«И детское сердечко вновь забилось»: медсестра из Башкирии в Турции спасла жизнь 8-летнего мальчика

Фото: vk.com/zabelinm

Медсестра Бирской центральной районной больницы Эльза Сальманова во время отдыха в Турции спасла маленького ребенка, который чуть не захлебнулся в бассейне.

История случилась на территории отеля в Турции, в котором женщина проводила свой отпуск. В один из дней случилось ЧП – отдыхающие вытащили из бассейна мальчика 8-9 лет. Ребенок не подавал признаков жизни, и на помощь к нему никто не подходил.

В этот момент Эльза со своим супругом и поспешила на подмогу. Мальчика перевернули вниз головой и начали давить ему на грудную клетку. После того, как вода вышла из его легких, медик приступила к непрямому массажу сердца. И тут детское сердце вновь забилось, мальчик задышал и еще до приезда скорой помощи начал приходить в норму.

Героический поступок восхитил руководителя администрации главы Башкирии Максима Забелина. По его словам, медицинские сестры республики являются ключевыми помощниками врачей и в амбулатории, и в стационаре, и в реанимации.

– Главное – в эту профессию идут чуткие и смелые люди, тактичные и вежливые, готовые помочь, независимо от времени суток и места пребывания. Уважаемые коллеги! В честь Международного Дня медицинских сестер – примите добрые пожелания здоровья и счастья, мира и благополучия! – написал в своей поздравительной публикации Максим Забелин.

Напомним, сегодня, 12 мая, отмечается Международный день медицинской сестры.