Предстоящее лето в Башкирии будет теплым и в меру дождливым

В Башгидромете озвучили прогноз погоды на лето 2023 и опровергли слухи о страшной жаре, которой не было 150 лет.

Накануне в соцсетях появилась информация о том, что лето 2023 в России будет самым жарким за 150 лет. В частности, сообщалось, что небывалую погоду стоит ждать в и ПФО. Редакция «КП-Уфа» обратилась к специалистам Башгидрометцентра, где этот прогноз категорически опровергли.

Начальник отдела метеопрогнозов Башгидрометцентра Гульназ Загитова в беседе с «Комсомолкой» рассказала, что не так с этим «аномальным» прогнозом.

- Наши данные никак не подтверждают этот прогноз. Мы можем сказать, что это фейковая информация, вроде той, где в конце прошлого года писали о -50 в новогоднюю ночь. Ученые не могут подтвердить или составить с точностью прогноз об аномально жарком лете за 150 лет. Наши прогнозы не подтверждают это, - пояснила Гульназ Загитова.

Каким будет май 2023 в Башкирии

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в Башкирии май ожидается теплым и сухим. В этом месяце температура воздуха прогнозируется на один градус выше нормы. А для наших широт среднесуточная температура воздуха - +13 . Осадков в мае 2023 года также ожидаются меньше нормы. В среднем, в мае в регионе выпадает 35-55 мм осадков.

Каким будет лето 2023 в Башкирии

Ранее Башгидрометцентр опубликовал вероятностный прогноз погоды в регионе с апреля по сентябрь. Отмечается, что на этот период в регионе будет погода в пределах средних многолетних значений. Это значит, что аномалий или резких изменений не ожидается.

Как поясняют в Башгидрометцентре, точность этого прогноза составляет 65-70%, и он может быть скорректирован по мере краткосрочных наблюдений за погодой.

По вероятностному прогнозу, погода в июне в Башкирии будет соответствовать среднегодовым значениям. Лишь на юго-востоке республики ожидаются осадки выше нормы. Похожая ситуация прогнозируется и в июле. А вот в августе на севере Башкирии будет чуть жарче обычного, а на юге напротив, более дождливо.