Второй день автопробега Федерации профсоюзов и «КП-Уфа» финишировал в Октябрьском

В самом западном городе Башкирии путешественники отдали дань уважения ветеранам войн и труженикам тыла. Фото: Федерация профсоюзов РБ

На второй день участники республиканского автопробега Федерации профсоюзов Башкирии и «КП-Уфа» провели первомайские акции в Бакалах и Октябрьском.

Утром 2 мая 2023 года путешественники отправились из Нефтекамска в село Бакалы. Автоколонна прибыла к районному Дому культуры, где прошел праздничный концерт, посвященный Дню солидарности трудящихся. Затем члены Федерации профсоюзов Башкирии и представители «Комсомольской правды-Уфа» возложили цветы к монументу в честь павших в Великой Отечественной войне на местной «Аллее Славы».

В селе Бакалы участники автопробега возложили цветы к памятнику павшим в Великой Отечественной войне. Фото: Федерация профсоюзов РБ

Автопробег посвящен дню Весны и Труда и дню Победы, а его цель – консолидация общества и укрепление социального партнерства. Во время путешествия участники посетят памятные и исторические места Башкирии. Одно из таких - Богородице-Одигитриевский женский монастырь, расположенный неподалеку от села Бугабашево в Бакалинском районе республики.

Экскурсию для гостей и Уфы провела настоятельница женского монастыря, игуменья Моисея. Она рассказала историю чудотворной Бугабашской иконы Божией матери – одну из немногих христианских святынь, имеющих нерукотворное происхождение.

После теплого приема в женском монастыре путешественники продолжили путь в город Октябрьский. Там участников совместного автопробега Федерации профсоюзов Башкирии и «КП-Уфа» встретил мэр города Алексей Шмелев.

Богородице-Одигитриевский женский монастырь расположен неподалеку от села Бугабашево в Бакалинском районе республики. Фото: Федерация профсоюзов РБ

Вместе с градоначальником участники автопробега прогулялись по городу, посетили парк Победы и парк Нефтяников, где возложили цветы к нескольким мемориалам. Путешественники почтили память павших в Великой Отечественной войне, тружеников тыла и детей войны, ветеранов локальных конфликтов и первооткрывателей девонской нефти.

Автопробег Федерации профсоюзов Башкирии и «КП-Уфа» стартовал 1 мая от стелы «Уфа – город трудовой доблести». До 5 мая участники проедут более 1400 километров и посетят крупнейшие города и исторические памятники Башкирии.