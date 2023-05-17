Общение с лошадками - один из верных способов избавиться от стресса и обрести гармонию Фото: Иван ВИСЛОВ

Совсем скоро лето – пора отпусков и школьных каникул. Если море в этом году не светит, выезжать с палатками нет желания, а провести время на природе – очень хочется, есть альтернатива – конные туры по Башкирии. Как оказалось, эта услуга довольно популярна в – есть варианты на пару-тройку часов, маршруты одного дня и даже недельные туры. Кстати, считается, что общение с лошадью – лучший способ снять стресс и успокоить расшалившиеся нервы (недаром же практикуется иппотерапия). «Комсомолка» изучила самые популярные предложения, выяснили, где можно полюбоваться живописными видами верхом на коне и сколько это будет стоить.

Конные туры по Башкирии 2023

Предложения конных маршрутов есть практически в каждой туристической фирме, которая занимается организацией отдыха в Башкирии. Наибольшей популярностью пользуются именно маршруты одного дня: удобно, не отнимает много времени, а впечатлений – на месяцы вперед. Организованные туры удобны и тем, что обязательно регистрируют все маршруты в МЧС, а также организуют трансфер, питание и другие необходимые удобства.

Скала Уклы-кая находится в Гафурийском районе Башкирии, неподалеку от деревни Таш-Асты и западной границе природного парка «Зилим». В древние времена тут проводились обряды жертвоприношения, а позже и сабантуи. Сейчас сюда приезжают, чтобы полюбоваться потрясающими видами разливающейся реки и величественных утесов, а благодаря тому, что скала имеет пологий склон, на вершину можно подняться как пешком, так и верхом на лошади.

За счет полого склона восхождение на скалу будет удобным. Фото: tourister.ru

Конный тур на скалу Уклы-кая начинается с Уфы – отсюда комфортабельный автобус доставит вас до места назначения. Сначала вас обучат азам езды верхом и как найти контакт с лошадью, а потом под чутким надзором инструктора вы отправитесь в путь – по лугам, пересекая брод Зилим, на самую вершину скалы. Продолжительность конной прогулки составляет около 3 часов. После возвращения участников прогулки накормят горячим обедом, а если позволит погода – можно будет искупаться в реке и позагорать на пляже. Вечером – выезд обратно в Уфу.

Стоимость маршрута на скалу Уклы-кая составляет 3700 рублей с человека. К участию допускаются и подростки с 14 лет в сопровождении родителей. С графиком туров стоит ознакомиться заранее, также возможно индивидуальное бронирование тура при наличии от 10 участников.

В КИНДЕРЛИНСКУЮ ПЕЩЕРУ

Киндерлинская (или как ее еще называют Победа) пещера также находится в Гафурийском районе, в национальном парке «Зилим». Пещера пользуется огромной популярностью у туристов и даже оказалась на втором месте по числу посещений после пещеры Шульган-Таш. Маршрут одного дня из Уфы включает себя трансфер до конной базы. Сначала участников прогулки обучат технике безопасности и правилам езды на лошади. Сама прогулка (общая протяженность 7 км) будет проходить по тропе вдоль Зилима, где несколько раз придется переходить реку вброд. Перед входом в пещеру лошадей нужно будет оставить на стоянке, а после посещения пещеры (обязательно сделайте фотографии на память!) участников ждет горячий обед, приготовленный на костре, и вкуснейший травяной чай на воде из родникового озера «Голубой грифон». Вечером на автобусе вас отвезут обратно в Уфу.

Киндердинская пещера занимает второе место по популярности после Шульган-Таша. Фото: uralecotour.ru

Стоимость маршрута в Киндерлинскую пещеру составляет 5500 рублей. К участию допускаются также подростки старше 14 лет при условии сопровождения родителей. Корпоративные и индивидуальные туры от 5 человек рассчитываются отдельно.

СКАЗКА УРАЛЬСКИХ ГОР

Этот трехдневный конный маршрут посвящается красоте Белорецкого района и Уральских гор. Выезд планируется из Уфы, но можете подъехать и напрямую к времени встречи группы на железнодорожном вокзале Белорецка. Турбаза, где предлагается проживание и ночевки, находится на территории села Кага. Размещаться придется в двухместном номере, если цените личное пространство, то за одноместный номер придется доплатить.

В первый день знакомство с лошадьми начнется с выезда на территории села – примерно 2 часа и 8 км. Вас обучат технике верховой езды, как правильно седлать коня, а также прослушаете инструктаж по технике безопасности. Также в первый день планируется экскурсия по селу, где вам расскажут историю первого железоделательного завода в Башкирии, а также познакомят с уникальными обычаями и обрядами древних башкир.

Во второй день ожидается уже продолжительный выезд (на 30 км и 5 часов) вдоль границы Башкирского государственного заповедника. А это захватывающие виды на хребты среднего и южного Крака, сосновые и смешанные леса, чистейший горный воздух и ощущение невероятной свободы. Также во второй день планируется пешая прогулка к святому источнику «Сажелка» (по легенде, вода из источника помогла остановить эпидемию тифа в селе и спасти сотни жизней), где можно набрать родниковой воды, окунуться в купели и посетить часовню святого Николая.

Желающие могут искупаться в купели и набрать воды из источника. Фото: bolshayastrana.com

На третий день вы отправитесь верхом на лошади на гору Благодать (примерно 15 км и 3 часа), где обещаются самые лучшие фотографии на фоне Уральских гор, которым точно позавидуют все ваши друзья. Во время обеда проведут чайную церемонию с дегустацией знаменитых башкирских травяных чаев, бальзамов и, конечно же, меда. Ну а после чаепития вас отвезут обратно на автобусе в Уфу.

Стоимость конного тура на 3 дня и 2 ночи составляет 18300 (+ стоимость билетов, если будете добираться до места начала тура самостоятельно). К участию допускаются подростки старше 16 лет под присмотром взрослых.

ГОРНЫЕ РЕКИ И ВОДОПАДЫ В НАЦПАРКЕ «БАШКИРИЯ»

Этот недельный конный тур по национальному парку «Башкирия» подойдет как для любителей верховой езды, так и для новичков, которые и не знают, как подступиться к коню (всем премудростям вас быстро научит опытный инструктор – Ред.). Путешествие начинается из Мелеуза, поэтому трансфером из Уфы придется озаботиться самостоятельно. Оттуда на автобусе вас отвезут в поселок Нугуш и разместят на турбазе. В первый день вы научитесь кататься верхом, искупаетесь в водохранилище и попаритесь в бане.

Водопад Куперля манит туристов со всей республики. Фото: Национальный парк "Башкирия"

На второй день ожидается поездка на Привольную поляну (верхом 11 км), после чего снова купание и отдых на берегу Нугушского водохранилища, а также ужин у костра. На третий день в программе тура запланирована экскурсия на ручей Девичьи слезы, где вы сможете полюбоваться окрестностями и сделать памятные фото с высоты птичьего полета, а на обратном пути искупаться на скалах. На четвертый день лагерь сворачивается, а туристы верхом на лошадях переправляются через горную реку Урюк к знаменитому водопаду Куперля с посещением карстового моста, заходом в грот и купанием в горной реке. На пятый день верхом на лошади нужно будет пройти вдоль Нугуша до поляны Кумбаляклы, где так здорово отдохнуть в тени молодых дубов. На шестой день ожидается переход на кордон Кургашлы, купание и отдых в бане, а на седьмой – сборы и возвращение домой.

Стоимость семидневного тура составляет от 14520 (если набирается группа туристов от 5 до 10 человек) до 17500 (до 4 человек). В цену не входит трансфер до Мелеуза, а также страховка. Зато в стоимость включены: проезд на автобусе до Нугуша и обратно, прокат лошадей, 3-разовое питание, проживание в 2- и 4-местных палатках. Стоит быть готовым к тому, что вам самим (хоть и под чутким руководством инструктора) придется ставить палатки и готовить пищу на костре. К маршруту допускаются взрослые и подростки от 16 лет в сопровождении родителей. При себе необходимо будет иметь страховку от клещевого энцефалита и мышиной лихорадки (летом тут много и клещей, и полевок), а также несчастного случая.