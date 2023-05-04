На четвертый день автопробега Федерации профсоюзов Башкирии и «КП-Уфа» достигли Белорецка

4 мая 2023 года участники совместного автопробега Федерации профсоюзов Башкирии и «КП-Уфа» прибыли в Белорецк. Путешественников тепло встретили профсоюзные активисты и замглавы Белорецкого района республики Ильгиз Хайруллин.

После «круга почета» по городу металлургов участники республиканского автопробега также провели церемонию возложения цветов к монументу погибшим в Великой Отечественной войне и памятнику Скорбящая мать. После официальной части для путешественников из Уфы провели экскурсию по Белорецку.

Как известно, Белорецк – промышленный моногород, где основная часть жителей трудится в металлургической промышленности. Это чувствуется буквально во всем: от архитектуры и оформления общественных пространств, до мостов и тротуаров. Экскурсию по одному из старейших промышленных населенных пунктов для участников автопробега провела директор местного краеведческого музея.

Путешественники из Уфы посетили Свято-Никольский собор Белорецка, прошлись по городскому парку, побывали на знаменитом железном мосту на плотине, увидели другие интересные места и локации города. Отдельно хотелось бы отметить музей «Водонапорная башня». Это место, мы считаем, обязательно для посещения всем туристам и путешественникам, прибывающим в Белорецк.

Автопробег Федерации профсоюзов Башкирии и «КП-Уфа» стартовал 1 мая от стелы «Уфа – город трудовой доблести». Мероприятие посвящено дню Весны и Труда и дню Победы, а его цель – консолидация общества и укрепление социального партнерства. Во время путешествия участники посетят памятные и исторические места Башкирии.

До 5 мая участники проедут более 1400 километров и посетят крупнейшие города и исторические памятники Башкирии. Завершится мероприятие, посвященное дню Труда и дню Победы завтра, 5 мая, прибытием автоколонны к Дворцу профсоюзов в Уфе.