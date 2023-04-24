Небо окрасилось в розовый и зеленый цвета: Башкирию озарило северное сияние

Фото: Соцсети

Сегодня ночью, 24 апреля, жители Башкирии стали свидетелями северного сияния. В социальных сетях пользователи опубликовали фотографии необычного явления.

Сияние озарило небо над Татышлинским, Зилаирским и Бакалинским районами и другими муниципалитетами республики. Небосвод из-за него окрасился ярко-розовый и зеленый цвета.

Фото: Соцсети

Как сообщил Институт прикладной геофизики, причиной такого редкого для региона явления стала магнитная буря класса G3, которая накрыла планету в минувшее воскресенье. Как объясняют ученые, подобное свечение происходит в атмосфере когда магнитное поле Земли взаимодействует с заряженными частицами солнечного ветра.

Фото: Соцсети

Специалисты поведали, уровень бури поднимался до G4, в то время как максимальное значение этого показателя – G5 (экстремально сильно). В ходе магнитных бурь уровня G4 возможны помехи в связи и навигационных системах. Помимо того, граждане могут наблюдать северное сияние в нехарактерных для этого местах.