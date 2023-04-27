Уфимка заперла друга в квартире с трупом возлюбленного и уехала в другой город

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В Уфе 41-летнюю местную жительницу обвиняют в том, что она зарезала своего возлюбленного, потом заперла приятеля в одной квартире с трупом и уехала в другой город.

Как рассказали в региональном МВД, днем 24 апреля в полицию обратился мужчина и пожаловался на свою знакомую – мол, она позвала его в гости, где предложила за вознаграждение помочь избавиться от трупа. Получив отказ, уфимка обманом выскользнула из квартиры, заперла дверь и уехала на такси в Набережные Челны, где собиралась скрываться от полиции.

Когда оперативники прибыли в злополучную квартиру, то действительно обнаружили там следы борьбы – опрокинутый телевизор и разбросанные вещи, а посреди гостиной лежал окровавленный труп 39-летнего мужчины с многочисленными ножевыми ранами. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство», а сотрудники уголовного розыска начали поиск подозреваемой. Впрочем, уже через 2 дня женщину задержали в Демском районе Уфы и доставили в отделение.

СМЕРТЕЛЬНАЯ ССОРА ИЗ-ЗА ПЕРЕПИСКИ В ТЕЛЕФОНЕ

На допросе у следователей уфимка, горько вздыхая и обливаясь слезами, рассказала, что в тот день она сильно приревновала своего сожителя. Сначала мужчине удалось убедить ревнивицу, что он верен ей. Однако во время застолья в честь примирения уфимка вновь засомневалась в правдивости слов своего кавалера и решила проверить переписки в телефоне. В итоге вновь вспыхнул скандал, и тогда женщина схватила кухонный нож и несколько раз ударила своего сожителя в грудь.

- Когда я поняла, что наделала, он уже не дышал. Я растерялась, пыталась сделать ему искусственное дыхание, но это не помогло. Тогда я решила спрятать тело и для этого позвала своего знакомого, - призналась подозреваемая сыщикам.

Получив отказ в соучастии, уфимка решила бежать. Прятаться она собралась в соседнем регионе и даже добралась туда на такси. Вот только друг, у которого обвиняемая решила прятаться, посоветовал ей не глупить и добровольно сдаться полиции. Поразмыслив, женщина решила, что так действительно будет лучше, и вернулась обратно в Уфу.

– В настоящее время обвиняемая находится под стражей и уже признала вину в совершенном преступлении. Сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователями проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз, допрошены свидетели, - отметили в пресс-службе регионального Следственного комитета.