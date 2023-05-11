Фото: Алексей БУЛАТОВ

В аэропорту Уфы успешно приземлился самолет рейса UT303.

Сообщение об опасной ситуации на борту появилось в профильном телеграм-канале Aviaincident днем 11 мая. По данным инсайдеров, у самолета могло быть повреждено шасси, а в аэропорт Уфы якобы прибыла дополнительная аварийная техника.

Что произошло с рейсом UT303 из Ханты-Мансийска в Уфу

В пресс-службе МЧС Башкирии заявили, что сообщение об усилении штата спасателей к ним не поступало. О том, что информация не соответствует действительности сообщили и в уфимском аэропорту. По данным пресс-службы воздушной гавани, туда не поступала информация о технической неисправности самолета от авиакомпании и аэропорта Ханты-Мансийска.

Примечательно, что буквально за полчаса за рейсом начали наблюдать тысячи пользователей сервиса Flight Radar – здесь в реальном времени демонстрируется маршрут движения самолетов.

На момент публикации информация о летящем в сторону Уфы рейсе UT303 с сайта пропала. При этом сам аэропорт работает в штатном режиме – из него уже вылетел самолет в Сургут.

По данным табло аэропорта, самолет успешно приземлился в Уфе в 13.46 по местному времени.