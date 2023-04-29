Что произошло после ледового шоу Тутберидзе в Уфе

После программы все спортсмены вышли к зрителям Фото: https://t.me/teamtutberidzee

28 апреля в Уфе прошло знаменательное для всех любителей фигурного катания событие – на льду «Уфа-Арены» выступала команда тренера Этери Тутберидзе. Несмотря на цену билетов (отдельные ложи раскупили и за 45 000 рублей!) ледовое шоу вызвало ажиотаж среди жителей Башкирии.

Внимание и аплодисменты зрителей получили все участники программы – включая 15-летнюю чемпионку России Софью Акатьеву. Юная спортсменка эмоционально поблагодарила собравшихся в соцсетях.

– Сегодня был полный зал! Я почувствовала ваши аплодисменты и поддержку. Хочу поблагодарить всех, кто сегодня к нам пришел. Было очень круто, – обратилась к подписчикам фигуристка.

Отдельные аплодисменты собрала и олимпийская чемпионка Камилла Валиева. Она выступила под ритмичную композицию «Who runs the world» от Beyonce.

Уже после окончания шоу еще с одной олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой произошел необычный казус. Фигуристка вышла к публике стала давать автографы и делать фото на память. Среди многочисленных поклонников оказалась женщина, которая передала Алине свой телефон и попросила сделать фото на фронтальную камеру. И в самый ответственный момент девайс завис!

Алина Загитова помогла женщине сделать снимок на смартфон Фото: https://t.me/teamtutberidzee

Спортсменка попыталась решить проблему сама, но смартфон отказывался включать камеру. Алина даже согласилась оставить женщине свой номер телефона и отдельно сфотографироваться с ней позже. Но в итоге камеру удалось наладить с помощью других зрителей шоу.

– Алина классная! Спасибо за человечность! Телефон помогли настроить девочки, которые рядом стояли. Фото состоялось, – пишут поклонники фигуристки в соцсетях.

Уфа стала последним городом России, в котором проходила программа этого ледового шоу. В следующий фигуристы выступят 1 мая в Казахстане.

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