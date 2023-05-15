«Забил гвоздодером и обухом топора»: в Башкирии будут судить душегуба, расправившегося с пожилой семейной парой

Уголовное дело будет рассматриваться в Верховном суде республики Фото: "КП" Архив

В Башкирии перед судом предстанет 34-летний житель Челябинской области, который из-за 106 тысяч рублей и пары мобильников жестоко расправился с пожилой супружеской парой.

Как рассказали в пресс-службе регионального Следственного комитета, трагедия произошла еще 14 мая 2021 года. В полицию позвонили жители деревни Булан-Турган Иглинского района и сообщили, что обнаружили своих соседей – 84-летнего мужчину и его 79-летнюю супругу мертвыми в их собственном доме. По лужам крови и глубоким ранам на телах погибших было ясно, что смерть их носит криминальный характер.

ДОЖДАЛСЯ НОЧИ И ПРОКРАЛСЯ НА УЧАСТОК

Изначально у следователей не было никаких зацепок и версий, кто бы мог расправиться с пенсионерами. Однако позже вместе с криминалистами и полицейскими проработав все версии и проверив на причастность родственников, знакомых и односельчан убитых, сыщики выяснили, что незадолго до событий на участке пенсионеров работал 34-летний строитель-монтажник. Были немедленно проведены все необходимые следственно-оперативные мероприятия, и причастность рабочего к преступлению подтвердилась.

Как рассказал сам душегуб на допросе, в ночь на 14 мая он прокрался на участок пенсионеров и затаился там. Дождавшись, когда пожилой хозяин выйдет на улицу, он набросился на него и нанес несколько ударов ножом, гвоздодером и обухом топора. Убедившись, что пенсионер мертв, мужчина проник в дом и расправился с его супругой, после чего быстро собрал ценности и поспешил скрыться. Добычей преступника стали 106 тысяч рублей, два мобильных телефона и сигнальный пистолет. Нож, гвоздодер, топор и мобильники позже он выкинул в озеро, чтобы скрыть следы преступления, а сам уехал в Нижний Новгород. Часть денег обвиняемый потратил на погашение кредитов, а вот потратить остальное не успел, так как был задержан оперативниками.

В итоге, в отношении 34-летнего строителя-монтажника были возбуждены уголовные дела по статьям «Разбой» и «Убийство двух и более лиц, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии, сопряженное с разбоем». Сейчас ему грозит самый внушительный срок.

- Поисковикам пришлось осушить водоем для обнаружения орудия убийства и похищенных предметов. В настоящее время уголовное дело направлено в Верховный суд республики, - добавили в пресс-службе республиканского Следкома.