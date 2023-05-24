Благодаря внедрению передовых решений «Башнефть» сэкономила 5,4 млрд рублей

Фото: Пресс-служба ПАО АНК «Башнефть»

Предприятия АНК «Башнефть» (входит в структуру «Роснефти») после внедрения передовых технологий в 2022 году сэкономила 5,4 млрд рублей.

Разумное сокращение эксплуатационных затрат – важное направление работы любого предприятия. Такой стратегии придерживаются и нефтяники.

Новые технологические решения позволяют снижать объемы потребления энергоресурсов. По итогам 2022 года «Башнефть-Полюс» внедрила 42 проекта, направленных на повышение производственной эффективности. В частности, перевод энергоснабжения от внешних сетей на временный энергоцентр, работающий на попутном нефтяном газе. Таким образом, снижается углеродный след и повышается эффективность энергоснабжения объектов.

«Башнефть-Добыча» также реализует похожие передовые решения. Нефтяники стали использовать технологию повторного гидроразрыва с гидропескоструйной перфорацией на горизонтальных скважинах. За счет такого воздействия на пласт удалось увеличить приток нефти.