В этом году в Уфе официально будут открыты для купания 10 пляжей Фото: Иван ВИСЛОВ

Опубликован список пляжей Уфы, которые будут работать летом 2023 года.

До лета осталось совсем ничего – уже 1 июня в Уфе открывается купальный сезон, а потому все официальные городские пляжи уже активно готовятся принимать первых посетителей. Как рассказали в Управлении гражданской защиты Уфы, водолазы начали обследовать и расчищать дно водоемов от веток, бревен, стекла и мусора. Первым в очереди стал пляж рядом со стадионом «Водник» в Ленинском районе, а поскольку в 2023 году в Уфе планируется открыть 10 официальных зон отдыха, то в ближайшее время расчистят дно акваторий еще 9 пляжей. Отметим, что в прошлом году таких пляжей было 11, сейчас закрыт для посещения «Гольфстрим» на Теплом озере, потому что там идет реконструкция.

Расскажем, где этим летом в Уфе можно искупаться и позагорать, не рискуя нарваться на штраф, а также выясним, сколько стоит отдохнуть на «цивилизованном» пляже.

Где находятся пляжи Уфы

ДЕМСКИЙ РАЙОН

«КАРЬЕРНОЕ»

Пляж «Карьерное» расположился на берегу озера Глубокое в Демском районе, примерно в 1,5 километрах от съезда дороги «Уфа-Дема». Этот пляж довольно небольшой, но местные жители считают его очень уютным. Для отдыха тут есть вместительные беседки и удобные шезлонги (успевай только занимать свободные, летом тут большой ажиотаж). Глубина озера составляет около 9 метров, места для купания – выделены отдельно. Также отдельный безопасный «лягушатник» отведен и для детей. Для удобства посетителей тут также есть биотуалет, душевая, работают кафе, где можно перекусить или охладиться напитками. Для любителей активного отдыха есть волейбольная площадка и для мини-футбола, а также прокат катамаранов. Ну и, конечно, как и на всех официальных пляжах за безопасностью отдыхающих следят спасатели.

Фото: соцсети

Вход на пляж платный – 100 рублей с человека, дети до 5 лет, инвалиды и пенсионеры – бесплатно. Въезд на машине тоже оплачивается: 200 рублей с автомобиля.

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

«ВОДНИК»

Пляж «Водник» в этом году удивил водолазов обилием коряг и мусора на дне, поэтому на его расчистку понадобился не один час. Зато теперь пляж готов встречать своих первых гостей. Сам пляж расположен неподалеку от одноименного стадиона в Затоне (остановка «Пожарского»), рядом с устьем реки Белой.

Вход в воду на пляже галечный, само дно пологое и чистое, поэтому купаться здесь довольно комфортно. Само собой, тут есть туалеты и кабинки для переодевания, открытый душ, детская игровая площадка. На территории пляжа есть беседки для отдыха (за отдельную плату), кафе и мангальная зона. Есть тут и прокат велосипедов, если вдруг захотите разнообразить свой отдых, и прокат сап-бордов. А еще с пляжа открывается потрясающий (хоть и немного грустный) вид на старую баржу и прогулочные катера.

Вход на пляж «Водник» бесплатный.

«АК-ЯР ЗАТОН»

Пляж «Ак-Яр Затон» находится не так далеко от «Водника», по адресу ул. Ахметова, 9. Пляж галечный, есть туалет, раздевалки, душ и шезлонги. Для детей оборудован «лягушатник», для их родителей – беседки и столики с тентами, есть кафе. Желающие могут покататься на «банане» и водных лыжах или попариться в арендованной бане-бочке, а потом окунуться в реку. Пляж довольно «камерный», но относительно чистый и уютный.

Вход бесплатный.

«АК-ЯР НИЖЕГОРОДКА»

Этот пляж также находится на реке Белой, на улице Воронежской. По сути, он мало чем отличается от своего затонского «собрата» - те же условия, развлечения и ценники на дополнительные услуги. Впрочем, как рассказывают местные жители, впечатления о пляже у них не очень: галька жесткая, лежаков нет. Зато можно отлично повеселиться, прокатившись на катере, а потом отдохнув в бане-бочке.

Вход: бесплатный.

Фото: ufacity.info

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

«СИПАЙЛОВСКОЕ СОЧИ»

Пляж «Сипайловское Сочи» находится на пересечении улицы им. Максима Рыльского и набережной Уфимки. Местные жители любят пляж за относительно чистое и ровное песчаное дно и практически полное отсутствие тут мусора. Посетителям здесь выдают специальные браслеты, так что территорию пляжа можно спокойно покидать и возвращаться в любой момент. Для отдыхающих тут есть беседки, навесы, раздевалки и туалеты, кафе, где регулярно устраиваются гриль-вечеринки. На берегу также оборудована мангальная зона. Лежаков нет, но многим нравится отдыхать на густой траве рядом с пляжем. Для купания малышей обустроена специальная огороженная зона, а еще оборудован детский городок с батутом и волейбольной сеткой. Также тут можно взять сап-борд напрокат (цену уточнять на месте) или арендовать баню-бочку (900 рублей в час). Сам пляж работает с 10 утра до 22.00 вечера – в это время тут дежурят спасатели.

Вход в «Сипайловское Сочи» платный: вход – от 100 рублей, детям до 3 лет – бесплатно.

«БЕРЕГ СОЛНЦА»

Совсем неподалеку (ул. Набережная 9к2) расположился еще один официальный благоустроенный пляж «Берег солнца». Сюда приезжают не только искупаться и позагорать, но и просто отдохнуть с видом на ТРК «Планета». Парковки тут нет, поэтому стоит заранее позаботиться, где вы будете ставить свой автомобиль. Набор развлечений и удобств на пляже стандартный: чистый песчаный берег, навесы от солнца, кабинки для раздевания и туалет, беседки для отдыха и шатры от кафе (бронировать их нужно заранее, ознакомившись с прейскурантом). Также тут есть большая спортивная площадка, где можно поиграть в волейбол, подтянуться на брусьях, для детей есть специальная игровая площадка, работают аттракционы. Кто любит экстремальный отдых, может арендовать «ватрушки», «плюшки», водные лыжи и гидроциклы. Сам пляж работает до 22.00, однако, в шатрах от кафе можно задержаться до 24.00. Кроме спасателей, за безопасность посетителей отвечает и дополнительная охрана.

Фото: соцсети

Вход на «Берег солнца» платный – 100 рублей с человека, дети до 8 лет, пенсионеры и инвалиды – бесплатно.

«КАШКАДАН»

Пляж «Кашкадан», который открылся в прошлом году, стал самым популярным местом отдыха у уфимцев в 2022 – его посетили за сезон более 96 тысяч человек. Об этом рассказали в Управлении гражданской защиты по Уфе. И это неудивительно: после реконструкции Кашкадан буквально преобразился: у него расчистили и обустроили дно, берег засыпали чистейшим мелким белоснежным песком, установили лежаки и навесы от солнца, душевые, биотуалеты и кабинки для переодевания. Также тут можно арендовать прогулочные лодки и катамараны и отправиться с детьми или второй половинкой в романтическое мини-путешествие по озеру. Также на пляже есть водные аттракционы и кафе, где можно перекусить или выпить холодные напитки. Неподалеку от пляжа есть и спортивные, и игровые площадки, и детский парк с батутами и аттракционами. А по вечерам на озере устраивается потрясающее светомузыкальное шоу с фонтаном (полюбоваться им можно каждый день, кроме понедельника, с 22.30).

Вход: бесплатный.

Фото: ufa-park.ru

Список пляжей Уфы 2023 на севере города

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН

«ПЕСЧАНЫЙ»

В Калининском районе Уфы в этом году работают два официальных пляжа. Первый – пляж «Песчаный» на берегу Уфимки. Чтобы до него добраться, нужно выйти на остановке «Уфимский ДОК» и пройти около 1,5 км через лес до улицы Фронтовых бригад, 25\1. Название пляжа вполне себя оправдывает – песка тут действительно много, он довольно мелкий, без крупных галек и мусора. Дно тоже расчищенное, песчаное, так что купаться здесь комфортно. К пляжу прилагается вместительная автопарковка до 60 машин, беседки и столы для банкетов до 40 человек, лежаки и зонты от солнца, лавочки для отдыха, детские качели и горка с бассейном. Также для маленьких купальщиков оборудован «лягушатник». Конечно, на территории пляжа работают кафе и бар, а также можно попариться в бане, а после окунуться прямо в реку. По пятницам и субботам вечером устраиваются зажигательные дискотеки. Есть также и спортивные площадки, водные аттракционы, возможность арендовать «бананы» и «ватрушки».

Пляж работает, судя по информации с прошлого года. Плата за вход составляет 100 рублей с человека, детям до 12 лет – бесплатно, пенсионерам предоставляется 50-процентная скидка. Въезд на парковку – 120 рублей.

«РАЙСКИЙ БЕРЕГ»

Еще один пляж в этом районе – «Райский берег», который расположился на берегу озера Теплое. Чтобы туда попасть, нужно съехать с магистрали на улице Сельская Богородская на улицу Мушникова и следовать указателям на дороге. Выглядит пляж действительно представительно и дорого: белоснежные лежаки в стройный ряд, навесы от солнца, вычищенный песок, удобные и чистые душевые и раздевалки, туалеты. Особая гордость «Райского берега» - гриль-беседки на самые разные компании (цена от 2000 до 6500 рублей), а также кафе с широким выбором блюд и напитков. Для детей здесь оборудована купальная зона, игровая площадка и парк аттракционов. На территории также есть банный комплекс, где в субботу и воскресенье можно поразить своими вокальными данными в караоке.

Фото: ufabereg.ru

Вход на пляж платный и начинается от 150 рублей за человека. Беседки нужно бронировать заранее и за отдельную плату (с прейскурантом можно ознакомиться на сайте).

КИРОВСКИЙ РАЙОН

«СОЛНЕЧНЫЙ»

Пляж «Солнечный», который расположился на противоположном от набережной реки Белой берегу, является одним из самых любимых у уфимцев. Во-первых, это чудесный мелкий песочек и пологое песчаное дно. Во-вторых, до пляжа удобно добираться, а еще тут просто отличные виды, особенно, здорово встречать закат на берегу. Сам пляж бесплатный, тут есть урны, несколько лежаков, 4 кабинки для переодевания, биотуалеты, огороженная зона для купания малышей. За безопасностью отдыхающих следят спасатели на катерах. Чуть поодаль находится коммерческий летний клуб «Солнечный» - здесь удобств гораздо больше. Тут и беседки вместимостью до 15 человек, освещенная прогулочная зона, детская игровая зона с лабиринтами и аниматорами, баня, аттракционы и 2 бассейна – для взрослых и поменьше – для детей. Также здесь обустроена лодочная станция и большой ресторан. Вход сюда платный – 200 рублей со взрослого человека и 100 с ребенка.