе со своими соратниками решил сделать ставку на уникальное, неповторимое меню. Причем это касается не только бургеров, пиццы или шаурмы, но и напитков.

К слову, недавно ресторан запустил собственный цех по производству полуфабрикатов и открыли доставку пиццы. А еще недавно VIKING’S BURGERS получили все необходимые сертификаты на производство продуктов питания по стандарту халяль. Все блюда в меню ресторана ему соответствуют, а в самом заведении нет алкогольных напитков.

VIKING’S BURGERS - место притяжения для ценителей авторской кухни

- Сегодня у нас есть производственный цех, есть мощности, и мы решили выйти на уровень франшизы. Мы ищем партнеров, которые заинтересованы в нашей бизнес-модели. По любым интересующим вопросам приглашаю к диалогу. Звоните, пишите, - подчеркивает основатель VIKING’S BURGERS.

На ночлег экипаж «КП-Уфа» отправился в парк-отель «Польский городок», что в четырех километрах от Нефтекамска. Это тихое и уютное место, где можно отдохнуть после напряженного трудового дня. Гостиница предлагает широкий спектр услуг как для командировочных сотрудников, так и для семей, путешествующих с детьми.

В «Польском городке» 24 уютных номера с индивидуальным отоплением и всеми удобствами для комфортного размещения на ночлег. Для гостей представлены на выбор двух и одноместные номера, круглосуточное кафе с домашней кухней, кедровая баня на дровах, охраняемая автостоянка, теплая беседка с мангалом. На территории есть футбольное поле для детей, а также зоны для игры в пейнтбол и лазертаг. Скучно не будет!

РОДИНА ЛЕГЕНДАРНОГО ПАРТИЗАНА

На второй день участники автопробега отправились по маршруту Нефтекамск-Бакалы-Октябрьский. В преддверии 9 мая мы не могли не посетить родину легендарного партизана Великой Отечественной войны. Именно в селе Бакалы, на Аллее Славы установлена памятная плита в честь «Черного генерала» Даяна Мурзина.

Село Бакалы встретило путешественников солнечной погодой

Экипаж «КП-Уфа» вместе с Федерацией профсоюзов Башкирии возложил цветы к мемориалу уроженцев Бакалинского района, погибших в ВОВ и локальных конфликтах. После торжественной церемонии путешественники отправились в село Бугабашево, расположенное в 20 километрах от райцентра. Неподалеку от села совсем недавно был восстановлен Богородице-Одигитриевский женский монастырь.

Часть дороги от Бакалов до Бугабашево представляет собой петляющую грунтовку, на которой автомобиль GEELY Coolray показал себя выше всяческих похвал. Хорошее сцепление с дорогой, высокая управляемость, благодаря которым машина входила в повороты без заноса – все это впечатления от тест-драйва в реальных условиях проселочной дороги.

У входа в Бугабашевский женский монастырь гостей встретил глава местного сельсовета Андрей Оленников. Он рассказал путешественникам о том, как всего за 15 лет в чистом поле благодаря стараниям верующих вырос целый комплекс зданий с двумя храмами и колокольней.

В чем же уникальность этого святого места, что его стоит посетить всем путешественникам, проезжающим по северо-западу Башкирии? Помимо деревянных церквей и пока еще строящегося здания православного учебного центра в стиле позднего классицизма, есть в этом монастыре очень почитаемая, не рукотворная икона.

Образ святых Василия Великого и Николая Чудотворца, а также Богородицы и младенца Иисуса отпечатался на камне и по воле случая попал в эти края.

- Икона была создана не руками человека, а провидением божьим. Здесь она появилась в конце 19 века, когда наш земляк Тит Петрович Табаков вернулся домой с Русско-Турецкой войны. Вместе с товарищами он приехал в Смоленскую область, чтобы там поклониться иконе Смоленской божьей матери. Там и нашел этот камень и хотел взять его на память. По дороге выбросил его, так как показался он ему тяжелым и тут же ослеп. А когда снова поднял – прозрел, - рассказывает Андрей Оленников.

В Бугабашевском женском монастыре хранится уникальная нерукотворная икона

Посетить женский монастырь в Бугабашево мы советуем туристам, передвигающимся на машине по дорогам Башкирии. Здесь будет интересно всем, вне зависимости от вероисповедания.

«ЗАПАДНЫЕ ВОРОТА» БАШКИРИИ

Попрощавшись с матушкой-настоятельницей монастыря, участники автопробега отправились в город Октябрьский. Стоит отметить, что этот славный город по-настоящему нас удивил. Чистый, аккуратный и живущий в своем собственном ритме.

В городе нефтяников, который еще называют «Западные ворота Башкирии» экипаж «КП-Уфа» также присоединился к патриотической акции Федерации профсоюзов республики. После возложения цветов к мемориалам погибших в Великой Отечественной войне и труженикам тыла, экипаж «КП-Уфа» отправился на вечернюю прогулку по городу.

В Октябрьском участники автопробега вместе с мэром города заложили новую традицию потирать башмачки памятнику на счастье

На ночлег мы отправились в лучшую гостиницу города Октябрьский – Devon Hotel. Там же в ресторане на первом этаже мы подкрепились на ужин и позавтракали на следующий день. Стоит отметить, что этот гостиничный комплекс приятно удивил.

Devon Hotel — это четырехзвездочный отель европейского уровня в центре города Октябрьский, на проспекте Ленина, 8. Здание признано объектом культурного наследия, в 2017 году прошло масштабную реконструкцию. Сегодня здесь 78 комфортабельных номеров и ресторан европейской кухни на первом этаже.

Номерной фонд гостиницы представляет собой 56 стандартных номеров с двумя кроватями для размещения одного или двух гостей по системе Double или Twin. Есть номера уровня делюкс с двумя кроватями, где с комфортом могут разместить одного или двух гостей. В них имеется дополнительное место для отдыха или работы.

В наличии и премиум люкс, представляющий собой трехкомнатный номер общей площадью 65 квадратных метров с гостиной, столовой и спальней. А для самых взыскательных путешественников Devon Hotel предлагает президентский люкс с тремя комнатами общей площадью 70 квадратных метров. В нем также имеется гостиная, столовая и спальня.

Лучшая гостиница города Октябрьский находится в самом центре

Гостиница Devon Hotel расположена прямо напротив городской администрации, в шаговой доступности находятся магазины, банки, парк Дворец спорта, кинотеатр, Дворец молодежи, спортшкола, Дворец детского и юношеского творчества. Рядом лучшие рестораны Октябрьского, салон красоты и центральный рынок, а также аптеки, автовокзал и остановка транспорта. Удобнее места для ночлега и досуга во всем городе не найти!

ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ

На третий день участники республиканского патриотического автопробега отправились в город Стерлитамак. Этот город – второй по численности населения в Башкирии и крупный индустриальный центр. Однако именно через «южную столицу» республики, как называют еще этот город, ведет путь к уникальным природным памятникам – знаменитым шиханам.

После проведения памятных мероприятий в Стерлитамаке и возложения цветов к Вечному огню, экипаж «КП-Уфа» отправился к подножию горы Торатау, где не так давно появился визит-центр.

С недавних пор власти Башкирии всерьез взялись за реализацию туристического потенциала геопарка «Торатау», раскинувшегося на территории четырех районов: Ишимбайского, Стерлитамакского, Гафурийского, Мелеузовского. Главными жемчужинами стали, конечно же, знаменитые шиханы – Торатау, Юрактау и Куштау.

Сегодня эти памятники природы имеют охранный статус и являются объектами историко-культурного наследия. В рамках развития сети геопарков на территории Башкирии при участии министерства предпринимательства и туризма республики неподалеку от Торатау появился визит-центр с сувенирной продукцией, была обустроена стоянка для автомобилей, появились торговые объекты и туалеты. Каких-то четыре года назад, когда «Комсомолка» приезжала сюда в рамках самого первого автопробега, ничего подобного не было.

Вся группа в полном составе поднялась на вершину шихана Торатау

Отдельно стоит отметить открытую для посетителей 1 мая 2023 года безопасную лестницу на шихан Торатау. Участники республиканского автопробега Федерации профсоюзов Башкирии и «КП-Уфа» стали одними из первых посетителей, поднявшихся по ней на вершину. Этот объект был возведен так, чтобы не нарушить природный баланс и максимально ограничить влияние человека на гору. Располагается лестница на южном, наиболее пологом склоне и построена так, чтобы подняться можно было легко и быстро.

На обед и ужин экипаж «КП-Уфа» отправился в ресторан «Хан», что на Белорецком тракте, 22. Это одно из самых уютных и гостеприимных заведений Стерлитамака с потрясающей восточной и европейской кухней! Как говорят владельцы, ни один гость отсюда не уходил голодный или грустный. Мы, в свою очередь, подтверждаем этот факт.

Ресторан «Хан» — это вкусная еда, приготовленная по фирменным рецептам, внимательный и дружелюбный персонал и аутентичная обстановка как в банкетном зале, так и в летней зоне. К слову, заведение настолько вместительное, что может одновременно принять и обслужить 400 человек!

Своим гостям «Хан» предлагает широкий выбор блюд азербайджанской и европейской кухни, вкусный и сочный шашлык и фирменный Хан-плов. В ресторане два банкетных зала, просторные танцполы, уютные VIP-кабинки. Проще говоря, все условия для проведения мероприятий любого формата – от делового кофе-брейка до пышной свадьбы.

Но и это еще не все! «Хан» предлагает своим гостям еженедельные развлекательные программы от ведущих, зажигательные дискотеки и различные подарки от ресторана. Приходите и вы позабудете о голоде и тоске!

В ресторане «Хан» в Стерлитамаке всегда рады гостям

На ночлег экипаж «КП-Уфа» устроился в гостиничном комплексе «Солнечный», расположенном в переулке Водолаженко, 15. Еще один комплекс из нескольких коттеджей находится на улице Еременко, 17.

Стоит отметить, что «Солнечный» — это единственный в Стерлитамаке гостиничный комплекс в черте города с комфортными номерами, расположенный в уютном и тихом месте. Гостевые дома оборудованы всем необходимым для отдыха практически на любой вкус. На территории есть мангальная зона, беседки и шезлонги, хорошая баня на дровах. Это место подойдет как для отдыха с детьми, так и для проведения праздничных мероприятий в узком семейном кругу.

К слову, с 1 июня открывается для заселения новый экодом из бруса, где предлагается комфортабельный отдых для гостей города – не важно в отпуске или в командировке. Есть возможность работать на свежем воздухе, в беседке на территории комплекса.

Вся необходимая инфраструктура находится в шаговой доступности, а в номерах все удобства. Идеально подходит как для командировочных, так и для любителей отдохнуть в тихом месте в дали от городского шума. «Солнечный» — это комфорт, качество и гарантия хорошего отдыха!

САМЫЙ БОЛЬШОЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ

Следующая остановка патриотического автопробега «Комсомолки» - город металлургов Белорецк. Путь из Стерлитамака в город металлургов занял у нас порядка трех часов.

На горной дороге, которая начинается чуть дальше развязки на село Архангельское и до самого Белорецка, множество крутых поворотов и несколько серпантинов. Водители, проезжавшие этот участок отдельно отмечают сложнейший поворот, известный как «Тещин язык». К слову, сама трасса Уфа-Белорецк – одна из самых живописных в республике. Путь пролегает по горной местности, покрытой в основном, хвойными лесами, автомобилисты несколько раз пересекают горную реку Инзер. Кто не путешествовал по этим местам, тот не видел красоты Башкирии!

К слову, автомобиль GEELY Coolray на этой сложной трассе показал высокую маневренность, что позволило нашему экипажу преодолеть весь путь всего за без малого три часа. Хотя на участке между Стерлитамаком и выездом на трассу Уфа-Белорецк местами наблюдалось не очень хорошее дорожное полотно, GEELY Coolray «сгладила» все ямы.

Как известно, Белорецк – промышленный моногород, где основная часть жителей трудится в металлургической промышленности. Это чувствуется буквально во всем: от архитектуры и оформления общественных пространств, до мостов и тротуаров. Экскурсию по одному из старейших промышленных населенных пунктов республики для участников автопробега провела директор местного краеведческого музея.

В Белорецке множество интересных локаций и парков

Путешественники из Уфы посетили Свято-Никольский собор Белорецка, прошлись по городскому парку, побывали на знаменитом железном мосту на плотине, увидели другие интересные места и локации. Отдельно хотелось бы отметить музей «Водонапорная башня». Это место, мы считаем, обязательно для посещения всем туристам и путешественникам, прибывающим в Белорецк.

Перед финишной прямой участники республиканского автопробега отправились на ночлег. Экипаж «КП-Уфа» заселился в гостиничный комплекс «Банкир», расположенный на улице Маяковского, 84. Помимо номеров здесь есть кафе, где можно пообедать и поужинать. Связь с администратором по телефону: 8-927-636-19-00. В отдельно стоящем здании есть боулинг и бильярд, заказ по телефону: 8-912-515-33-15.

Стоит отметить, что в этом же комплексе «Банкир» есть возможность записаться на техосмотр автомобиля.

Как известно, сейчас эта процедура стала добровольной, но опытные водители отмечают, что техосмотр в любом случае необходимо проходить каждый год. В первую очередь, для уверенности в состоянии своей машины, в ее технической исправности. Ведь никому не хочется встать посреди, например, горного серпантина из-за неполадок в электронике?

Именно поэтому «КП-Уфа» советует водителям, путешествующим через Белорецк и давно откладывающим прохождение техосмотра, все-таки пройти его. Узнать время работы и стоимость ТО вы можете у администратора гостиницы «Банкир» по телефону: 8-912-515-33-15.

Утром пятого дня путешественники отправились из Белорецка в Уфу. Там экипаж «КП-Уфа» принял участие в патриотических акциях, организованных в преддверии Дня Победы. Мы возложили цветы к памятнику Минигали Губайдуллину и Александру Матросову в парке Победы, почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны на Советской площади и отдали дань уважения народному поэту Башкирии Мустаю Кариму, чей памятник установлен на площади перед Домом профсоюзов.

По возвращению в Уфу все участники автопробега возложили цветы к памятнику Шаймуратову на Советской площади

НАШИ ПАРТНЕРЫ

Партнером «Комсомольской правды-Уфа» выступила АО «Региональная лизинговая компания». Организация успешно работает с 2017 года и осуществляет деятельность по поддержке предпринимателей на территории Башкирии. Основное направления деятельности компании – реализация льготных лизинговых программ и оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

АО «Региональная лизинговая компания Республики Башкортостан» принимает участие в реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Лизинговые программы помогут предпринимателям на выгодных условиях приобрести оборудование, грузовой транспорт, автобусы, спецтехнику, снегоходы, квадроциклы, гидроциклы, катера.

В рамках автопробега был организован маршрут Уфа - Октябрьский - Бакалы – Нефтекамск – Стерлитамак – Белорецк – Уфа. По данному маршруту АО «Региональная лизинговая компания» имеет своих надежных клиентов.

Белорецк, как известно, входит в число монопрофильных муниципальных образований и имеет статус моногорода. Для субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных и осуществляющих деятельность в моногородах, Зауралья, Северо-Востока Республики Башкортостан, а также ОЭЗ «Алга» действуют специальные предложения по программам кредитования и лизинга – фиксированная минимальная процентная ставка – 6% и максимальный срок до 7 лет.

Яркие эмоции после завершения пятидневного путешествия - встреча у Дома профсоюзов Башкирии

- В ноябре 2022 года АО «Региональная лизинговая компания Республики Башкортостан» отметило пятилетний юбилей. За это время компания оказала льготную лизинговую поддержку на сумму более 3,9 млрд рублей более 200 компаниям из 38 регионов Российской Федерации.

Лизинг для субъектов МСП по-прежнему доступен по льготным ставкам: 6% годовых – по предмету лизинга, произведенному на территории Республики Башкортостан, 7% - по предмету лизинга российского производства и 8% – по предмету лизинга иностранного производства. В зависимости от лизингового продукта аванс возможен от 0% и срок лизинга до 7 лет. Максимальная сумма финансирования на группу компаний составляет 50 млн рублей. Более подробные условия каждого из продуктов и лизинговый калькулятор размещены на сайте АО «РЛК Республики Башкортостан».

Справки по телефонам: +7 (347) 222-46-16 (доб.216, 217, 228), +7 (347) 222-46-17 (доб. 216, 217, 228).

Еще одним партнером «КП-Уфа» выступил республиканский финансовый институт развития АНО «Башкирская микрокредитная компания» (лицензия ЦБР №7-11-05-02-000830).

Компания является оператором федерального национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и предоставляет предпринимательские займы малому бизнесу и самозанятым гражданам нашего региона по фиксированным ставкам 6% годовых и 3,75% годовых.

Оформить электронную заявку на займ и ознакомиться с действующими условиями их предоставления – можно на официальном интернет-сайте компании: www.centerrb.ru, телефон для консультаций: +7 (347) 246-20-50.