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Общество24 мая 2023 10:16

Благодаря внедрению передовых решений «Башнефть» сэкономила 5,4 млрд рублей

Это в 2,3 раза больше, чем годом ранее
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ
Фото: Пресс-служба ПАО АНК «Башнефть»

Фото: Пресс-служба ПАО АНК «Башнефть»

Предприятия АНК «Башнефть» (входит в структуру «Роснефти») после внедрения передовых технологий в 2022 году сэкономила 5,4 млрд рублей.

Разумное сокращение эксплуатационных затрат – важное направление работы любого предприятия. Такой стратегии придерживаются и нефтяники.

Новые технологические решения позволяют снижать объемы потребления энергоресурсов. По итогам 2022 года «Башнефть-Полюс» внедрила 42 проекта, направленных на повышение производственной эффективности. В частности, перевод энергоснабжения от внешних сетей на временный энергоцентр, работающий на попутном нефтяном газе. Таким образом, снижается углеродный след и повышается эффективность энергоснабжения объектов.

«Башнефть-Добыча» также реализует похожие передовые решения. Нефтяники стали использовать технологию повторного гидроразрыва с гидропескоструйной перфорацией на горизонтальных скважинах. За счет такого воздействия на пласт удалось увеличить приток нефти.

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