Уфимка убила своего сына с диагнозом, а потом попыталась свести счеты с жизнью

Прибывшие медики увезли женщину в больницу

Уфимка убила своего 30-летнего сына, страдавшего ДЦП, а после попыталась свести счеты с жизнью. Как рассказал собственный источник "Комсомолки", трагедия произошла в ночь на 26 мая в одной из уфимских многоэтажек. Сестра уфимки, которая проживала с ней в одной квартире, услышала странный шум из комнаты, заглянула туда и обомлела: ее 64-летняя родственница лежала на полу без чувств, а рядом в луже крови лежал ее 30-летний сын – инвалид с тяжелым заболеванием, прикованный к инвалидной коляске. Прибывшая по вызову скорая констатировала смерть молодого человека, а вот его мать увезли в больницу. Сейчас за ее жизнь борются врачи. По данным нашего собеседника, женщина могла страдать онкологией,

Сейчас место происшествия осматривают полицейские и следователи. Все соседи ситуацией шокированы: по их словам, они давно знают Елену и могут охарактеризовать ее исключительно как доброго и отзывчивого человека.

- Вот же недавно рассказывала, что удалось купить надувную ванну. Ей же сына тяжело было купать, а теперь вот полегче, - разводят руками соседи.

Сейчас причины и обстоятельства произошедшего устанавливают сыщики и криминалисты.

- Следственным управлением устанавливаются обстоятельства смерти мужчины в Ленинском районе г. Уфы и обстоятельства доставления в больницу его матери, - пояснили в пресс-службе регионального Следственного комитета.