«Мы все – как одна семья»: молодая трактористка из Башкирии вместе с односельчанами выращивает картошку для участников СВО

Фото: Анастасия Константинова

26-летняя Анастасия Константинова из деревни Михайловка Куюргазинского района может дать фору любому мужчине. Эта хрупкая девушка выучилась на воспитателя детского сада, но так не стала работать по профессии. Вместо этого она лихо колесит на тракторе и выращивает картофель для участников СВО. А еще Анастасия – волонтер, и вместе со своими односельчанами плетет маскировочные сети и отливает блиндажные свечи, которые отсылает потом своим мобилизованным землякам.

ОТУЧИЛАСЬ НА ПЕДАГОГА, А СТАЛА ТРАКТОРИСТОМ

В беседе с «Комсомолкой» Анастасия поделилась, что у ее отца всегда было большое фермерское хозяйство, поэтому с самого раннего детства девочка была приучена к труду – где помочь по огороду, выгулять и накормить скотину. После окончания школы Анастасия решила поступать в педагогический колледж, где выучилась на воспитателя дошкольного образования. Вот только работать в детском саду девушка не захотела – уже тогда она понимала, что ее тянет в родную деревню.

Фото: Анастасия Константинова

- Когда я только начинала еще жить в городе, сразу же поняла, что это не мое. Было ощущение, что меня что-то душит, не хватает воздуха, поэтому я приняла решение вернуться в Михайловку, - делится Анастасия Константинова.

Сначала девушка помогала весной с посевной, а осенью на уборке урожая. А в один из приездов отец Анастасии поделился, что ему нужна помощь на тракторе – и дочь предложила свою кандидатуру.

- Я говорю – ты меня только научи, я буду работать. И он научил! Первое время было страшно – трактор с виду такая огромная и неповоротливая махина, но это только так кажется. Совсем скоро я уже научилась водить его самостоятельно, а потом приняла решение, что нужно получить категорию вождения. Поехала в Маячный (село в составе городского округа Кумертау – Ред.), подала документы, 4 месяца отучилась – и теперь у меня есть права. Среди обучающихся я была единственной девушкой, все остальные – мужчины. И конечно, все удивлялись – зачем мне это нужно, неужели не хватает женских профессий. А у меня вот лежит душа к трактору, вот это – точно мое! – смеется Анастасия Константинова.

Маскировочную сеть плели всей деревней. Фото: Анастасия Константинова

Как признается девушка, и экзамены на вождение она прошла очень успешно – например, теорию и эксплуатацию сдала с первого раза, хотя многие мужчины «посыпались» еще на этом этапе. А вот вождение сдала только со второго – в первый раз не смогла загнать телегу в гараж, но потом потренировалась, и все прекрасно получилось. Сейчас Настя – первая и пока единственная девушка-тракторист в деревне и районе и совершенно не жалеет о своем выборе.

– Огромное спасибо моему отцу, который постоянно был рядом – учил меня водить трактор, ездил со мной на все экзамены. Сейчас я учусь ремонту тракторов, уже могу производить какие-то мелкие ремонтные работы, и здесь он тоже меня во всем поддерживает, - признается девушка.

ОБЪЕДИНИЛИСЬ ВСЕЙ ДЕРЕВНЕЙ ДЛЯ ПОМОЩИ ЗЕМЛЯКАМ

А еще Анастасия Константинова – волонтер с большим и добрым сердцем. Например, она состоит в числе спасателей-поисковиков отряда «Подвиг», участвовала в раскопках в Ростовской области, а еще активно помогает своим землякам, отправившимся в зону СВО.

Так, например, осенью 2022 года Анастасия вместе с односельчанами собирала индивидуальные посылки для мобилизованных ребят. Потом она узнала, что бойцам требуются маскировочные сети, и вместе с односельчанами решили сплести их самостоятельно.

А еще сельчане сами отливали блиндажные свечи. Фото: Анастасия Константинова

– Для начала я отправилась в администрацию в Ермолаево и записалась волонтером. Потом пришлось столкнуться со сложностью, что ни у кого не было подходящей ткани темно-зеленого цвета, и нужно было ее покупать. Когда объявила о сборе средств на ткань, деньги стали сразу же поступать. Кто-то скинул 100 рублей, а кто-то не пожалел и полторы тысячи. Откликнулись почти все: сельчане, наши фермеры, глава сельского поселения, даже дети-школьники приходили после учебы и вязали сетку. Когда сплели первую, сразу принялись и за вторую. На оставшиеся деньги купили воск, парафин, собрали железные консервные банки. Из них сделали блиндажные свечи и тоже отправили ребятам с гуманитарной посылкой, - рассказывает волонтер.

Кстати, не оставляют в Михайловке без участия и семьи мобилизованных. Кому сено для скота привезти, пшеницы, кого свозить в райцентр или в город по делам – всегда приходят на помощь неравнодушные сельчане.

ЗА 40 МИНУТ ЗАСАДИЛИ ПОЛЕ В 25 СОТОК КАРТОФЕЛЕМ

А недавно Анастасии позвонили из районной администрации и рассказали, что, мол, вот в Иглинском районе местные жители выращивают картофель, который потом отправят ребятам в зону проведения специальной военной операции. Может, и жителям Михайловки стоит перенять такую инициативу?

Огромное поле засади картофелем за 40 минут. Фото: Анастасия Константинова

– Я посоветовалась с отцом, и он меня поддержал. А вскоре смотрю – он уже на тракторе поле в 25 соток расчищает от травы. Потом договорился насчет вспашки. Я же начала искать семенной картофель: тоже собирала по селу – у кого ведро оставалось, у кого два, а у кого и мешок. Через пару дней приехала сажалка, и мы также всей деревней протравили этот картофель (чтобы защитить от болезней и насекомых-вредителей – Ред.) и засадили все поле буквально за 40 минут. Теперь остается надеяться, что не будет засухи, и мы получим хороший урожай, - рассказывает молодая сельчанка. – Отдельно хочу сказать большое спасибо всем жителям нашей деревни. Мы все – как одна большая дружная семья, все принимают участие от мала до велика. В этом и есть наша сила.

Вся деревня объединилась ради благого дела. Фото: Анастасия Константинова

Инициативность и трудолюбие девушки отметил и глава администрации Куюргазинского района Юлай Ильясов, который посвятил ей целый пост у себя на странице в социальных сетях.

– Вот такие люди - настоящие патриоты проживают в нашем Куюргазинском районе! – с гордостью отметил глава района.