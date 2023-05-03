На третий день автопробега Федерации профсоюзов Башкирии и «КП-Уфа» участники прибыли в Стерлитамак

По прибытии участников автопробега встретил мэр города Рустем Газизов

3 мая 2023 года участники республиканского автопробега Федерации профсоюзов Башкирии и «КП-Уфа» отправились в Стерлитамак.

Рано утром автоколонна выехала из города Октябрьский и уже к обеду путешественники прибыли в Стерлитамак. Посещение этого города в рамках автопробега в честь дня Труда и дня Победы вовсе не случайно – «южная столица» Башкирии является крупным индустриальным центром. В различных отраслях промышленности здесь работает большинство горожан, а профсоюзное движение по числу участников уступает лишь Уфе.

Участников автопробега лично встретил мэр Стерлитамака Рустем Газизов. Вместе с руководством и представителями Федерации профсоюзов Башкирии он возложил цветы к мемориалу погибшим в Великой Отечественной войне и к памятнику труженикам тыла.

Далее вместе с мэром Стерлитамака участники автопробега отправились в парк Победы, где так же провели церемонию возложения цветов у Вечного огня. Рустем Газизов тепло попрощался с путешественниками, после чего автопробег продолжился проездом по городу и посещением музея камня имени Ивана Скуина.

Путешественники вместе с мэром Стерлитамака возложили цветы к мемориалу погибших в Великой Отечественной войне

Завершился третий день автопробега по Башкирии посещением нового туристического объекта в Ишимбайском районе республики. Путешественники поднялись на вершину шихана Торатау по безопасной лестнице, которую открыли для посетителей вчера, 2 мая.

«Комсомольская правда-Уфа» выражает благодарность за обед и ужин стерлитамакский ресторан «Хан».

Автопробег Федерации профсоюзов Башкирии и «КП-Уфа» стартовал 1 мая от стелы «Уфа – город трудовой доблести». До 5 мая участники проедут более 1400 километров и посетят крупнейшие города и исторические памятники Башкирии.