Гаджеты в сторону и гулять: директор офтальмологического центра «РИА-Медоптик» рассказал, как защитить зрение детей на летних каникулах

Совсем скоро лето – каникулы с нетерпением ждут не только дети, но и их родители. Далеко не все отправятся в деревню или лагерь, и многие школьники уже предвкушают, как целый день будут проводить время в телефонах и планшетах. А что, родители весь день на работе, кто же запретит? Вот только офтальмологи бьют тревогу: с каждым годом близоруких детей становится все больше, а бесконтрольное времяпрепровождение в гаджетах усугубляет этот процесс. А ведь страдает не только зрение, но и весь неокрепший организм в целом, включая психику.

В беседе с «Комсомолкой» директор Офтальмологического центра «РИА-Медоптик», заслуженный врач Республики Башкортостан, кандидат медицинских наук, офтальмолог с более чем 40-летним стажем Рашит Искандаров рассказал, из-за чего развивается близорукость у детей, чем она опасна, а также как можно остановить или замедлить ее прогрессирование, если ухудшение зрения уже началось.

«НЕИНФЕКЦИОННАЯ ЭПИДЕМИЯ БЛИЗОРУКОСТИ У ДЕТЕЙ»

В 2023 году офтальмологический центр «РИА-Медоптик» будет отмечать свой 25-летний юбилей. Теперь это современный медицинский центр, в составе которого есть клиника лазерной коррекции зрения, клиника хирургии катаракты, 3 детских глазных центра, филиалы в городах Анапа, Набережные Челны, Благовещенск и в Чишминском районе, а также сеть салонов оптики и собственных лабораторий по производству очков.

А еще в 2023 году офтальмологический центр «РИА-Медоптик» участвует в ежегодном конкурсе «Клиника года», который организует «Комсомольская правда в Уфе», в номинации «Лучшая частная детская офтальмологическая клиника». Такая номинация выбрана неслучайно: в центре очень большое внимание уделяется именно маленьким пациентам. А лето – это прекрасная возможность выкроить свободное время и отвести ребенка на прием к офтальмологу, чтобы проверить зрение. Порой результат может сильно удивить.

– В последние десятилетия наблюдается самая настоящая неинфекционная эпидемия близорукости у детей. К примеру, в некоторых азиатских странах около 80% населения – близорукие. Причина тут в довольно компактных размерах жилища, где буквально «все перед носом», а также повальное увлечение гаджетами. В России ситуация пока не столь критична, но, если проблему с телефонами и планшетами не решить, количество людей со сниженным зрением может сильно увеличиться, - отмечает Рашит Искандаров.

Дело в том, что близорукость – очень коварное заболевание, и на начальных стадиях никакого особого неудобства или опасности не представляет. Но если болезнь запустить, она начнет прогрессировать. При высоких степенях близорукости начнутся дистрофические изменения в сетчатке, и тогда уже не помогут никакие линзы и очки, ни даже лазерная коррекция. Зрение будет безвозвратно и серьезно испорчено.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ВО ВРЕД ИЛИ ВО БЛАГО?

Но почему же так происходит? На этот вопрос отвечает Всемирная организация здравоохранения. Исследования доказали, что, если ребенок ежедневно проводит на улице менее 2 часов, риск близорукости у него повышается в разы. А вот большинство современных детей, к сожалению, играм на улице и занятиям спортом предпочитают именно телефоны и планшеты.

- Казалось бы, лето, отдых. Но нет: зрительные нагрузки в каникулярное время будут гораздо интенсивнее, чем в учебное. Пока родители на работе, кто контролирует время, проведенное ребенком в телефоне? Да, мы живем во время всеобщей цифровизации, когда все вокруг можно делать через приложения, а информацию черпаем не в книгах и учебниках, а в интернете. И задача офтальмологов – донести до родителей опасность близорукости. Осложненная форма близорукости находится на 3 месте среди причин инвалидности по зрению после глаукомы и заболеваний сетчатки, - подчеркивает врач Рашит Искандаров.

Как отмечает директор «РИА-Медоптик», у детей близорукость чаще всего начинает развиваться в школьном возрасте, хотя первые проблемы со зрением могут отмечаться уже в 5-6 лет. А ведь ухудшение зрения – это «верхушка айсберга». Вы никогда не замечали, что, если у маленького ребенка отобрать телефон, он впадает в истерику, начинает громко плакать? Все дело в том, что постоянное мелькание пикселей при смене картинки на экране раздражает зрительный анализатор и влияет на определенные центры удовольствия в мозге ребенка. У детей постарше также может развиться настоящая зависимость от гаджетов – школьник жалуется на головные боли, становится агрессивным, неуправляемым или наоборот апатичным, но никак не будет связывать свое плохое настроение с вредным влиянием телефона.

- Что же произойдет, если убрать гаджеты? Конечно, близорукость – процесс, который не повернуть вспять. Она никуда не уйдет, но остановится в прогрессировании, или скорость ухудшения зрения значительно замедлится, - подчеркивает врач-офтальмолог Рашит Искандаров.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ БЛИЗОРУКОСТЬ ВСЕ ЖЕ ПОЯВИЛАСЬ

Но что же делать, если на приеме у врача у ребенка все же выявилась близорукость? На начальной стадии остановить ее развитие или снизить скорость прогрессирования помогут специальные ортокератологические (или как их еще называют «ночные жесткие») линзы. Они формируют на поверхности роговицы глаза эпителиальную линзу, и весь день человек видит практически на 100%. Ортокератологические контактные линзы считаются современным и перспективным методом коррекции близорукости, поскольку имеют преимущества перед очками: нет риска, что они сломаются или потеряются, подойдут спортсменам и тем, кто стесняется ходить в очках. Подобрать такие линзы, обучить их пользованию и проследить их влияние на близорукость помогут специалисты офтальмологического центра «РИА-Медоптик».

- Но тут важно помнить, что ортокератологические линзы будут бесполезны при высоких степенях (больше -5 дптр) миопии, поэтому очень важно проверять у ребенка зрение и своевременно начинать коррекцию, чтобы приостановить или замедлить прогрессирование близорукости. И, конечно, помните, что зрение напрямую зависит от гаджетов, поэтому следите за тем, как проводит время ваш ребенок, запишите его в спортивную секцию или заставляйте чаще гулять на улице, - напоминает доктор.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

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