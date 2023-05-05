Автопробег Федерации профсоюзов Башкирии и «КП-Уфа» финишировал в Уфе

Фото: Рустам МАКСЮТОВ

Совместный автопробег Федерации профсоюзов Башкирии и «КП-Уфа» завершился прибытием в Уфу. За пять дней путешествия по знаковым и историческим местам республики участники проехали более 1400 километров.

Ранним утром колонна отправилась из Белорецка в Уфу. В столице республики прошли завершающие многодневный тур акции, приуроченные к празднованию дня Победы. По прибытии участники возложили цветы к памятнику Минигали Губайдуллину и Александру Матросову в уфимском парке Победы.

Фото: Рустам МАКСЮТОВ

Путешественники присоединились к общереспубликанской церемонии «Светлой памяти павших в борьбе против фашизма», почтив память своих героических предков минутой молчания.

Следующее мероприятие в рамках республиканского автопробега Федерации профсоюзов в честь дня Труда и дня Победы состоялось на Советской площади. Участники возложили цветы к памятнику Герою России Минигали Шаймуратову и сделали общее фото на память.

Завершился автопробег церемонией возложения цветов к памятнику народного поэта Башкирии Мустая Карима перед Дворцом профсоюзов.

Фото: Рустам МАКСЮТОВ

1 мая 2023 года автоколонна Федерации профсоюзов Башкирии и экипаж «Комсомольской правды-Уфа» отправились в путешествие по памятным и историческим местам Башкирии от стелы «Уфа – город трудовой доблести». Участники посетили Нефтекамск, Октябрьский, Бакалы, Стерлитамак, Белорецк и затем вернулись обратно в Уфу. Автопробег посвящен дню Весны и Труда и дню Победы, а его цель – консолидация общества и укрепление социального партнерства.

Фото: Рустам МАКСЮТОВ

Подробный отчет о юбилейном для «Комсомолки» пятом автопробеге по Башкирии мы опубликуем в ближайшее время.