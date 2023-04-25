«Жаловалась на странные видения»: жительница Башкирии напала с ножом на свою 12-летнюю дочь, пока та спала

Прибывшим полицейским женщина заявила, что не понимает, что на нее нашло Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Башкирии напала с ножом на свою 12-летнюю дочь, пока та спала, и попыталась ее убить. Предотвратить трагедию успел вовремя проснувшийся отец девочки – он оттащил обезумевшую супругу, после чего отвез дочь в больницу. Сейчас в отношении сельчанки возбуждено уголовное дело, а сама женщина уверяет, что даже не понимает, что на нее нашло.

«ЧАСТО ЗАВОДИЛА РАЗГОВОРЫ О СМЕРТИ»

ЧП произошло рано утром 25 апреля в деревне Янтышево Хайбуллинского района. 12-летняя Амелия С. (все имена здесь и далее изменены – Ред.) сделала уроки, поиграла с младшей сестренкой и преспокойно улеглась спать. Однако на рассвете девочка проснулась от боли и увидела перед собой мать с кухонным ножом в руке. Заметив, что дочь проснулась, 52-летняя Тансылу зажала ей рукой рот и попыталась перерезать горло. Амелии с трудом удалось оттолкнуть руку матери и позвать на помощь. Тут на помощь дочери подоспел проснувшийся отец, который выбил нож у жены и оттолкнул ее в сторону. После мужчина сразу же отвез дочь в ближайшую больницу, где ее осмотрели врачи. К счастью, раны оказались не слишком глубокими. Амелии оказали первую помощь, и сейчас ее жизни ничего не угрожает.

- Сейчас пациентка находится в отделении хирургии, состояние стабильное. С ней работает психолог, - уточнили в пресс-службе регионального Минздрава.

Как рассказал собственный источник «Комсомолки», прибывшим полицейским мужчина объяснил, что его жена не в себе. Прошлой осенью женщина пережила серьезный стресс из-за смерти родной сестры, с которой они находились в близких отношениях. После трагедии Тансылу стала вести себя очень странно, но родственники не придавали этому особого значения.

- Она жаловалась на странные видения, что ее кто-то преследует, сильно похудела, часто заводила разговоры о смерти. Сейчас будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза, которая покажет, отдавала женщина отчет в своих действиях, - добавляет наш собеседник.

ОФИЦИАЛЬНО

Известно, что сейчас в отношении 52-летней сельчанки возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство малолетнего".

- В настоящее время с подозреваемой проведены первоначальные следственные действия, она помещена в лечебное учреждение специализированного типа, следователями проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются свидетели, изучаются жилищно-бытовые условия проживания семьи, - отметили в пресс-службе регионального следственного комитета.

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