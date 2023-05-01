Первый день автопробега Федерации профсоюзов Башкирии и «КП-Уфа» завершился в Нефтекамске

Стартовала автоколонна от Дворца профсоюзов в Уфе. Фото: Федерация профсоюзов РБ

Первый день республиканского автопробега завершился прибытием участников в Нефтекамск.

Утром 1 мая 2023 года представители Федерации профсоюзов Башкирии, друзья и партнеры «Комсомольской правды-Уфа» отправилась в путешествие по памятным и историческим местам республики. Автопробег посвящен дню Весны и Труда и дню Победы, а его цель – консолидация общества и укрепление социального партнерства. Стартовали путешественники от стелы «Уфа – город трудовой доблести».

С 1 по 5 мая участники автопробега преодолеют более 1400 километров, посетят Нефтекамск, Бакалы, Октябрьский, Стерлитамак и Белорецк. Завершится мероприятие церемонией возложения цветов к памятнику генералу Минигали Шаймуратову на Советской площади в Уфе.

В день старта, 1 мая, участники также возложили цветы к стеле «Уфа – город трудовой доблести», после чего путешественникам пожелал удачи глава Башкирии Радий Хабиров.

Глава Башкирии пожелал удачи участникам автопробега. Фото: Федерация профсоюзов РБ

Автоколонна отправилась из башкирской столицы в город Нефтекамск, где путешественников встретили члены местных отделений профсоюзов и мэр города Эльдар Валидов. Градоначальник тепло поприветствовал гостей и вместе с ними поучаствовал в торжественной церемонии возложения цветов к вечному огню в сквере Победы.

- В преддверии 9 мая мы отдаем дань уважения нашим воинам и защитникам Отечества. Скоро наш главный праздник и сегодня, в рамках автопробега, мы бы хотели возложить цветы. Ну а сегодня, 1 мая, хотел бы поздравить с праздником все трудовые коллективы, которые работают на благо республики Башкортостан, - отметил мэр Нефтекамска Эльдар Валидов.

К участникам автопробега обратилась председатель Федерации профсоюзов Башкирии Гузель Мирошниченко.

- Сегодня по всей стране проходят Первомайские акции под девизом «Солидарность трудящихся – единство страны!». В нашей акции принимают участие люди разных поколений и возрастов, разных отраслей. Но всех нас объединяет одно желание – видеть нашу страну сильной и процветающей. Жить и трудиться достойно, - подчеркнула председатель Федерации профсоюзов Башкирии.

Первый день автопробега завершился в Нефтекамске

После церемонии возложения цветов к вечному огню участники автопробега проехали по улицам Нефтекамска и осмотрели местные достопримечательности.