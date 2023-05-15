Открытие летнего туристического сезона и массовое благоустройство городов Башкирии: о чем еще говорили на оперативке Хабирова

По официальным данным Башкирия занимает 12-е место среди регионов России по числу приезжающих туристов. Фото: пресс-служба главы РБ

Башкирия по итогам 2022 года заняла 12-е место по числу приезжих туристов среди всех регионов России.

ЛЕТНИЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЕЗОН

15 мая на оперативном совещании в правительстве Башкирии министр предпринимательства и туризма республики Рустем Афзалов рассказал, как регион готовится к новому туристическому сезону. В своем докладе он подчеркнул, что по итогам прошлого года республика заняла третье место в Приволжье и 12-е среди всех регионов страны по количеству приезжих туристов.

По данным профильного министерства, в Башкирию с января по апрель включительно приезжали 412 тысяч туристов. За это же время в прошлом году регион посетили чуть больше 320 тысяч путешественников.

По словам Рустема Афзалова, всего в республике действуют 640 объектов размещения – это гостиницы, отели, хостелы, глэмпинги и турбазы.

- Стоимость проживания в среднем сохранилась на уровне прошлого летнего сезона, - подчеркнул министр.

На 2023 год в Башкирии работают 66 туроператоров, включенных в специальный реестр Минтуризма. Они работают на 1752 туристических маршрутах по всей республике.

- Популярными на сегодняшний день направлениями остаются лечебно-рекреационный, экскурсионный, спортивный туризм, сплавы, восхождения на горы, джип-туры. Особенно востребованы в летний сезон сплавные маршруты. Основной поток туристов уже традиционно составляют жители республики и соседних регионов: Челябинской, Оренбургской, Свердловской областей, Пермского края, республики Татарстан, - доложил министр предпринимательства и туризма Башкирии.

Доклад Рустема Афзалова резюмировал глава Башкирии Радий Хабиров.

- Мне кажется, что такими комплексными усилиями мы открываем Башкортостан миру и России. Всех приглашаем! – подытожил Хабиров.

МАССОВОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО

На оперативном совещании в правительстве Башкирии подвели краткие итоги работы Института развития городов, созданного в республике чуть меньше четырех лет назад. Эта организация занимается продвижением проектов по благоустройству в городах республики и помогает местным властям участвовать в федеральных конкурсах на аналогичную тематику. С докладом выступила куратор Института Ольга Сарапулова.

На фото: парк в Белорецке, где был реализован проект «Шагни за горизонт». Фото: пресс-служба главы РБ

- За все это время (с момента создания Института – Ред.) особый фокус нашего внимания был на крупные города – 21 город и три исторических поселения. Основная наша задача была – привлечение федерального финансирования. У нас выиграли 28 проектов, пять городов выиграли по два раза – это Белебей, Бирск, Дюртюли, Мелеуз и Янаул. Нам удалось привлечь более 2 млрд рублей, - подчеркнула Ольга Сарапулова.

С помощью Института развития городов Башкирии в городах республики были благоустроены площади, парки и общественные пространства. В выборе места и разработке проекта благоустройства активное участие принимали сами горожане. Некоторые парки и площади стали победителям престижных всероссийских и международных конкурсов.

Например, проект «Шагни за горизонт», реализованный в парке культуры и отдыха в Белорецке, получил премию «Золотой Трезини» на престижном Международном конкурсе в прошлом году.

- Главное для нас – это отношение жителей, то, что у них стали появляться классные места, которые они стали выкладывать в своих социальных сетях, проводят там мероприятия и памятные события, - подытожила куратор Института развития городов Башкирии.

По завершении доклада глава региона предложил вице-премьеру башкирского правительства Алану Марзаеву теснее сотрудничать с этой организацией по линии ЖКХ и строительства.

- Институт, я не побоюсь этого слова, подтянул нас к каким-то новым цивилизационным решениям в благоустройстве городских территорий. На Международных конкурсах побеждают наши, когда такое было? – похвалил команду Института Радий Хабиров.