На треть больше, чем официально: названо приблизительное число алкоголиков в Башкирии

Минздрав Башкирии предупреждает: безопасной для здоровья дозы алкоголя не существует Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным Минздрава Башкирии, на начало 2023 года в республике официально поставлен диагноз алкоголизм 28 192 пациентам. Только за прошлый год это опасное заболевание было впервые выявлено у 1 697 человек. А сколько случаев не дошли до врачей и сколько на самом деле, может быть больных?

Почему алкоголизм – это не просто социальное явление, но болезнь? Существует ли принудительное лечение от алкоголизма и наркомании? На эти и другие вопросы в интервью «Комсомолке» ответил главный внештатный специалист Минздрава Башкирии, психиатр-нарколог, и.о. главврача Республиканского наркодиспансера Евгений Трофимов. Именно это медучреждение ставит на учет и проводит реабилитацию больных алкоголизмом и наркоманией.

КТО ПОПАДАЕТ НА УЧЕТ В НАРКОДИСПАНСЕР

- К нам попадают в том числе граждане, которых направили в рамках административного дела. Например, когда человека задержали в состоянии опьянения за рулем. Если у него положительный результат (при медицинском освидетельствовании – Ред.), то к делу подключаемся мы. Это что касается административных дел. Есть пациенты, проходящие в рамках уголовного дела, но прежде они проходят экспертизу. Подавляющее большинство из них проходят по «наркотической» статье и проходят обязательное лечение. Но их в разы меньше, чем по административным делам, - рассказывает психиатр-нарколог.

Как отметил Евгений Трофимов, принудительно доставить человека в диспансер на лечение могут только правоохранительные органы. И то, если обязательное лечение назначено в рамках уголовного дела. Проще говоря, наркологи не могут заставить лечиться и приходить на реабилитацию человека, на котором, условно, лишь штрафы за пьяное вождение.

- В рамках административного дела вроде как человек обязан прийти к нам, но также он и должен дать согласие на реабилитацию. И если участковый не сработал, где-то упустил, то заставить его лечиться от зависимости нет возможности, - поясняет Евгений Трофимов.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

РЕАЛЬНОЕ ЧИСЛО ЗАВИСИМЫХ

Как известно, не все больные алкоголизмом люди признают свою зависимость и тем более не обращаются к специалистам. Так сколько же на самом деле в Башкирии, может быть, зависимых от алкоголя? Насколько официальная цифра в чуть больше 28 тысяч человек занижена? Главный внештатный психиатр-нарколог регионального Минздрава отмечает, что на учет в Республиканский диспансер попадают люди, чья зависимость уже развилась до определенного этапа.

- Думаю, что на треть эту цифру, наверное, можно увеличить. Но и не стоит забывать, что сейчас у нас работает много частных клиник, которые нам информацию никакую не передают. Туда и идут именно потому, что на учет пациентов там не ставят, - поясняет Евгений Трофимов.

Одним из способов решения проблемы алкоголизации и.о. главврача Республиканского диспансера видит во внедрении или ужесточении контроля на крупных предприятиях. По его мнению, если сотрудников будут чаще тестировать на психоактивные вещества, то некоторых это будет останавливать от злоупотребления перед работой.

- А это, в свою очередь, будет сдерживать развитие самого заболевания, - отмечает психиатр-нарколог.

КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ ВОЗВРАЩАЕТСЯ

Так почему же жители Уфы и Башкирии, даже понимающие, что у них развивается зависимость, не обращаются за помощью в тот же диспансер?

- Когда к нам приходит человек, мы не можем его просто так принять. Он должен подписать согласие на медицинское вмешательство. Это добровольно. Но проблема в том, что люди готовы лечиться, но не готовы пожертвовать своими социальными условиями. То есть не готовы отказаться от каких-либо своих прав, ограничиться в работе. С учета мы снимаем только после двух лет трезвости и постоянного наблюдения у психиатра-нарколога на весь этот период с подтверждением анализов. А на это не все пациенты готовы пойти, - поясняет Евгений Трофимов.

К тому же, среди жителей Уфы, прошедших лечение от алкогольной зависимости в Республиканском наркодиспансере, к сожалению, каждый десятый попадает туда снова. Не сразу после снятия с учета, но по прошествии времени.

В беседе с «Комсомолкой» психиатр-нарколог отметил, что алкоголизм – это заболевание и его необходимо последовательно и своевременно лечить. И так же, как у других заболеваний, у алкоголизма бывает обострение. При этом есть признаки, по которым зависимый или его родные могут определить предстоящий срыв или по-другому, обострение.

- У некоторых людей пропадает сон. Некоторые видят сны на тему празднования, например, свадьбы, юбилея или проводов. То есть, снится момент алкоголизации. Либо появляется агрессия и раздражительность, либо, напротив, апатия. Если поведение близкого человека начинает резко меняться, то есть смысл как минимум поговорить об этом, - говорит Евгений Трофимов.

ПРИЧНЫ ПОЯВЛЕНИЯ ЗАВИСИМОСТЕЙ

Так в чем же причина возникновения и развития алкогольной зависимости? По мнению и.о. главврача Республиканского наркодиспансера, одна из них – игнорирование психологических проблем и предвзятое отношение к психологам.

- Наши дети в подростковом возрасте не умеют показывать свои эмоции. У нас нарушена коммуникация между родителями и детьми. Я не говорю, что родители у нас сплошь плохие. К сожалению, у нас взрослые люди не умеют отключаться от внутренних переживаний, чтобы просто послушать ребенка. А послушать ребенка – это самое простое, что можно для него сделать, - отмечает Евгений Трофимов.

Проще говоря, из-за недостаточного внимания со стороны родителей, дети начинают, среди прочего, употреблять спиртные напитки. Специалист считает, что в трезвых семьях дети меньше подвержены рискам, так как видят положительный пример здорового образа жизни.

- Очень часто дети видят проблемы семьи и «зеркалят» их. Если бы у нас было много психологов, работающих на разных этапах, от школы и до предприятия или офиса, то и алкоголизация и наркоманизация снизилась, - отмечает главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Башкирии.

ПРОБЛЕМА ДЕТСКОГО АЛКОГОЛИЗМА

К сожалению, в Башкирии в том числе, есть проблема так называемого детского, или подросткового алкоголизма. Как отмечает Евгений Трофимов, в основной массе такие диагнозы ставят детям из неблагополучных семей.

- Бывает и «золотая молодежь», как их называют. Причина их зависимости, как правило, в безразличии родителей – они им как будто не нужны. Такие ребята собираются группами и обязательно появляется «антилидер», который предлагает выпить. Если ребенок не «забитый», родители с ним разговаривают и слушают его, то он не видит причин углубляться в этот образ жизни. Даже если попробует, то для него это будет не очень интересно, - говорит специалист.

Еще один важнейший фактор, который может повлиять на становление и развитие детского алкоголизма – разрешение выпить от родителей. По наблюдениям специалистов, если дома ребенку наливают спиртное, то это может привести к серьезным последствиям.

- Есть базовые страхи, что можно, а что нельзя. И если родитель разрешил – это самое серьезное для подростка. Таким образом отрывается шлюз, который уже закрыть невозможно, - подчеркнул Евгений Трофимов.

«БЕЗОПАСНАЯ ДОЗА АЛКОГОЛЯ»

В завершении беседы с главным внештатным психиатром-наркологом Минздрава Башкирии мы поинтересовались о том, существует ли вообще такое понятие, как «безопасная для здоровья доза алкоголя». В преддверии майских праздников, когда многие жители Башкирии едут на природу, этот вопрос особенно актуален.

Как отметил специалист, если бы каждый человек ограничивался только, например, пятью граммами алкоголя по праздникам – зависимости не существовало бы. Но практика показывает, что на малом количестве спиртного никто не останавливается.

- Безопасной дозы спиртного не существует. Если человек пьет понемногу и каждый день или же употребляет на выходных, он будет постепенно увеличивать количество выпитого. Пусть не сразу, но через 10-15 лет эта доза у него будет расти и приведет к зависимости. Со всеми вытекающими последствиями, - подытожил Евгений Трофимов.