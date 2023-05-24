Программа импортозамещения «Башнефти» позволила почти на треть обеспечить отечественными запчастями уфимские НПЗ

Глава Башкирии Радий Хабиров дал высокую оценку программе импортозамещения «Башнефти»

Благодаря реализации комплексной программы импортозамещения АНК «Башнефть» (входит в НК «Роснефть») добилась замещения трети запчастей для уфимских НПЗ с иностранных на отечественные аналоги. Речь идет о более 700 видах уникальных деталей, которые компания ранее закупала у 43 иностранных производителей. Всего за 2022 и 2023 год специалисты по заказу башкирских нефтяников изготовили более 4500 деталей для насосно-компрессионного оборудования.

Чтобы получить нужную деталь, проводится 3D-сканирование, в результате чего появляется высокоточная цифровая модель. На ее основе российские предприятия изготавливают запчасть, не уступающую иностранным аналогам ни по характеристикам, ни по качеству.

Программу по замене импортных запчастей динамического оборудования на качественные аналоги «Башнефть» запустила еще в 2021 году. Промежуточные итоги ее реализации компания представила на собственном стенде на выставке «Газ. Нефть. Технологии – 2023» в Уфе.

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА

В рамках 31-й международной специализированной выставки «Газ. Нефть. Технологии» стенд АНК «Башнефть» посетил глава Башкирии Радий Хабиров. Представители компании поделились с руководителем региона достижениями в сфере импортозамещения.

В частности, башкирские нефтяники совместно с коллегами из института «РН-БашНИПИнефть» запустили проект по 3D-сканированию и 3D-печати деталей из полимеров. На старте этой программы специалисты будут изготавливать запчасти для некритичного применения, а позднее перейдут к печати более сложных.

Уфимский нефтеперерабатывающий комплекс имеет потребность в деталях из полимеров до 500 различных наименований в год. В дальнейшем объемы могут быть расширены.

На пленарном заседании форума глава Башкирии Радий Хабиров высоко оценил сотрудничество республики с компанией АНК «Башнефть».

- На мой взгляд, нам за это время удалось наладить рабочие, тесные, эффективные и очень полезные отношения. В рамках наших постоянных межведомственных комиссий, где мы вместе с «Башнефтью» работаем, все становится ясно и понятно, и мы решаем все проблемы, - подчеркнул Хабиров.

«Башнефть» уделяет особое внимание разработке и внедрению инновационных технологий в рамках программы импортозамещения

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СУВЕРЕНИТЕТ

Участники пленарного заседания международной специализированной выставки «Газ. Нефть. Технологии» в Уфе отметили острую необходимость в достижении российскими компаниями технологического суверенитета в нефтегазовой и химической промышленности. О том, каким образом этого планирует добиться «Башнефть», рассказал генеральный директор компании Андрей Лазеев.

- В «Башнефти» вопросы повышения производственной эффективности и технологического суверенитета являются приоритетными. В блоке разведки и добычи – поддержание оптимального уровня добычи нефти с применением самых эффективных технологических решений. При активном участии наших специалистов создано инновационное оборудование в области геофизических исследований скважин, позволяющее выявлять ранее не открытые залежи нефти на месторождениях. Благодаря этому мы смогли открыть 13 новых залежей нефти в Башкирии, - рассказал генеральный директор ПАО АНК «Башнефть» Андрей Лазеев.

Еще один проект в рамках снижения зависимости от импорта, был анонсирован компанией всего год назад на выставке «Газ. Нефть. Технологии». Речь идет о запуске производства катализаторов гидрокрекинга на базе завода «РН-Кат» в Стерлитамаке.

- Ранее катализаторы на сто процентов поставлялись из-за рубежа. В настоящее время наши предприятия обеспечиваются катализаторами гидроочистки и гидрокрекинга, по качествам не уступающим зарубежным аналогам. Осенью прошлого года впервые в современной истории отечественной нефтепереработки «РН-Кат» экспортировал катализатор гидроочистки дизельного топлива. Первая партия была доставлена в Индию, - подчеркнул Андрей Лазеев.

Компания «Башнефть», входящая в структуру «Роснефти», уделяет особое внимание разработке и внедрению инновационных технологий, в том числе, в рамках программы по достижению ипортонезависимости.