Самая масштабная патриотическая акция в республике: как прошел автопробег Федерации профсоюзов Башкирии и «КП-Уфа»

Глава Башкирии Радий Хабиров пожелал участникам автопробега доброго пути

Автопробег Федерации профсоюзов Башкирии совместно с «Комсомольской правдой-Уфа» вышел за рамки традиционного формата и стал масштабной патриотической акцией. Путешествие по республике участники посвятили дню Весны и Труда и 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В каждом городе и населенном пункте, где останавливалась автоколонна, проходили церемонии возложения цветов к Вечному огню и мемориалам труженикам тыла.

По длительности и километражу путешествия, а также по количеству участников - с 1 по 5 мая автоколонна из 12 автомобилей преодолела почти 1500 километров по дорогам республики. Маршрут проходил по городам Нефтекамск, Октябрьский, Стерлитамак, Белорецк и селу Бакалы. В каждом городе к автоколонне присоединялись местные экипажи.

ПЕРВОМАЙСКАЯ АКЦИЯ

Утром 1 мая автоколонна Федерации профсоюзов Башкирии и экипаж «КП-Уфа» прибыли к стеле «Уфа – город трудовой доблести». Там был дан старт циклу патриотических акций с возложением цветов в память о павших героях Великой Отечественной и тружениках тыла, ковавших Победу за станками и в полях. Мероприятие посетили ветераны труда и боевых действий, а также представители республиканского правительства.

Перед церемонией с торжественной речью перед собравшимися выступил глава Башкирии Радий Хабиров.

- Сегодня для всех нас один из самых важных, приятных дней в нашей жизни, столько с ним связано приятных воспоминаний. Это праздник Весны и Труда и, конечно, я вас всех с ним поздравляю. Сегодня мы с вами уже во второй раз собрались у стелы трудовой доблести, чтобы отдать дань памяти тем, кто в самые тяжелые годы поднимал экономику нашей страны, республики и ковал Победу в тылу. Ветеранов тружеников тыла сегодня остается все меньше. Мы с безграничным уважением относимся к ним и свято храним память о тех, кого с нами уже нет. Для нас большая честь, что Уфа стала одним из немногих городов нашей страны, удостоенных звания «город трудовой доблести», - обратился к участникам Первомайской акции Радий Хабиров.

Патриотическая акция стартовала от стелы «Уфа – город трудовой доблести»

После официальной части глава республики сфотографировался с участниками автопробега и пожелал путешественникам доброго пути.

- Аккуратнее на дорогах, - напутствовал Радий Хабиров.

Попрощавшись с участниками мероприятия, посвященного дню Весны и Труда, представители Федерации профсоюзов Башкирии и экипаж «КП-Уфа» отправились в первый пункт назначения – город Нефтекамск. Путь по трассе в почти 240 километров автоколонна преодолела за без малого два часа.

ИЗ УФЫ В НЕФТЕКАМСК

По прибытии автоколонны на площадь Ленина в Нефтекамске участники автопробега направились в парк Победы, где их встретили члены местных отделений профсоюзов и мэр города Эльдар Валидов. Градоначальник тепло поприветствовал гостей и вместе с ними поучаствовал в торжественной церемонии возложения цветов к Вечному огню.

- Добрый день, уважаемые участники автопробега! Сквер Памяти – место памяти и выбрано оно не случайно, здесь мы в преддверии 9 мая отдаем дань памяти нашим воинам, защитникам Отечества. Хотел бы поздравить с праздником 1 мая все трудовые коллективы, которые работают на благо республики Башкортостан, в том числе у нас, в Нефтекамске, - заявил мэр Нефтекамска Эльдар Валидов.

Перед торжественной церемонией перед участниками автопробега и профсоюзным активом города Нефтекамска выступила председатель Федерации профсоюзов Башкирии Гузель Мирошниченко.

- Уважаемые жители города Нефтекамска, дорогие друзья! В этом году система социального партнерства республики Башкортостан отмечает свое 30-летие. Это еще один повод работодателям, власти и профсоюзам сверить свои позиции, задать друг другу вопросы и продолжить совместную работу на благо человека труда. Сегодня по всей стране проходят первомайские акции под девизом «Солидарность трудящихся – единство страны!». В нашей акции принимают участие люди разных поколений, разных возрастов, отраслей. Но всех нас объединяет желание видеть нашу страну сильной и процветающей, жить и трудиться достойно. Сегодняшняя акция проходит по всем профсоюзным округам республики Башкортостан и не случайно старт был дан со стелы «Уфа – город трудовой доблести». Я от всей души поздравляю вас с 1 мая, с Днем солидарности трудящихся. С праздником! – обратилась к участникам автопробега и встречающим их жителям Нефтекамска Гузель Мирошниченко.

Участников автопробега встретил мэр Нефтекамска и местные активисты профсоюзного движения

После церемонии возложения цветов к монументу в честь павших в Великой Отечественной войне и к памятнику участникам локальных конфликтов автоколонна отправилась дальше. По городу участники посетили самые интересные места.

Стоит отметить, что пусть Нефтекамск довольно молодой и в целом скорее промышленный, чем туристический город, но и здесь есть свои уникальные городские пространства. Участники автопробега пользуясь случаем посетили также историко-архитектурный комплекс «Никольский храм» расположенный недалеко от города в нижней части села Николо-Березовка Краснокамского района.

НА РОДИНЕ ЛЕГЕНДАРНОГО ПАРТИЗАНА

На второй день участники автопробега проехали по маршруту Нефтекамск-Бакалы-Октябрьский. Автоколонна стартовала от здания нефтекамской мэрии и направилась в райцентр Бакалинского района. Именно здесь, на Аллее Славы установлена памятная плита в честь легендарного партизана Великой Отечественной войны Даяна Мурзина.

Совсем недавно из Башкирии в зону проведения специальной военной операции на Украине отправился добровольческий батальон имени Даяна Мурзина. Участники автопробега почтили память знаменитого «Черного генерала» и грозы фашистов на его родной Бакалинской земле.

Участников республиканского автопробега на въезде в Бакалы встретили представители местных профсоюзных организаций и проводили до районного Дома культуры. Без преувеличения можно сказать, что путешественники попали на самый настоящий праздничный концерт, организованный местной администрацией при участии артистов РДК.

Гостей из Уфы поприветствовал замглавы района по социальным вопросам и кадрам Олег Ефимов.

- Символично и отрадно, что автопробег проходит в первомайские дни. В эти дни во многих городах страны прошли демонстрации, и мы с вами сегодня тоже, как небольшая демонстрация. Главную цель автопробега, который пройдет по многим городам и районам республики, я вижу в том, чтобы объединить трудящихся, показать силу профсоюза! Сегодня, в непростое время, мы все должны сплотиться, чтобы не только на рабочих местах доказать свою преданность Родине, а также поддержать наших ребят, которые несут службу в разных частях на защите нашего Отечества! Желаю участникам автопробега достойно пройти весь маршрут, посетить красивые уголки нашей республики, встретиться с трудящимися. И чтобы от этих встреч остались только хорошие впечатления! Успехов вам и счастливого пути! – обратился к участникам республиканского автопробега замглавы Бакалинского района.

На фото: участники автопробега в Бугабашевском женском монастыре в Бакалинском районе Башкирии

После небольшого праздничного концерта на площади перед Бакалинским РДК профсоюзные активисты отправились на Аллею Славы, где возложили цветы к монументу в честь павших в Великой Отечественной войне. После торжественной церемонии отправились в село Бугабашево, расположенное в 20 километрах от райцентра. Неподалеку от села совсем недавно был восстановлен Богородице-Одигитриевский женский монастырь.

У входа в Бугабашевский женский монастырь гостей встретил глава местного сельсовета Андрей Оленников. Он рассказал о том, как всего за 15 лет в чистом поле благодаря стараниям верующих вырос целый комплекс зданий с двумя храмами и колокольней.

В чем же уникальность этого святого места, что его стоит посетить всем путешественникам, проезжающим по северо-западу Башкирии? Помимо деревянных церквей и пока еще строящегося здания православного учебного центра в стиле позднего классицизма, есть в этом монастыре очень почитаемая, нерукотворная икона. Образ святых Василия Великого и Николая Чудотворца, а также Богородицы и младенца Иисуса отпечатался на камне и по воле случая попал в эти края.

- Икона была создана не руками человека, а провидением божьим. Здесь она появилась в конце 19 века, когда наш земляк Тит Петрович Табаков вернулся домой с Русско-Турецкой войны. Вместе с товарищами он приехал в Смоленскую область, чтобы там поклониться иконе Смоленской божьей матери. Там и нашел этот камень и хотел взять его на память. По дороге выбросил его, так как показался он ему тяжелым и тут же ослеп. А когда снова поднял – прозрел, - рассказывает Андрей Оленников.

«ЗАПАДНЫЕ ВОРОТА» БАШКИРИИ

Попрощавшись с матушкой-настоятельницей монастыря, участники автопробега отправились в город Октябрьский. Самый западный город Башкирии встретил всех участников радушно, автоколонна проехала по городским улицам в сопровождении местных активистов профсоюзного движения.

По прибытии участников республиканского патриотического автопробега встретили представители городской администрации, которые вместе с нами приняли участие в акции «Зеленая Башкирия» и посадили несколько саженцев в Саду Памяти. Основные мероприятия прошли в парке Победы.

Участники автопробега с профсоюзным активом города возложили цветы к мемориалу «Думы солдата» и Памятнику землякам, погибшим в Афганистане. Сопровождал путешественников мэр города Алексей Шмелев.

- Уважаемые гости! Мы находимся в самом примечательном месте города, у памятника «Думы солдата», посвящен он памяти павших в годы Великой Отечественной войны. Рядом памятник Детям войны, появился он совсем недавно и был установлен на народные пожертвования. Мы искренне поддерживаем акцию Федерации профсоюзов, посвященную дню Весны и Труда и дню Победы. Этот праздник всегда был народным, но сейчас стал как никогда актуальным, - отметил мэр Октябрьского.

Посадка каштанов в Саду Памяти города Октябрьский

После церемонии возложения цветов в парке Победы автоколонна направилась в парк Нефтяников, чтобы также отдать дань уважения труженикам нефтяной промышленности. Это место – особенное для всех жителей Октябрьского. Ведь именно благодаря разработке нефтяных месторождений девонской нефти и был построен этот славный город.

- Когда открыли первые нефтяные месторождения, к нам сюда приезжали со всего Советского Союза – из Баку, из Ишимбая и так далее. Зато позднее, отсюда уже наши буровики отправились на освоение месторождений на Крайнем Севере. Здесь у нас очень много новых технологий было разработано, наш город стал кузницей кадров, - вспоминает Алексей Шмелев.

После возложения цветов к памятнику Трудовой доблести нефтяников участники автопробега отправились на экскурсию по центру города.

ГОРОД ХИМИКОВ

На третий день участники республиканского патриотического автопробега отправились в город Стерлитамак - второй по численности населения в Башкирии и крупный индустриальный центр. Здесь основная масса жителей так или иначе причастна к промышленному производству, а значит и роль профсоюзного движения и социального партнерства достаточно высока.

На въезде в Стерлитамак автоколонну встретили местные профсоюзные активисты у здания городской администрации. Участников республиканского автопробега приветствовал мэр города Рустем Газизов.

- Рад вас всех приветствовать в нашем прекрасном Стерлитамаке! Наш город – один из самых зеленых городов, где не только умеют работать в сфере промышленности, но умеют честно и откровенно любить свой город. Вы не встретите ни одного жителя Стерлитамака, кто на вопрос о лучшем городе республики ответил, что наш город где-то на втором месте. Профсоюзное движение у нас было, есть и будет. Если бы не деятельность профсоюзных организаций, то такие большие отрасли, как например, образование и здравоохранение, не имели бы такой поддержки. Я вас всех за это благодарю! – обратился мэр города к представителям Федерации профсоюзов Башкирии.

Встреча с главой Стерлитамака Р. Газизовым

Градоначальник поздравил участников республиканского автопробега с 1 мая и днем Победы и выразил уверенность в дальнейшем укреплении социального партнерства между местными властями, профсоюзами и работодателями.

- Город Стерлитамак – второй по численности членов профсоюзов и не секрет, что празднование 100-летия Федерации профсоюзов (в 2022 году – Ред.) мы начинали именно отсюда. Серию семинаров, встреч и совещаний с председателями координационных советов также начали со Стерлитамака. Этот год для нас особенный – 30 лет Социальному партнерству в республике Башкортостан. Отрадно, что система социального партнерства у нас выстроена и налажена во всех муниципалитетах, в том числе и здесь. Стерлитамак нас порадовал своей чистотой, порядком и доброжелательностью жителей, - подчеркнула председатель Федерации профсоюзов Башкирии Гузель Мирошниченко.

В «южной столице» есть мемориальный парк, где проходят все памятные мероприятия, в том числе на 1 мая и День Победы. После беседы с мэром, участники автопробега вместе с ним отправились сначала в сквер имени Маршала Жукова, где Рустем Газизов провел персональную экскурсию для гостей из Уфы.

- Здесь, на мемориальной стеле начертаны имена 3855 погибших в Великой Отечественной войне уроженцев Стерлитамака. В этом же парке в 2010-м году установили памятник труженикам тыла, в 2015-м памятник детям войны, в 2017-м воинам-пограничникам и в прошлом, 2022-м году памятник воинам-десантникам, - рассказал мэр Стерлитамака.

После возложения цветов к Вечному огню в парке Победы участники отправились в музей камня имени Ивана Скуина. А завершился третий день путешествия по Башкирии подъемом на шихан Торатау.

ВОСХОЖДЕНИЕ НА ТОРАТАУ

Вечером автоколонна Федерации профсоюзов Башкирии и экипаж «КП-Уфа» отправились к подножию горы Торатау.

С недавних пор власти Башкирии всерьез взялись за реализацию туристического потенциала геопарка «Торатау», раскинувшегося на территории четырех районов: Ишимбайского, Стерлитамакского, Гафурийского, Мелеузовского. Главными жемчужинами стали, конечно же, знаменитые шиханы – Торатау, Юрактау и Куштау.

Сегодня эти памятники природы имеют охранный статус и являются объектами историко-культурного наследия. В рамках развития сети геопарков на территории Башкирии при участии министерства предпринимательства и туризма республики неподалеку от Торатау появился визит-центр с сувенирной продукцией, обустроена стоянка для автомобилей, появились торговые объекты и туалеты.

Отдельно стоит отметить открытую для посетителей с 1 мая безопасную лестницу на шихан Торатау. Участники республиканского автопробега Федерации профсоюзов Башкирии и «КП-Уфа» стали одними из первых посетителей, поднявшихся по ней на вершину. Этот объект был возведен так, чтобы не нарушить природный баланс и максимально ограничить влияние человека на гору.

ГОРОД МЕТАЛЛУРГОВ

Рано утром следующего дня участники автопробега Федерации профсоюзов Башкирии и «КП-Уфа» отправились из Стерлитамака в Белорецк. Это самый длительный переезд и стоит отметить, самая сложная трасса.

На горной дороге, которая начинается чуть дальше развязки на село Архангельское и до самого Белорецка множество крутых поворотов и несколько серпантинов. Водители, проезжавшие этот участок отдельно отмечают сложнейший поворот, известный как «Тещин язык». К слову, сама трасса Уфа-Белорецк – одна из самых живописных в республике. Путь пролегает по горной местности, покрытой в основном, хвойными лесами, автомобилисты несколько раз пересекают горную реку Инзер. Кто не путешествовал по этим местам, тот не видел красоты Башкирии!

По прибытии в Белорецк участников совместного автопробега встретили активисты профсоюзного движения и замглавы района Ильгиз Хайруллин.

После «круга почета» по городу металлургов участники республиканского автопробега также провели церемонию возложения цветов к монументу погибшим в Великой Отечественной войне и памятнику Скорбящая мать. По окончании церемонии к путешественникам обратился замглавы Белорецкого района.

- Очень приятно встречать вас на нашей Белорецкой земле накануне очень большого праздника. Первомай мы встретили, а совсем скоро вместе будем встречать 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Идет череда мероприятий, и республиканский автопробег – одно из самых ярких и важных событий для нас. У акции очень широкий охват, участвуют представители самых разных отраслей, каждая из которых для нас имеет большое значение. От себя участникам автопробега хотел бы пожелать, в первую очередь, мирного неба, здоровья, активности. От имени всех белоречан и главы администрации Андрея Иванюты желаю вам доброго пути! – напутствовал путешественников Ильгиз Хайруллин.

Как известно, Белорецк – промышленный моногород, где основная часть жителей трудится в металлургической промышленности. Это чувствуется буквально во всем: от архитектуры и оформления общественных пространств, до мостов и тротуаров. Экскурсию по одному из старейших промышленных населенных пунктов республики для участников автопробега провела директор местного краеведческого музея.

Путешественники из Уфы посетили соборную мечеть «Жамиг» и Свято-Никольский собор Белорецка, прошлись по городскому парку, побывали на знаменитом железном мосту на плотине, увидели другие интересные места и локации. Отдельно хотелось бы отметить музей «Водонапорная башня».

После увлекательной экскурсии по Белорецку мы поговорили с главным вдохновителем и организатором республиканского профсоюзного автопробега, председателем Федерации профсоюзов Башкирии Гузель Мирошниченко. В беседе с «КП-Уфа» она поделилась впечатлениями о путешествии и подробнее рассказала, почему был выбран именно такой маршрут.

- Сегодня уже четвертый день нашего профсоюзного автопробега, целью которого, как мы неоднократно отмечали, является консолидация нашего общества. Проходит эта патриотическая акция в год 30-летия Социального партнерства в республике Башкортостан. 2023 год объявлен Исполкомом Федерации Независимых Профсоюзов России годом укрепления и развития социального партнерства. Еще одна цель республиканского автопробега – почтить память героев Великой Отечественной войны, участников боевых действий, чей подвиг и героизм навеки вписаны в летопись наших сердец, - подчеркнула Гузель Мирошниченко.

Как отметила председатель Федерации профсоюзов Башкирии, маршрут автопробега был выбран не случайно. Города Октябрьский, Нефтекамск, Стерлитамак и Белорецк – это центры профсоюзных округов. Именно там собирается актив, проводятся обучающие семинары, проходят другие важнейшие для профсоюзного движения события.

Как мы уже отмечали ранее, в село Бакалы участников автопробега привело желание отдать дань уважения уроженцу Бакалинского района Башкирии, легендарному партизану Великой Отечественной войны Даяну Мурзину.

- Недавно с Советской площади в зону проведения специальной военной операции мы проводили добровольческий батальон имени Даяна Мурзина. Федерация профсоюзов с первых месяцев после начала спецоперации активно помогает семьям участников СВО, собирает и отправляет гуманитарные грузы для добровольцев и мобилизованных бойцов из Башкортостана. В 2022 году усилиями профсоюзного актива республики оказана помощь мобилизованным на сумму более 17 млн. рублей, а за четыре месяца 2023 года профсоюзные организации республики оказали помощь на сумму свыше 12 млн. рублей - подытожила Гузель Мирошниченко.

ФИНИШНАЯ ПРЯМАЯ

Ранним утром 5 мая участники республиканского автопробега отправились в обратный путь из Белорецка в Уфу. Дорога заняла в общей сложности около трех с половиной часов. Автоколонна в башкирской столице направилась в парк Победы.

В преддверии Дня Победы в парке одна за другой проходили патриотические акции. Участники автопробега также не остались в стороне. Сначала профсоюзные активисты возложили цветы к памятнику Миннигали Губайдуллину и Александру Матросову, а затем присоединились к общереспубликанской минуте молчания. Акцию поддержали десятки тысяч жителей Башкирии – от госслужащих, до работников предприятий и сельских тружеников.

Следующее мероприятие в рамках республиканского автопробега Федерации профсоюзов в честь дня Труда и дня Победы состоялось на Советской площади. Участники возложили цветы к памятнику Герою России Минигали Шаймуратову и сделали общее фото на память.

Завершился автопробег церемонией возложения цветов к памятнику народного поэта Башкирии Мустая Карима перед Домом профсоюзов. Краткие итоги пятидневного путешествия по республике подвела председатель Федерации профсоюзов Башкирии Гузель Мирошниченко.

- Во всех городах по маршруту автопробега мы возложили цветы на местах памяти участников Великой Отечественной войны и боевых действий, отдали дань памяти подвигу и героизму нашим героям. Выражаю огромную признательность и благодарность всем участникам автопробега. Сегодня мы можем сказать, что автопробег удался, наша первомайская акция профсоюзов состоялась. Она была приурочена не только к Дню солидарности трудящихся, но и к Дню Победы нашего народа над фашизмом. Непростые времена рождают сильных людей! Сегодня время сильных. Сильных лидеров, сильных решений, сильных профсоюзов. А наша сила так было и будет всегда - это наше единство. Всех с прошедшим 1 мая и наступающим Днем Победы! – обратилась к участникам автопробега председатель Федерации профсоюзов.